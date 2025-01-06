Cebe sığan katlanabilir projeksiyon cihazı ile tanışın: Aurzen ZIP

Aurzen ZIP, kablosuz olarak akıllı telefona bağlanarak görüntüyü duvara veya bir yüzeye yansıtıyor. Cihazın HD çözünürlükte görüntü sunabildiğini belirtelim. Hem yatay hem de dikey görüntüleme modlarını destekliyor. Cihazda kablolu bağlantı için herhangi bir bağlantı noktası ise yok.
Pil ömrü ve fiyatı
Dahili stereo hoparlörlere sahip olan bu cep projektörü, 100 ANSI lümene kadar parlaklık sunuyor. İçerdiği 5.000 mAh bataryası sayesinde tek şarjla yaklaşık 1.5 saat kullanılabildiği belirtilmiş. Şirkete göre cihaz üçe katlandığında kalınlığı yalnızca 2.54 cm oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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