Türkiye'ye gelen BYD modellerine yakından baktık: Han, Atto 3, Seal ve daha fazlası

Çinli BYD'nin İstanbul'da düzenlenen marka lansmanında BYD Atto 3, BYD Han, BYD Seal, BYD Tang ve BYD Dolphin modellerini yakından inceledik. İyi seyirler!

Son yıllarda atağa kalkarak dünyanın bir numaralı elektrikli otomobil markası haline gelen Çinli teknoloji devi BYD'nin Türkiye lansmanı İstanbul'daki tarihi Esma Sultan Yalısı'nda gerçekleştirildi. DonanımHaber olarak katıldığımız lansmanda Türkiye'de satışa sunulacak olan BYD Atto 3, BYD Han, BYD Seal ve daha sonra ürün gamına katılacak olan BYD Tang ile BYD Dolphin modellerine yakından baktık. Çinli markanın Türkiye'ye yönelik hedefleri, planları ve öngörülerini de bulabileceğiniz videomuzu beğendiyseniz beğenerek, yorum yaparak, paylaşarak ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz!

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