Marvel ve Real Madrid çizgi roman çıkarıyor, kapağında Arda Güler var

Marvel Real Madrid özel sayısı
Madrid kaynaklarının sızdırdığı bilgilere göre Adidas, Marvel Comics ve Real Madrid bu sezon özel bir ortaklığa gidiyor. Ortaklık kapsamında bir çizgi roman projesi de bulunuyor. Real Madrid maceralarını anlatacak çizgi romanın anlaşıldığı kadarıyla kapağında Arda Güler yer alacak.
Ortaklık tek ayaklı mı yoksa animasyon, hediyelik eşya gibi farklı kategorilerde de projeler olacak mı şimdilik net değil. Taraflardan da resmi bir açıklama gelmiş değil ancak çizimler biraz oyuncuları değiştirmiş gibi duruyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: