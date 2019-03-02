5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler?

Haber Müdürü
2019 ile birlikte 5G teknolojisi daha fazla dile gelmeye başladı. Çok yakında hayatımıza girecek olan yeni iletişim teknolojisinin detaylarını Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın'dan dinledik.
00:24 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek?
01:08 Türkiye'deki 5G testleri ve çalışmalar
01:50 Ericsson'un 5G uygulama alanları
05:15 Türkiye, 5G için ne aşamada? 5G'de öncü ülke olabilecek mi?
06:13 Ericsson'un Türkiye'deki Araştırma Laboratuvarı'nda neler yapılıyor?
08:00 Türkiye'de yapılan ARGE çalışmaları tüm dünyada kullanılacak
09:45 Ericsson Türkiye, Türk Savunma Sanayii şirketlerine destek sunuyor mu?
01:08 Türkiye'deki 5G testleri ve çalışmalar
01:50 Ericsson'un 5G uygulama alanları
05:15 Türkiye, 5G için ne aşamada? 5G'de öncü ülke olabilecek mi?
06:13 Ericsson'un Türkiye'deki Araştırma Laboratuvarı'nda neler yapılıyor?
08:00 Türkiye'de yapılan ARGE çalışmaları tüm dünyada kullanılacak
09:45 Ericsson Türkiye, Türk Savunma Sanayii şirketlerine destek sunuyor mu?
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