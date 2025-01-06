Samsung’un sevimli ev robotu Ballie bu yıl piyasaya çıkıyor: Üstelik artık daha akıllı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Samsung'un 2020 yılında düzenlenen CES'te tanıttığı ve geçen yıl yeniden AI (Yapay Zeka) ile güncellenmiş olarak karşımıza çıkan sevimli sarı robotu Ballie, nihayet 2025'in ilk yarısında piyasaya sürülecek. Ballie, hem tasarımı hem de özellikleriyle geleceğin ev robotları arasında yer almayı hedefliyor.

Henüz fiyatı veya net piyasaya çıkış tarihi belli değil, ancak bir sunum sırasında Wall-E benzeri robotun Las Vegas'taki turistik yerler hakkında bilgi paylaşabildiği, sesli komutla ışıkları ve çeşitli akıllı ev ürünlerini açabildiği ve Uncharted filmini yakındaki bir duvara yansıtabildiği görüldü.

Ballie nedir?

Tam Boyutta Gör Daha fazla bilgi vermeden evvel bilmeyenlere için Ballie’yi tanıtalım. Ballie, parlak sarı renkli, tekerlekli ve evinizde dolaşabilen bir yapay zekalı ev robotu. Üzerindeki sensörler, projeksiyon cihazı ve kameralar sayesinde günlük hayatınıza uyum sağlayarak işlevsel bir ev yardımcısı haline geliyor; en azından buradaki amaç bu.

En dikkat çekici özelliklerinden biri, içerik projeksiyonu yapabilmesi. Full HD üçlü lazer projeksiyon cihazı, hem yakın hem de uzak mesafelerde yüksek kaliteli görüntüler sunabiliyor. Bu sayede oyun oynayabilir, bir filme duvarınızda yer açabilir veya basit bir sorunun cevabını zemine yansıtabilirsiniz. Veya siz veya partnerinizi yere yansıtılan bir mesajla kapıda karşılayabilir...

Yetenekleri neler?

Tam Boyutta Gör Ballie, "Hey Ballie" komutuyla aktive edilebilen sesli bir asistana sahip. Dört adet far-field mikrofonu, iki kamerası (arkada 2K, önde 4K) ve LiDAR ile ToF (Time of Flight) sensörleri sayesinde etrafındaki dünyayı tanıyor. Bu özellikler, Ballie'nin kullanıcı ihtiyaçlarına göre içerik sunmasını, yönlendirme yapmasını ve evdeki diğer cihazlarla entegre olmasını sağlıyor.

Samsung, yeni TV’lerini tanıttı: 8K, AI ve kablosuz bağlantı 7 sa. önce eklendi

Samsung’un SmartThings platformu ile entegrasyonu sayesinde Ballie, bağlı cihazları kontrol edebiliyor. Dolayısıyla uyumlu bir ortamda lambayı açmaktan monitör kontrollerine kadar çoğu şeyi yapabiliyor. Ballie aynı zamanda isteğinize uygun olarak kendi başına kararlar da verebiliyor. Örneğin Ballie'den “ekranı büyütmesini” istediğinizde daha büyük bir görüntü yansıtabileceği farklı bir duvar buluyor. Ses kontrollerine ek olarak Ballie, bir görevi tamamlamak için sanal bir düğmeye “ayakla basışınızı” da tanıyor, örneğin Tamam ya da “bana daha fazlasını göster” demek gibi.

Samsung’un Ürün Yöneticisi Lydia Cho, Ballie'nin “Tüm ihtiyaçlarınızı karşılamanız için mükemmel bir arkadaş olduğunu düşünüyoruz” diyor ve Ballie’nin size hava durumunu, nereye gitmek istediğinizi, diyet ihtiyaçlarınızı, çocuğunuzun ev ödevini ve hatta programınızı söyleyebileceğini belirtiyor.

Samsung Ballie fiyatı ve çıkış tarihi

Ballie'nin 2025'in ilk yarısında İngilizce, İspanyolca ve Korece dillerinde destekle piyasaya sürülmesi planlanıyor. Ancak fiyat, lansman bölgeleri ve diğer detaylar henüz açıklanmadı. Ballie'yi daha yakından tanımak için geçen yıl yayınlanan videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.