Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    BenQ GV50 lazer projeksiyon cihazı duyuruldu

    BenQ GV50 taşınabilir lazer projeksiyon cihazı 2 saat boyunca harici bir priz ihtiyacını ortadan kaldırırken Google TV desteğiyle kaynağa da ihtiyaç duymuyor.  
    BenQ GV50 Tam Boyutta Gör
    Son dönemde popülaritesi giderek artan lazer projeksiyon cihazlarına bir yenisi daha ekleniyor. Benq markası premium seviyede özellikler sunan lazer tabanlı taşınabilir yeni projeksiyon cihazını duyurdu. 

    BenQ GV50 projeksiyon özellikleri ve fiyatı

    BenQ GV50 lazer projeksiyon cihazı taşınabilirliği odağına alarak ister evde ister dışarıda konforlu bir seyir zevki amaçlıyor. Blue Core lazer ışık kaynağı 30 bin saatten fazla kullanım ömrü sunarken parlaklığı da önemli ölçüde arttırıyor. 

    120 inç boyuta Full HD yansıtma yapabilen cihaz CinematicColor teknolojisi ile daha canlı renkler elde ediyor. HDR desteği olan cihaz 500 ANSI lumen parlaklığa ulaşabiliyor ve 18W 2.1 kanal hoparlörler ile zengin sesler üretebiliyor. 

    22.4ms gecikme süresi olan cihazda USB Tip-C DP girişi konsollara enerji de sağlayabiliyor. Google TV ara yüzü Netflix lisanslı iken bataryası ile 150 dakika kullanılabiliyor. Akıllı odak, nesneden kaçınma, otomatik düzeltme gibi özelliklerle 816$ fiyat etiketine sahip. 
     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    HÜRKUŞ yeni boyasıyla gökyüzünde

    P
    pskillercheto 6 dakika önce

    Profil resmi
    AlbatrosD.IIIFazılBey 9 dakika önce

    Hacım ben sildirmedim yönetim silmiştir

    P
    pskillercheto 24 dakika önce

    @AlbatrosD.IIIFazılBey kardeşim :) yorumları neden sildirdin? Korecesi olan yerlı mıllı KF t50 ve k1 modelleri ilgini çekmedi mi? :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    epson yazıcı wifi bağlanmıyor ne kadar özledin sorusuna romantik cevap yetkili serviste airbag değişimi 1.4 fire ersoy ulubey

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 Ultra
    Samsung Galaxy S23 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum