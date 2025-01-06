Samsung’un sevimli ev robotu Ballie bu yıl piyasaya çıkıyor: Üstelik artık daha akıllı

Henüz fiyatı veya net piyasaya çıkış tarihi belli değil, ancak bir sunum sırasında Wall-E benzeri robotun Las Vegas'taki turistik yerler hakkında bilgi paylaşabildiği, sesli komutla ışıkları ve çeşitli akıllı ev ürünlerini açabildiği ve Uncharted filmini yakındaki bir duvara yansıtabildiği görüldü.
Ballie nedir?
En dikkat çekici özelliklerinden biri, içerik projeksiyonu yapabilmesi. Full HD üçlü lazer projeksiyon cihazı, hem yakın hem de uzak mesafelerde yüksek kaliteli görüntüler sunabiliyor. Bu sayede oyun oynayabilir, bir filme duvarınızda yer açabilir veya basit bir sorunun cevabını zemine yansıtabilirsiniz. Veya siz veya partnerinizi yere yansıtılan bir mesajla kapıda karşılayabilir...
Yetenekleri neler?
Samsung’un SmartThings platformu ile entegrasyonu sayesinde Ballie, bağlı cihazları kontrol edebiliyor. Dolayısıyla uyumlu bir ortamda lambayı açmaktan monitör kontrollerine kadar çoğu şeyi yapabiliyor. Ballie aynı zamanda isteğinize uygun olarak kendi başına kararlar da verebiliyor. Örneğin Ballie'den “ekranı büyütmesini” istediğinizde daha büyük bir görüntü yansıtabileceği farklı bir duvar buluyor. Ses kontrollerine ek olarak Ballie, bir görevi tamamlamak için sanal bir düğmeye “ayakla basışınızı” da tanıyor, örneğin Tamam ya da “bana daha fazlasını göster” demek gibi.
Samsung’un Ürün Yöneticisi Lydia Cho, Ballie'nin “Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız için mükemmel bir arkadaş olduğunu düşünüyoruz” diyor ve Ballie’nin size hava durumunu, nereye gitmek istediğinizi, diyet ihtiyaçlarınızı, çocuğunuzun ev ödevini ve hatta programınızı söyleyebileceğini belirtiyor.
Samsung Ballie fiyatı ve çıkış tarihi
Ballie'nin 2025'in ilk yarısında İngilizce, İspanyolca ve Korece dillerinde destekle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak fiyat, lansman bölgeleri ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. Ballie'yi daha yakından tanımak için geçen yıl yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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