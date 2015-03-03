5G ile kablosuz hız sınırları zorlanıyor saniyede 1GB veri transferi video inceleme

DH Misafiri başlıkta saniyede 1GB (gigabyte) yazıyor ama videoda saniyede 1gigabit (Gb) deniliyor bu terste bir işlik var
5G nin Prototip denemeleri Guney Korede 2018 Japonya'da 2019 da bolgesel olarak yavas yavas baslayacak.
Gorende suan Guney Korede vatandaslar 5G kullaniyor sanacak
Dunyanin hicbir yerinde suan 5G halka acik kullanimda degil.
ama videoda saniyede 1gigabit (Gb) deniliyor
bu terste bir işlik var
20. saniyeye bakarsan 7,55Gb'i görebilirsin. O da saniyede 966MB download demek.
Türkiye de ki operatörler de zerre akıl yok. 3G den kimsenin şikayeti yok, 4G yerine bir kaç yıl daha bekleyip, doğrudan 5G ye geçseler ya. G.Kore 5G kullanmaya başladı. 3-4 yıl içinde Türkiye de ki operatörlerin geçebileceği düzeye gelir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde 3-4 sene sonra 5G hakim olacak ve 4G eski bir teknoloji olarak anılacak. Türkiye ise 4G yi daha yeni yeni ülke geneline oturtmuş olacak. Halbuki 3-4 sene daha 3G ile idare edip, doğruda 5G ye geçiş yapsalar. Çok daha mantıklı olur.
Türkiye de ki operatörler için diyecek tek şey, "Bir kerede dünyayı geriden takip etmeyin, kamyon kamyon para kazandığınız bu millete eskimiş teknolojiyi mi layık görüyorsunuz? Bırakın 4G yi 5G ye odaklanın, facebook dan çıkmayan bu millet biraz daha 3G ile idare edebilir."