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    Samsung, interaktif dokunmatik özelliğe sahip 4K projektörünü satışa sundu

    Samsung The Premiere 5, kullanıcıların doğrudan ekranla etkileşime girmesine olanak tanıyan interaktif dokunmatik özelliğe sahip 4K projektör olarak satışa çıktı.

    Samsung  The Premiere 5 4K projeksiyon cihazı özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung, sektörün ilk interaktif üçlü lazer ultra kısa mesafeli (UST) projektörü olan The Premiere 5‘i satışa sundu. Samsung The Premiere 5’in benzersiz interaktif dokunmatik özelliği, iş, eğitim ve ev eğlencesi gibi çeşitli kullanım durumlarında faydalı olabilir.

    Samsung  The Premiere 5 özellikleri

    Samsung  The Premiere 5 4K projektör özellikleri Tam Boyutta Gör
    Samsung'un The Premiere projektörünün en yeni modeli, 4K çözünürlüğe sahip üçlü lazer ultra kısa mesafeli görüntü yansıtma sistemine sahip. Sadece 43 cm mesafeden 100 inç bir görüntü (diyagonal) gösterebiliyor. Dahası, benzersiz tasarımı sayesinde zemin, ekran, masa veya duvar dahil olmak üzere herhangi bir düz yüzeye görüntü yansıtabiliyor.

    Projektör, ellerinizi ve parmaklarınızı takip etmek için bir kızılötesi kamera ve bir kızılötesi lazer modülü içeriyor. Projektörün görüntü yansıttığı yüzeye dokunulabiliyor; sistem dokunmatik ekran kullanıyormuşsunuz gibi yanıt veriyor. Örneğin; bir fotoğrafı veya web sayfasını telefondaki gibi yakınlaştırıp uzaklaştırabiliyorsunuz.

    Premiere 5, çevresini otomatik olarak algılıyor ve çok fazla ayarla uğraşmanıza gerek kalmadan optik görüntü kalitesi sunmak için parlaklığı, renkleri ve kontrastı buna göre ayarlayabiliyor.

    Projektör, One UI arayüzüne sahip Tizen OS 9.0 üzerinde çalışıyor. Tüm popüler müzik ve video akışı uygulamalarına erişmenizi sağlıyor. Ayrıca The Premiere 5'teki SmartThings uygulamasını kullanarak evinizdeki akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyorsunuz.

    Samsung The Premiere 5 projektör fiyatı ne kadar?

    Samsung, The Premiere 5’i Güney Kore’de 1,99 milyon KRW (yaklaşık 1377 dolar) fiyat etiketiyle satışa sundu.

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