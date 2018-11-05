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5000TL bütçeli, FHD oyuncu kasası "DH-A1 incelemesi"

6 ay
17,7b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Donanım Haber olarak İtopya'da özelleştirdiğimiz, FHD oyunculuk odaklı kasamız DH-A1'in tasarımını değerlendiriyor, bileşen detaylarına iniyor ve oyunlardaki performansını sınıyoruz.
Topladığımız kasayı İtopya üzerinden satın almak isterseniz; DH-A1
İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.

Elimizdeki oyuncu kasası DH-A1 koduyla geçen, daha çok bütçe odaklı ama görünümden de çok kırpmadığımız, FHD oyunculuğu hedeflediğimiz bir kasa. Şimdi detaylarına inmeye başlayalım.

Kasamız Sharkoon TG5. ATX boyutunda, önü ve sol paneli 4mm kalınlığında temperli camlarla sarılı bir kasa. Önünde kasayla beraber gelen kırmızı LED’li üç tane, bir tane de arkada egzos 12CM’lik fan var, sabit devirle çalışıyorlar, gürültülü değiller. Kenarları ve üstü filtreli, çıkarılabilir yapıdalar, tozu yüksek oranda tutuyorlar. Yukarıya isterseniz 3 tane daha 12cm veya 2 tane 14cm fan takabiliyorsunuz.

Üstünde 2 USB 2.0 ve 2 tane de USB 3.0 portu yanısıra kulaklık ve mikrofon jackları da var.

Anakart demişken, anakart MSI’ın B450M PRO M2 kodlu anakartı. B450 yongasetli, AM4 soketli anakartta 2 RAM slotu var, 3466MHz’e ve 32GB’a kadar destekli. Stok soğutucuyla hızaşırtma yapmadık ama anakart, işlemci buna açık. M.2 slotu var, SSD yükseltmesi yaparken kullanabilirsiniz. Dört tane USB 3.1 birinci jenerasyon, 2 tane de USB 2.0 portu var, giriş çıkışlar gayet yeterli. Ses çıkışı da 7.1 destekli.

RAM olarak ADATA XPG Spectrix D41 8GB 3000MHz’lik RAM’i seçtik, CL16 zamanlamalı, RGB aydınlatmalı. Renk geçişleri, akışkanlığı gayet hoş, yazılım arayüzünden istediğiniz rengi ve efekti atayabiliyorsunuz.

En önemli ikili, işlemci ve ekran kartı. İşlemcimiz AMD’nin Zen+ ve 12nm üretim mimarili, 6 çekirdek 12 izlekli Ryzen 5 2600’ü. 6 çekirdek için 3.8GHz’de çalışabiliyor. Bir oyuncunun Fiyat/Performans odaklı olarak tercih edebileceği en iyi işlemcilerden. Soğutucusu kutusundan çıkan Wraith Stealth soğutucu.

Ekran kartı MSI Armor OC RX580, standart RX580’e göre GPU’su 26MHz hızaşırtmalı. 14nm mimarili yongasına 8GB GDDR5 bellek eşlik ediyor, 256GB/saniye bant genişliğine sahip. Siyah-beyaz temalı bir gövdesi var, MSI’ın çift TORX fanları ekran kartı boştayken duruyor, gürültü üretmiyor.

Depolama için Seagate’in 3.5 inç 1TB’lık 64MB önbellekli 7200RPM HDD’sini kullandık, genel olarak pek ses çıkarmayan, oyun depolamak için yeterince hızlı bir HDD, sistem elbette SSD’li bir sistem kadar atik değil.

Tüm sisteme güç vermesi için Sharkoon’un 80+ Bronze sertifikalı 550W’lık Power Supply’ını seçtik. Kabloları sabit, 12CM fanlı, gürültüsüz, bobin zırıltısız bir Power Supply.

Genel olarak derli toplu görünen, siyah ağırlıklı olsa da varlık gösterebilecek bir kasa, isterseniz sonradan bir LED şerit takabilirsiniz, anakartın üzerinde buna uygun bir çıkış var. Donanım altyapısı da Ryzen 5 2600 ile ileriki ekran kartı yükseltmelerine uygun, RX580 ile FHD hedefli bir sistem gördüğünüz üzere.

Oyun için kurduk, oyun oynadık, performans testleri uyguladık, şimdi test sonuçları konuşsun. 
(Diğer oyun ve performans testlerini görmek için videoyu izleyebilirsiniz :) 
Genel olarak FHD’de en yüksek detay ayarlarında 60 kare/saniye sularında kalabiliyor, Far Cry 5 ve Shadow of War gibi güncel oyunlarda bile böyle. Grafik ayarlarını bir tık düştüğünüzde daha rahat tabii. Rekabetçi oyunlarda yani nispeten hafif oyunlarda misal veriyorum 144Hz’lik FreeSync’li bir monitörü de doyurur.

Isı ve gürültü. İşlemci tam yük altında 73 derece, ekran kartı 74 dereceye kadar çıkıyor. Yalnız kasa biraz gürültülü, özellikle de RX580 gürültülü bir kart. Oyun sesiyle bastırmak bir çözüm olabilir, bastırır da ama sonuçta durum bu.

DH-A1. FHD odaklı bir sistem, yükseltmeye açık. İtopya’nın sitesindeki arayüzü de buna açık zaten, istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bu sisteme 1 tane daha 8GB modül eklenebilir veyahut daha uygun fiyatlı bir RAM seçilebilir, bir tane M.2 SSD eklenebilir, Ryzen 5 2600 biraz da hızaşırtmayla önü açık bir işlemci, ilerleyen zamanlarda ekran kartı güncellenebilir gibi gibi. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 4800-5000TL civarında ama Dolar-TL dalgalı, güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Piyasaya göre fiyatı avantajlı, aynı donanımları farklı sitelerden, indirimlerle toplasanız bile toplam fiyat İtopya’da daha avantajlı olabiliyor, toplam bir fiyat üzerinden indirim uyguladıkları için böyle. Ayrıca kasayı kurmakla uğraşmıyorsunuz, bir sorun yaşadığınızda da İtopya ile muhattap olabiliyorsunuz, bu güzel bir şey. Özetle, DH-A1, AMD tabanlı, FHD oyunculuğa odaklandığımız, FHD oyunculukta üzmeyecek, tavsiye edebileceğimiz bir sistem oldu.

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Baholi 6 ay en beğenilen
5000 TL'ye MSI Armor soğutuculu, 2 ram slota sahip kıytırık anakartlı bir sistem. Temperli, led ışıklandırmalı fanlara sahip bir kasa da olunca efsane oluyor değil mi? Bunun yerine ikinci el bir kasa toplanır katça kaliteli ve performanslı bir sistem kurulur.
5000 TL'ye MSI Armor soğutuculu, 2 ram slota sahip kıytırık anakartlı bir sistem. Temperli, led ışıklandırmalı fanlara sahip bir kasa da olunca efsane oluyor d...
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2 Yanıt Yanıtla +20
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LEON-X 6 ay
Alternatif;
MSI B450M PRO-VDH AMD B450 DDR4 Soket AM4 mATX Anakart --- 570 TL
AMD Ryzen 5 2600 3.9GHz 16MB Cache Soket AM4 İşlemci --- 1.255 TL
CORSAIR VENGEANCE LPX 8GB DDR4 3000MHz CL16 Bellek X2 (16GB) --- 975 TL
Sapphire Nitron+ Radeon RX580 4GB OC 256Bit Ekran Kartı --- 1.220 TL (8GB Msi RX580 1.750 TL civarı)
CRUCIAL 250GB MX500 SSD Disk CT250MX500SSD1 --- 375 TL
High Power 700W Simplicity 80+ Güç Kaynağı (HPG-700ST-H12S) --- 350 TL
ZALMAN N3 Fan Kontrollü USB3.0 Pencereli 3x120mm Fanlı Kasa --- 325 TL
5.070 TL
Ram'i 8gb yapıp, ekran kartını 8gb olanı alınabilir.
Alternatif;MSI B450M PRO-VDH AMD B450 DDR4 Soket AM4 mATX Anakart --- 570 TLAMD Ryzen 5 2600 3.9GHz 16MB Cache Soket AM4 İşlemci --- 1.255 TLCORSA...
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erdlbbr 6 ay Baholi
siz toplayın biz de alalım o zaman.
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Rig3L 4 ay
Sistem fiyatı 4300lere düşmüş.Şuan ciddi ciddi almayı düşünüyorum, sizce de bu fiyat bu sistem için gayet iyi değil mi ?
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Umutcan 4 ay
Eskiden bu fiyata üst seviye sistem toplanıyordu, ama artık malesef 5000 liralık sistem ekonomik sistem sınıfına giriyor.
TI'ı geçtim, düz 2080 almaya kalksanız tek başına bu sistemden pahalı mesela.
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zinedine_zidane 5 ay
Çöp sis...
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Ufocu 5 ay
Her ne kadar bileşen seçimlerine özen gösterise de nedense şu kablolama denen estetiği bir türlü öğrenemediler. Kablolar allah ne verdiyse uzat tak şeklinde oluyor Birazda estetik ve özen gösterilse tam olacak
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metallurgy 5 ay
Dolar düştü, kasanın da fiyatı düşmüştür dedim. Linke girdiğimde fiyat düşmüş ama yanında işlemciyi de düşürmüşler. Akıl alır gibi değil :)
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Equal- 5 ay metallurgy
1 ay içerisinde illaki bazı değişiklikler olur fiyat anlamında takip etmelisin bu sisteme benzer birşey istiyorsan.
Fiyat konusuna gelecek olursan aynı sistemi Efsane Cuma'da 4.200'e yakın bir fiyatla sattılar ve rgb ram olan haliyle birlikte sunuldu.
Efsane Cuma günü Ryzen 2600 ve 2600x işlemciler çok uyguna satıldığında stokları bitirdi bizim açlar :) ondan dolayı kalmadı.Bu sistemi alanlara özellikle 550W PSU tavsiye etmiyorum.İleride cidden yenilenip upgrade edilebilecek bileşenlere sahip olduğu için sadece ekran kartı değişimi ile uzun soluklu bir sistem olacaktır.
İlk baştada dediğim gibi stok sorunu yaşadıklarından biraz bekle illa dolar felanda daha düşer bir kampanya yada başka bir sistemi kampanyalı sunarlar.
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QRX 6 ay
Çok alakasiz olacak ama oyun için böyle bir sistem mi toplasak daha iyi olur yoksa one x alsak mı?
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Sergeant Duffin 6 ay QRX
farklı bir düşünce ile, ps4 almanı öneririm
xbox one x'in pek bir cazip yanı yok. ps'deki exclusive oyunlar ise apayrı bir kalitede. ve asla pcye o kalitede oyunlar gelmeyecek bundan sonra
pcde oyunculuk öldü gibi bir şey, artık devir konsol devri
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tibaldo 6 ay
RAM 8X2 16GB olsa almak için düşünürdüm ama değil!
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DH Misafiri 6 ay
ben r3 1200 ile ultrada rx 580 ile far cry 5 de 5 ay önce 70+fps alıyordum ultra ayarlarda
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Nopasstr 6 ay
Ya arkadaşlar reklamsa reklam ne var bunda. Her firma ticaret yapıp kar etmek amacıyla kuruluyor. Kendin toplasan 700-800 lira ucuza toplarsın. İstiyorsunuz ki herşey havadan kafanıza bedava düşsün. Güzel bir içerik olmuş. Teşekkürler dh
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massacrer 6 ay
Bu kadar tepki vermeyin. Hata haber diye ciddiye almakta. Doğrusu "İtopya'da tahmin edilen sayıda kasa satıldıktan kalan karın DonanımHaber ile paylaşılması" olacak.
Unutmayın bir ürünün reklamı yapılıyorsa, o ürünü alırken reklam parasını ödemiş olursunuz.
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