Xgimi kablosuz hoparlör olabilen projeksiyon cihazlarını tanıttı

Xgimi Play 6 ve Play 6e
Minimalliğe ve şıklığa odaklanan Xgimi Play 6 ve Play 6e projeksiyon cihazları benzer özelliklere sahip. Alt kısım bir stand olarak istediğiniz açıda konumlandırmanızı sağlıyor. Gelişmiş DLP teknolojisi ve 0.23 inçlik DMD yongası 600 lümen parlaklığa ulaşabiliyor. Yerleşik olarak Full HD çözünürlüğü destekleyen seri 2K ve 4K içerikleri yansıtabiliyor.
MediaTek 9 serisi bir işlemciyi 1.5GB RAM ve 32GB depolama ile eşleştiren seride HDMI – eARC, USB Tip-C, Tip-A portları yer alıyor. Bağlantı Wi-Fi ve Bluetooth 5.1 ile sağlanırken AirPlay ve DLNA desteği sunuluyor. Ara yüz ise firma tarafından geliştirilmiş.
Titremeleri en aza indiren seri 28 desibel ses üretiyor ve 65W altında güç tüketiyor. İki adet 6W hoparlör barındıran cihazlar Bluetooth hoparlör olarak da kullanılabiliyor. Alt kısımdaki RGB aydınlatma hoş bir ambiyans sunuyor.
Xgimi Play 6 projeksiyon cihazı 20000mAh batarya ve Harman Kardon hoparlör ile geliyor. Fiyatı 290$. Xgimi Play 6e ise batarya barındırmıyor ve ses tarafında Dolby Audio teknolojisine yer veriliyor. Fiyatı ise 250$.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!