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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin alt markası Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlara sahip projeksiyon cihazını tanıttı. 96 dolar fiyata sahip olan Redmi Projector 3 Lite, 22 Nisan'da Çin'de satışa sunulacak.

Redmi Projector 3 Lite özellikleri

Redmi 3 Lite, tamamen kapalı bir optik motor ve tam cam lens dizilimiyle geliyor. Bu sayede 20 dereceye kadar yan yansıtma yapılabilirken görüntü netliği korunuyor. Cihaz ayrıca, fan gürültüsünü 2 dB azaltan geliştirilmiş bir soğutma sistemine sahip.

180 CVIA lümen parlaklık değerine sahip olan projektör, 1080p çözünürlüğünde görüntüler yansıtabiliyor. Cihaz ayrıca, 1,2:1 atım oranıyla kısa mesafeden 100 inç boyuta kadar görüntü oluşturabiliyor. Düşük mavi ışık için SGS sertifikasına da sahip olan projektör, uzun süreli izleme sırasında göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olmak için 415–455 nm arasındaki dalga boylarını filtreleyebiliyor.

Tam Boyutta Gör

Cihaza, 1,5 GHz hızında çalışan dört çekirdekli Amlogic T950S çip güç verirken, bu işlmeciye 1 GB RAM ve 32 GB depolama alanı eşlik ediyor. Projektör, otomatik odaklama ve trapezoid düzeltme için bir ToF lazer sensörünü barındırıyor ve selefinden %20 daha hızlı otomatik odaklama ve %13 daha hızlı görüntü düzeltme yapabiliyor.

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1,2 kg ağırlığı ve 146 mm x 113 mm x 172,5 mm boyutlarıyla kolayca taşınabilir bir yapıda olan Redmi Projector 3 Lite'ın bağlantı seçenekleri arasında, ARC özellikli HDMI, USB 2.0, 3,5 mm kulaklık girişi ve çift bantlı Wi-Fi yer alıyor. Cihaz ayrıca, sesli komutları destekleyen bir Bluetooth uzaktan kumandayla birlikte geliyor.

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Redmi, uygun fiyatlı ve kompakt boyutlu projektörünü tanıttı