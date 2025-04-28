Samsung, interaktif dokunmatik özelliğe sahip 4K projektörünü satışa sundu

Tam Boyutta Gör Samsung, sektörün ilk interaktif üçlü lazer ultra kısa mesafeli (UST) projektörü olan The Premiere 5‘i satışa sundu. Samsung The Premiere 5’in benzersiz interaktif dokunmatik özelliği, iş, eğitim ve ev eğlencesi gibi çeşitli kullanım durumlarında faydalı olabilir.

Samsung'dan tam 5 modele daha One UI 7.0 sürprizi 1 gün önce eklendi

Samsung The Premiere 5 özellikleri

Tam Boyutta Gör Samsung'un The Premiere projektörünün en yeni modeli, 4K çözünürlüğe sahip üçlü lazer ultra kısa mesafeli görüntü yansıtma sistemine sahip. Sadece 43 cm mesafeden 100 inç bir görüntü (diyagonal) gösterebiliyor. Dahası, benzersiz tasarımı sayesinde zemin, ekran, masa veya duvar dahil olmak üzere herhangi bir düz yüzeye görüntü yansıtabiliyor.

Projektör, ellerinizi ve parmaklarınızı takip etmek için bir kızılötesi kamera ve bir kızılötesi lazer modülü içeriyor. Projektörün görüntü yansıttığı yüzeye dokunulabiliyor; sistem dokunmatik ekran kullanıyormuşsunuz gibi yanıt veriyor. Örneğin; bir fotoğrafı veya web sayfasını telefondaki gibi yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz.

Premiere 5, çevresini otomatik olarak algılıyor ve çok fazla ayarla uğraşmanıza gerek kalmadan optik görüntü kalitesi sunmak için parlaklığı, renkleri ve kontrastı buna göre ayarlayabiliyor.

Projektör, One UI arayüzüne sahip Tizen OS 9.0 üzerinde çalışıyor. Tüm popüler müzik ve video akışı uygulamalarına erişmenizi sağlıyor. Ayrıca The Premiere 5'teki SmartThings uygulamasını kullanarak evinizdeki akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyorsunuz.

Samsung The Premiere 5 projektör fiyatı ne kadar?

Samsung, The Premiere 5’i Güney Kore’de 1,99 milyon KRW (yaklaşık 1377 dolar) fiyat etiketiyle satışa sundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Projeksiyonlar Haberleri

Samsung The Premiere 5 projektör satışa sunuldu