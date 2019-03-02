5G hayatımıza neler katacak? Ericsson'un Türkiye'deki çalışmaları neler?

2019 ile birlikte 5G teknolojisi daha fazla dile gelmeye başladı. Çok yakında hayatımıza girecek olan yeni iletişim teknolojisinin detaylarını Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın'dan dinledik.



Türkiye'deki 5G testleri ve çalışmalar

Ericsson'un 5G uygulama alanları

Türkiye, 5G için ne aşamada? 5G'de öncü ülke olabilecek mi?

Ericsson'un Türkiye'deki Araştırma Laboratuvarı'nda neler yapılıyor?

Türkiye'de yapılan ARGE çalışmaları tüm dünyada kullanılacak

Ericsson Türkiye, Türk Savunma Sanayii şirketlerine destek sunuyor mu? 00:24 5G ile birlikte hayatımızda neler değişecek? 01:08 Türkiye'deki 5G testleri ve çalışmalar 01:50 Ericsson'un 5G uygulama alanları 05:15 Türkiye, 5G için ne aşamada? 5G'de öncü ülke olabilecek mi? 06:13 Ericsson'un Türkiye'deki Araştırma Laboratuvarı'nda neler yapılıyor? 08:00 Türkiye'de yapılan ARGE çalışmaları tüm dünyada kullanılacak 09:45 Ericsson Türkiye, Türk Savunma Sanayii şirketlerine destek sunuyor mu?