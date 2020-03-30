67 milyon yıl önce yaşayan son raptorların tüylü olduğu keşfedildi

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Bilimsel adı dromaeosaurids olan ancak Jurassic Park filmleriyle birlikte hafızalarımıza Raptor olarak kazınan dinozor ailesinin son üyesine ait olduğu düşünülen fosillere ulaşıldı. Bundan yaklaşık 67 milyon yıl önce bugünün New Mexico’sunda yaşadığına inanılan dinozora, Latince Dineobellator notohesperus ismi verildi. Bunu dilimize “Güneybatılı Navajo savaşçısı” olarak çevirebiliriz.

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İlk fosilleri bundan yaklaşık 12 yıl önce paleontolog Robert Sullivan önderliğindeki New Mexico Doğal Tarih Müzesi ekibi tarafından bulunan dinozorun kemiklerinin kalanları da ortaya çıkarıldıktan sonra neredeyse tam bir örnek elde edilmiş.

Pensilvanya Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarının yapmış oldukları inceleme neticesinde ise kemikleri bir araya getirilen örneğin daha önce bilinmeyen bir raptor türüne ait olduğuna karar verilmiş. Kalça kısmından yüksekliğinin yaklaşık bir metre ve uzunluğunun ise 2.1 m kadar olduğu belirlenen hayvanın en ilginç özelliklerinden birini ise kolunun ön kısmındaki iri tüyler oluşturuyor. Bu tüyler kuyruk dahil hayvanın diğer yerlerinde de mevcut. Ayrıca hayvanın pençelerinin geniş bir alanda sıralandığı ve böylece avını daha rahat tutabildiği tespit edilmiş.

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Keşfedilen hayvanın kuyruğu da diğer raptorlardan farklı. Sert ve sabit bir kuyruk yerine kedilerinkine benzer esnek bir kuyruğa sahip olduğu belirlenen hayvanın bu sayede daha rahat manevra yaptığı düşünülüyor. Bu da dinozora avını yakalamakta kolaylık sağlamış olabilir.

https://newatlas.com/biology/dineobellator-notohesperus-raptor-dinosaur/

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