Honor Earbuds A Pro uygun fiyatıyla geliyor

Honor Earbuds A Pro özellikleri ve fiyatı
Honor Earbuds A Pro tam kablosuz kulaklık modeli 12.4mm dinamik sürücüler barındırıyor ve en kaliteli sese erişmek için optimize edildi. Ayrıca uzamsal ses desteği de sunuluyor. Bütçesine göre yapay zekâ destekli 49 desibel aktif gürültü engelleme dikkat çekiyor.
Bluetooth 5.3 ile birden fazla cihaza akıcı geçiş yapabilen kulaklık, tek şarj ile 9 saate kadar kullanım sunarken kutusu ile bu süreyi 42 saate çıkarıyor. 10 dakikalık hızlı şarj ile 3 saatlik kullanım süresi elde etmek mümkün.
Kulaklıkların her parçası 5.3 gram iken kutusu de 37.2 gram ağırlığında. Kulaklığın dış kısmı dokunmatik kontrole ayrılmış. Honor Earbuds A Pro tam kablosuz kulaklık modeli 20$ civarında satış fiyatı ile Çin’de piyasaya sürüldü.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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