2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör CES 2025 fuarında oldukça ilgi çekici ürünler duyurulmaya devam ediyor. Bunlardan biri de şüphesiz Aurzen ZIP oldu. Cebinizde taşıyabileceğiniz katlanabilir formda bir projeksiyon cihazından bahsediyoruz. Gelelim bu kompakt ama hayli maharetli modelin detaylarına.

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Aurzen ZIP, kablosuz olarak akıllı telefona bağlanarak görüntüyü duvara veya bir yüzeye yansıtıyor. Cihazın HD çözünürlükte görüntü sunabildiğini belirtelim. Hem yatay hem de dikey görüntüleme modlarını destekliyor. Cihazda kablolu bağlantı için herhangi bir bağlantı noktası ise yok.

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Pil ömrü ve fiyatı

Dahili stereo hoparlörlere sahip olan bu cep projektörü, 100 ANSI lümene kadar parlaklık sunuyor. İçerdiği 5.000 mAh bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 1.5 saat kullanılabildiği belirtilmiş. Şirkete göre cihaz üçe katlandığında kalınlığı yalnızca 2.54 cm oluyor.

Aurzen ZIP'in fiyat etiketi 400 dolar olarak açıklandı. CES 2025 kapsamında görücüye çıkan cihazın Mart 2025'te satışa sunulması planlanıyor.

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Cebe sığan katlanabilir projeksiyon cihazı ile tanışın:Aurzen ZIP