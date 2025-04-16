BenQ GV50 lazer projeksiyon cihazı duyuruldu

BenQ GV50 projeksiyon özellikleri ve fiyatı
BenQ GV50 lazer projeksiyon cihazı taşınabilirliği odağına alarak ister evde ister dışarıda konforlu bir seyir zevki amaçlıyor. Blue Core lazer ışık kaynağı 30 bin saatten fazla kullanım ömrü sunarken parlaklığı da önemli ölçüde arttırıyor.
120 inç boyuta Full HD yansıtma yapabilen cihaz CinematicColor teknolojisi ile daha canlı renkler elde ediyor. HDR desteği olan cihaz 500 ANSI lumen parlaklığa ulaşabiliyor ve 18W 2.1 kanal hoparlörler ile zengin sesler üretebiliyor.
22.4ms gecikme süresi olan cihazda USB Tip-C DP girişi konsollara enerji de sağlayabiliyor. Google TV ara yüzü Netflix lisanslı iken bataryası ile 150 dakika kullanılabiliyor. Akıllı odak, nesneden kaçınma, otomatik düzeltme gibi özelliklerle 816$ fiyat etiketine sahip.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir
@AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)