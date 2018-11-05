5000TL bütçeli, FHD oyuncu kasası "DH-A1 incelemesi"

Bu videoda Donanım Haber olarak İtopya'da özelleştirdiğimiz, FHD oyunculuk odaklı kasamız DH-A1'in tasarımını değerlendiriyor, bileşen detaylarına iniyor ve oyunlardaki performansını sınıyoruz.

DH-A1 Topladığımız kasayı İtopya üzerinden satın almak isterseniz;

İtopya çeşitli bilgisayar donanımlarını teker teker de temin edebileceğiniz veyahut etlisine sütlüsüne karışmadan hazır oyuncu kasaları da alabileceğiniz bir yer, bir site. İster Acıbadem’deki mağazalarından yetkili arkadaşlara danışıp görüp alın, ister sitesinden.



Elimizdeki oyuncu kasası DH-A1 koduyla geçen, daha çok bütçe odaklı ama görünümden de çok kırpmadığımız, FHD oyunculuğu hedeflediğimiz bir kasa. Şimdi detaylarına inmeye başlayalım.



Kasamız Sharkoon TG5. ATX boyutunda, önü ve sol paneli 4mm kalınlığında temperli camlarla sarılı bir kasa. Önünde kasayla beraber gelen kırmızı LED’li üç tane, bir tane de arkada egzos 12CM’lik fan var, sabit devirle çalışıyorlar, gürültülü değiller. Kenarları ve üstü filtreli, çıkarılabilir yapıdalar, tozu yüksek oranda tutuyorlar. Yukarıya isterseniz 3 tane daha 12cm veya 2 tane 14cm fan takabiliyorsunuz.



Üstünde 2 USB 2.0 ve 2 tane de USB 3.0 portu yanısıra kulaklık ve mikrofon jackları da var.



Anakart demişken, anakart MSI’ın B450M PRO M2 kodlu anakartı. B450 yongasetli, AM4 soketli anakartta 2 RAM slotu var, 3466MHz’e ve 32GB’a kadar destekli. Stok soğutucuyla hızaşırtma yapmadık ama anakart, işlemci buna açık. M.2 slotu var, SSD yükseltmesi yaparken kullanabilirsiniz. Dört tane USB 3.1 birinci jenerasyon, 2 tane de USB 2.0 portu var, giriş çıkışlar gayet yeterli. Ses çıkışı da 7.1 destekli.



RAM olarak ADATA XPG Spectrix D41 8GB 3000MHz’lik RAM’i seçtik, CL16 zamanlamalı, RGB aydınlatmalı. Renk geçişleri, akışkanlığı gayet hoş, yazılım arayüzünden istediğiniz rengi ve efekti atayabiliyorsunuz.



En önemli ikili, işlemci ve ekran kartı. İşlemcimiz AMD’nin Zen+ ve 12nm üretim mimarili, 6 çekirdek 12 izlekli Ryzen 5 2600’ü. 6 çekirdek için 3.8GHz’de çalışabiliyor. Bir oyuncunun Fiyat/Performans odaklı olarak tercih edebileceği en iyi işlemcilerden. Soğutucusu kutusundan çıkan Wraith Stealth soğutucu.



Ekran kartı MSI Armor OC RX580, standart RX580’e göre GPU’su 26MHz hızaşırtmalı. 14nm mimarili yongasına 8GB GDDR5 bellek eşlik ediyor, 256GB/saniye bant genişliğine sahip. Siyah-beyaz temalı bir gövdesi var, MSI’ın çift TORX fanları ekran kartı boştayken duruyor, gürültü üretmiyor.



Depolama için Seagate’in 3.5 inç 1TB’lık 64MB önbellekli 7200RPM HDD’sini kullandık, genel olarak pek ses çıkarmayan, oyun depolamak için yeterince hızlı bir HDD, sistem elbette SSD’li bir sistem kadar atik değil.



Tüm sisteme güç vermesi için Sharkoon’un 80+ Bronze sertifikalı 550W’lık Power Supply’ını seçtik. Kabloları sabit, 12CM fanlı, gürültüsüz, bobin zırıltısız bir Power Supply.



Genel olarak derli toplu görünen, siyah ağırlıklı olsa da varlık gösterebilecek bir kasa, isterseniz sonradan bir LED şerit takabilirsiniz, anakartın üzerinde buna uygun bir çıkış var. Donanım altyapısı da Ryzen 5 2600 ile ileriki ekran kartı yükseltmelerine uygun, RX580 ile FHD hedefli bir sistem gördüğünüz üzere.



Oyun için kurduk, oyun oynadık, performans testleri uyguladık, şimdi test sonuçları konuşsun.

(Diğer oyun ve performans testlerini görmek için videoyu izleyebilirsiniz :)

Genel olarak FHD’de en yüksek detay ayarlarında 60 kare/saniye sularında kalabiliyor, Far Cry 5 ve Shadow of War gibi güncel oyunlarda bile böyle. Grafik ayarlarını bir tık düştüğünüzde daha rahat tabii. Rekabetçi oyunlarda yani nispeten hafif oyunlarda misal veriyorum 144Hz’lik FreeSync’li bir monitörü de doyurur.



Isı ve gürültü. İşlemci tam yük altında 73 derece, ekran kartı 74 dereceye kadar çıkıyor. Yalnız kasa biraz gürültülü, özellikle de RX580 gürültülü bir kart. Oyun sesiyle bastırmak bir çözüm olabilir, bastırır da ama sonuçta durum bu.



DH-A1. FHD odaklı bir sistem, yükseltmeye açık. İtopya’nın sitesindeki arayüzü de buna açık zaten, istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bu sisteme 1 tane daha 8GB modül eklenebilir veyahut daha uygun fiyatlı bir RAM seçilebilir, bir tane M.2 SSD eklenebilir, Ryzen 5 2600 biraz da hızaşırtmayla önü açık bir işlemci, ilerleyen zamanlarda ekran kartı güncellenebilir gibi gibi. Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla fiyatı 4800-5000TL civarında ama Dolar-TL dalgalı, güncel fiyatına mutlaka kendiniz bakın. Piyasaya göre fiyatı avantajlı, aynı donanımları farklı sitelerden, indirimlerle toplasanız bile toplam fiyat İtopya’da daha avantajlı olabiliyor, toplam bir fiyat üzerinden indirim uyguladıkları için böyle. Ayrıca kasayı kurmakla uğraşmıyorsunuz, bir sorun yaşadığınızda da İtopya ile muhattap olabiliyorsunuz, bu güzel bir şey. Özetle, DH-A1, AMD tabanlı, FHD oyunculuğa odaklandığımız, FHD oyunculukta üzmeyecek, tavsiye edebileceğimiz bir sistem oldu.