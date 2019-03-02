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5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler?

2 ay
5,8b
2
Operatörler - Kurumsal Haberler
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Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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2019 ile birlikte 5G teknolojisi daha fazla dile gelmeye başladı. Çok yakında hayatımıza girecek olan yeni iletişim teknolojisinin detaylarını Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın'dan dinledik.
00:24 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek?
01:08 Türkiye'deki 5G testleri ve çalışmalar
01:50 Ericsson'un 5G uygulama alanları
05:15 Türkiye, 5G için ne aşamada? 5G'de öncü ülke olabilecek mi?
06:13 Ericsson'un Türkiye'deki Araştırma Laboratuvarı'nda neler yapılıyor?
08:00 Türkiye'de yapılan ARGE çalışmaları tüm dünyada kullanılacak
09:45 Ericsson Türkiye, Türk Savunma Sanayii şirketlerine destek sunuyor mu?

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ensatech 2 ay
Wifi 6 da evlere girdiği zaman, kanser patlaması yaşarız...
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