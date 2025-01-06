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    Cebe sığan katlanabilir projeksiyon cihazı ile tanışın: Aurzen ZIP

    CES 2025 fuarında Aurzen ZIP adlı yeni bir taşınabilir projeksiyon cihazı tanıtıldı. Katlanabilir yapısı ile cebe kolayca sığan cihaz HD görüntü, 100 lümen parlaklık ve 1.5 saat pil ömrü sunuyor.
    Cebe sığan katlanabilir projeksiyon cihazı ile tanışın:Aurzen ZIP Tam Boyutta Gör
    CES 2025 fuarında oldukça ilgi çekici ürünler duyurulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de şüphesiz Aurzen ZIP oldu. Cebinizde taşıyabileceğiniz katlanabilir formda bir projeksiyon cihazından bahsediyoruz. Gelelim bu kompakt ama hayli maharetli modelin detaylarına.

    Aurzen ZIP, kablosuz olarak akıllı telefona bağlanarak görüntüyü duvara veya bir yüzeye yansıtıyor. Cihazın HD çözünürlükte görüntü sunabildiğini belirtelim. Hem yatay hem de dikey görüntüleme modlarını destekliyor. Cihazda kablolu bağlantı için herhangi bir bağlantı noktası ise yok.

    Cebe sığan katlanabilir projeksiyon cihazı ile tanışın:Aurzen ZIP Tam Boyutta Gör

    Pil ömrü ve fiyatı

    Dahili stereo hoparlörlere sahip olan bu cep projektörü, 100 ANSI lümene kadar parlaklık sunuyor. İçerdiği 5.000 mAh bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 1.5 saat kullanılabildiği belirtilmiş. Şirkete göre cihaz üçe katlandığında kalınlığı yalnızca 2.54 cm oluyor.

    Cebe sığan katlanabilir projeksiyon cihazı ile tanışın:Aurzen ZIP
    Aurzen ZIP'in fiyat etiketi 400 dolar olarak açıklandı. CES 2025 kapsamında görücüye çıkan cihazın Mart 2025'te satışa sunulması planlanıyor.
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    Forumdan Konular

    projeksiyon lekeli gösteriyor bir buçuk saat nasıl yazılır köpeğe tuvalet eğitimi veremiyorum kışın lastik basıncı düşer mi ultracef 500 diş için kullanılır mi

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