Samsung, interaktif dokunmatik özelliğe sahip 4K projektörünü satışa sundu

Samsung The Premiere 5 özellikleri
Projektör, ellerinizi ve parmaklarınızı takip etmek için bir kızılötesi kamera ve bir kızılötesi lazer modülü içeriyor. Projektörün görüntü yansıttığı yüzeye dokunulabiliyor; sistem dokunmatik ekran kullanıyormuşsunuz gibi yanıt veriyor. Örneğin; bir fotoğrafı veya web sayfasını telefondaki gibi yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz.
Premiere 5, çevresini otomatik olarak algılıyor ve çok fazla ayarla uğraşmanıza gerek kalmadan optik görüntü kalitesi sunmak için parlaklığı, renkleri ve kontrastı buna göre ayarlayabiliyor.
Projektör, One UI arayüzüne sahip Tizen OS 9.0 üzerinde çalışıyor. Tüm popüler müzik ve video akışı uygulamalarına erişmenizi sağlıyor. Ayrıca The Premiere 5'teki SmartThings uygulamasını kullanarak evinizdeki akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyorsunuz.
Samsung The Premiere 5 projektör fiyatı ne kadar?
Samsung, The Premiere 5’i Güney Kore’de 1,99 milyon KRW (yaklaşık 1377 dolar) fiyat etiketiyle satışa sundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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