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    Bill Gates, şimdi de hidroelektrik teknolojisine yatırım yaptı

    Bill Gates, suyun yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımını temelinden değiştirmeyi vadeden bir teknoloji geliştiren Natel Energy isimli girişime yatırım yaptı.
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Bill Gates, şimdi de hidroelektrik teknolojisine yatırım yaptı
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    Eşi ile kurduğu Bill ve Melinda Gates vakfı aracılığıyla birçok girişime yatırım yapan Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bu kez de hidroelektrik alanına yatırım yapmaya karar verdi.

    Gates’in yatırım yaptığı Natel Energy isimli girişim, suyun yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımını temelinden değiştirmeyi vadediyor. Gates’in kurmuş olduğu Breakthrough Energy Ventures aracılığıyla söz konusu teknolojiye 11 milyon dolarlık yatırım yapmış.

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    Onarıcı Hidrotürbin (RGT) isimli teknoloji, hidroelektrik santrallerinin (HES) verimini artırırken balık gibi nehir canlıları ve çevre üzerine olan etkileri en aza indirmeyi hedefliyor. Düşük yük planları için tasarlanan sistem, işletme maliyetlerini halihazırda kullanılan türbinlere kıyasla %20 oranında düşürüyor.

    Natel’ın teknolojisi hakkında açıklama yapan Breakthrough Energy yetkilileri, “Su enerjisi, yenilenebilir enerji için ideal aday olarak bilinir. Ancak yüksek maliyet ve tasarımların çevre üzerinde oluşturduğu olumsuz etkiler, teknolojiyi en çok tercih edilenler listesine ne yazık ki sokamamaktadır. Natel’in geliştirdiği teknoloji ise mevcut olumsuzlukları ortadan kaldırıyor. Tüm bu olumlu özelliklere ilaveten sistem, mevcut santrallerde de kullanılabiliyor.” ifadelerini kullanmış.

    Söz konusu gelişmeleri ülkemiz akarsuları üzerinde kurulan çok sayıda HES’de de görmek dileğiyle.



    https://www.rechargenews.com/transition/bill-gates-backs-game-changer-hydropower-technology/2-1-782939 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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