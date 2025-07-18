A101 marketler Apple M3 MacBook Air ve elektrikli scooter satıyor

17 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri
17 Temmuz A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında MacBook Air dizüstü bilgisayar modeli var. 13.6 inçlik IPS LED ekran, 4.05GHz Apple M3 yongası, 16GB RAM, 256GB depolama gibi özelliklerle 39999TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan Onvo RX-05 2400W elektrikli scooter modeli 43499TL, Onvo OV-012 800W elektrikli scooter 21990TL, Onvo OV-007 500W elektrikli scooter 14499TL, Electroll N65 elektrikli scooter ise 16999TL fiyat etiketine sahip.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: