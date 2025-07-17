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    Honor Earbuds A Pro uygun fiyatıyla geliyor

    Honor Earbuds A Pro tam kablosuz kulaklık modeli optimize edilmiş sürücüler, uzamsal ses, 42 saate kadar kullanım süresi, uygun fiyat gibi özellikler sunuyor.    

    Honor Earbuds A Pro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor markasının dev bataryalı akıllı telefonunu tanıttığı lansmanda bir de uygun fiyatlı kulaklık modeli vardı. Honor Earbuds A Pro kulaklık modeli fiyat segmentine göre rekabetçi özellikler barındırıyor. 

    Honor Earbuds A Pro özellikleri ve fiyatı

    Honor Earbuds A Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm dinamik sürücüler barındırıyor ve en kaliteli sese erişmek için optimize edildi. Ayrıca uzamsal ses desteği de sunuluyor. Bütçesine göre yapay zekâ destekli 49 desibel aktif gürültü engelleme dikkat çekiyor. 

    Bluetooth 5.3 ile birden fazla cihaza akıcı geçiş yapabilen kulaklık, tek şarj ile 9 saate kadar kullanım sunarken kutusu ile bu süreyi 42 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım süresi elde etmek mümkün. 

    Kulaklıkların her parçası 5.3 gram iken kutusu de 37.2 gram ağırlığında. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontrole ayrılmış. Honor Earbuds A Pro tam kablosuz kulaklık modeli 20$ civarında satış fiyatı ile Çin’de piyasaya sürüldü. 

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    Dünyanın en büyük demir rezervi keşfedildi

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    Epirus 8 saat önce

    ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya Yüzde 93’ü maden sahası olan il “TEMA Vakfı'nın 2019 yılından bu yana sürdürdüğü ruhsat haritası çalışmaları kapsamında, 29 ilde altın, gümüş, kömür ve bakır gibi IV. Grup maden ruhsatlarının yoğunluğu incelendi. 29 ilin yüzölçümünün ortalama %67'sinin bu madenlere ruhsatlandırılmış durumda. Gümüşhane'nin %93'ü, Kütahya'nın ise %92'si IV. Grup madencilik ruhsatlarıyla kaplanmış. Yaptığımız çalışmada sadece IV. Grup maden faaliyetlerine baktık. Bu oranlara kum, mermer, taş ocakları dahil değil.” https://gazeteoksijen.com/turkiye/1985den-beri-30-kez-degistirildi-en-tehlikeli-maden-kanunu-teklifi-tbmmde-gorusulecek-244899 Maden çıkartacağız diye, özellikle kömür, Memleketin 4 1 tarafı yıllardır talan edilmekte. İnsanlar üretimden ve yaşam alanlarından koparılmakta. Güncel durum: https://www.gazetepencere.com/gundem/ankarada-zeytinleri-icin-nobet-tutan-koyluler-aclik-grevi-karari-aldi-665635h

    L
    LastStand 9 saat önce

    anasını satayım dünyadaki bütün rezervler bizim toprakları es geçmiş ulan hiç mi herhangi bir rezervi olmaz bir ülkenin ya

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    Forumdan Konular

    premium sms ayarları yok telefon ekran kalkması nasıl düzeltilir evde diyette şinitzel yenir mi gaming laptop önerisi kyk bursu mezun olduktan sonra ne zaman kesilir

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