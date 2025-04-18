Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlu projektörünü tanıttı

    Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara sahip projeksiyon cihazını tanıttı. 96 dolar fiyata sahip olan Redmi Projector 3 Lite neler sunuyor?                   
    Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlu projektörünü tanıttı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara sahip projeksiyon cihazını tanıttı. 96 dolar fiyata sahip olan Redmi Projector 3 Lite, 22 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak.

    Redmi Projector 3 Lite özellikleri

    Redmi 3 Lite, tamamen kapalı bir optik motor ve tam cam lens dizilimiyle geliyor. Bu sayede 20 dereceye kadar yan yansıtma yapılabilirken görüntü netliği korunuyor. Cihaz ayrıca, fan gürültüsünü 2 dB azaltan geliştirilmiş bir soğutma sistemine sahip.

    180 CVIA lümen parlaklık değerine sahip olan projektör, 1080p çözünürlüğünde görüntüler yansıtabiliyor. Cihaz ayrıca, 1,2:1 atım oranıyla kısa mesafeden 100 inç boyuta kadar görüntü oluşturabiliyor. Düşük mavi ışık için SGS sertifikasına da sahip olan projektör, uzun süreli izleme sırasında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için 415–455 nm arasındaki dalga boylarını filtreleyebiliyor.

    Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlu projektörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Cihaza, 1,5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Amlogic T950S çip güç verirken, bu işlmeciye 1 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Projektör, otomatik odaklama ve trapezoid düzeltme için bir ToF lazer sensörünü barındırıyor ve selefinden %20 daha hızlı otomatik odaklama ve %13 daha hızlı görüntü düzeltme yapabiliyor.  

    1,2 kg ağırlığı ve 146 mm x 113 mm x 172,5 mm boyutlarıyla kolayca taşınabilir bir yapıda olan Redmi Projector 3 Lite'ın bağlantı seçenekleri arasında, ARC özellikli HDMI, USB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi ve çift bantlı Wi-Fi yer alıyor. Cihaz ayrıca, sesli komutları destekleyen bir Bluetooth uzaktan kumandayla birlikte geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Audi A6 resmen tanıtıldı: Şık ve sportif

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tefeci den kurtulan varmı zedprex kullanıp iyileşenler tei eskişehir maaş oto branda parliament aqua blue

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A26 5G
    Samsung Galaxy A26 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    ASUS ROG STRIX G18
    ASUS ROG STRIX G18
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum