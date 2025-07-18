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    Marvel ve Real Madrid çizgi roman çıkarıyor, kapağında Arda Güler var

    Marvel tarafından Real Madrid takımına özel olarak çıkacak çizgi roman serisinde Arda Güler kapak fotoğrafında yer alıyor. Serinin yeni sezonda hazır olması bekleniyor. 

    Marvel Tam Boyutta Gör
    Daha çok sinema ve dizi projeleri ile tanıdığımız Marvel bilindiği üzere yayın hayatına çizgi romanlar ile başlamıştı. Sık sık özel iş birlikleri yapan Marvel Comics grubu bu kez futbola özel bir çizgi roman hazırlıyor. 

    Marvel Real Madrid özel sayısı

    Madrid kaynaklarının sızdırdığı bilgilere göre Adidas, Marvel Comics ve Real Madrid bu sezon özel bir ortaklığa gidiyor. Ortaklık kapsamında bir çizgi roman projesi de bulunuyor. Real Madrid maceralarını anlatacak çizgi romanın anlaşıldığı kadarıyla kapağında Arda Güler yer alacak. 

    Ortaklık tek ayaklı mı yoksa animasyon, hediyelik eşya gibi farklı kategorilerde de projeler olacak mı şimdilik net değil. Taraflardan da resmi bir açıklama gelmiş değil ancak çizimler biraz oyuncuları değiştirmiş gibi duruyor. 

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