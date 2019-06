9 Clues: The Secret Of Serpent Creek dedektiflik oyunu Windows Phone 8 için yayında

Nightmares from the Deep: Skull Island oyunun yapımcısı Artifex Mundi'nin elinden çıkan ve gizli obje bulma prensibine dayanan 9 Clues: The Secret Of Serpent Creek Windows Phone 8 için yayınlandı.





Oyun 1950'li yılların Amerikasında geçiyor. Oyuna bir dedektif olarak gazeteci Helen Hunter'ın sizden yardım istemesi üzerine Serpent Creek bölgesine giderek başlıyorsunuz. Ancak gittiğinizde Hunter kayıptır, şehrin insanları uyurgezer modundadır, sokaklar yılanlarla doludur ve dev solucanlar yer altında sarsıntılarla gezinmektedir.





Oyunda arkadaşınızı kurtarmalı, yozlaşmaları ortaya çıkarmalı, şehir sakinlerinin gizli ajandasını bulmalı ve yılan tanrısının dünya hakimiyeti planlarını engellemelisiniz.

Oyunun ilk seviyeleri ücretsizken tam sürüm şu anda yüzde 25 indirimde.