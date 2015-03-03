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5G ile kablosuz hız sınırları zorlanıyor saniyede 1GB veri transferi video inceleme

4 yıl
28,9b
1
Cep Telefonu Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Mobil Dünya Kongresindeki gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. 5G'nin ön gösteriminin yapıldığı alanda 5G nedir, ne işimize yarayacak ve ne zaman gelecek sorularına cevap aldık.

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ReCoMaX 3 yıl
abov
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DH Misafiri 3 yıl
o değil de ben İzmir/Güzelyalı gibi bi şehirde daha 2g sinyalini alıp telefon görüşmesi yapamıyorken ne 4g - 5g sinden bahsediyorsunuz :) bizim o hızları görmeye ömrümüz yetmez.
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omerfbc 3 yıl
Babam Turkcellde çalışıyor. Bu konulara ilgiliyim. 4G altyapısı turkcell için %83 hazır. 1 ocak 2016 da kullanıma sunulacak. 5G ye direkt geçiş diye bişi yok. Herkes 4G ye geçti ama ülkemizdeki 3G ile Amerikadaki 4G nin hızı inanmayacaksınız ama aynı. Soruları özelden alabilirim.
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Birkhoff 3 yıl omerfbc
he gardaş benim babamda nasada çalışıyo 5g ninde farkı yok 6g ye geçin o daha iyi dedi
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MyWorldLife 3 yıl
Bazilari atip tutmus yine.

5G nin Prototip denemeleri Guney Korede 2018 Japonya'da 2019 da bolgesel olarak yavas yavas baslayacak.

Gorende suan Guney Korede vatandaslar 5G kullaniyor sanacak


Dunyanin hicbir yerinde suan 5G halka acik kullanimda degil.


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kuyu0kazici 3 yıl
hala 1Gbps ile 1GBps arasındaki farkı karışırıyorlar tabi başlık hatalı olur...
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cicikuş1 4 yıl
yok artık
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cicikuş1 4 yıl
bize daha 10 senesi var , 3 megabit şuan
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yokbeolumbe 4 yıl
Nutkum tutuldu ama ben bu kadar hızlısınıda istemem 1080p videoları takılmadan açsın ve akk saçmalığı olmasın yeter
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lido 4 yıl
harranlı emineninki daha hızlı abi hiç gerek yok
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doctor_bey 4 yıl
Hızlar müthiş ancak bize gelmesi için daha çooook var
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DH Misafiri 4 yıl
başlıkta saniyede 1GB (gigabyte) yazıyor
ama videoda saniyede 1gigabit (Gb) deniliyor
bu terste bir işlik var
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MrKemal17 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

başlıkta saniyede 1GB (gigabyte) yazıyor
ama videoda saniyede 1gigabit (Gb) deniliyor
bu terste bir işlik var

20. saniyeye bakarsan 7,55Gb'i görebilirsin. O da saniyede 966MB download demek.
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Virtual Reality 4 yıl
4G ye geçmek saçmalık

Türkiye de ki operatörler de zerre akıl yok. 3G den kimsenin şikayeti yok, 4G yerine bir kaç yıl daha bekleyip, doğrudan 5G ye geçseler ya. G.Kore 5G kullanmaya başladı. 3-4 yıl içinde Türkiye de ki operatörlerin geçebileceği düzeye gelir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 3-4 sene sonra 5G hakim olacak ve 4G eski bir teknoloji olarak anılacak. Türkiye ise 4G yi daha yeni yeni ülke geneline oturtmuş olacak. Halbuki 3-4 sene daha 3G ile idare edip, doğruda 5G ye geçiş yapsalar. Çok daha mantıklı olur.

Türkiye de ki operatörler için diyecek tek şey, "Bir kerede dünyayı geriden takip etmeyin, kamyon kamyon para kazandığınız bu millete eskimiş teknolojiyi mi layık görüyorsunuz? Bırakın 4G yi 5G ye odaklanın, facebook dan çıkmayan bu millet biraz daha 3G ile idare edebilir."
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samsunlusemih 4 yıl
Harbiden sondaki '-Siz sıcak evinizde otururken mühendisler harıl harıl geleceğinizi hazırlıyor' lafı çok saçma olmuş kaşıma gözüme sevabına çalısmıyor ya çalıştığı paranın karşılığını alıyor. Konuya gelirsek 3G bence hız için yeterli 21mbps si aveada görüyorum ama kullanabiliyormuyum hayır 4 gb interneti 30 gün boyunca sonra nasıl dayandıracam. Birde şu var telefonları ilk hazırlasınlar 3g de tam kullanıp sarjı bitmeyecek kadar da sonra 4g 5g getirsinler Su gibi şarjı sömüyor 3g.
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