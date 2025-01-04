A101 marketler araç şarj istasyonu ve tuşlu telefon satacak

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Tam Boyutta Gör A101 marketler zincirinde haftaya elektrikli şarj istasyonlarından elektrikli mopedlere, oyuncu ekipmanlarından tamirat aletlerine akıllı televizyonlara ve tuşlu telefonlara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak.

9 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

9 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel markasına ait 11kW gücünde elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. Bireysel kullanıma uygun ve tak-çalıştır ile kolay kuruluma imkân tanıyan istasyon 16990TL ile fiyat artışı yaşamış.

31 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var? 2 ay önce eklendi

Diğer taraftan tuşlu telefonlardan vazgeçemeyenler için Panasonic markasına ait 2.4 inçlik TFT renkli ekran, 32GB’a kadar microSD kart, USB Tip-C girişi, 2G, 4 saate kadar konuşma, el feneri özellikleri olan TU400 modeli 1999TL olarak satılacak.



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9 Ocak A101 aktüel kataloğunda neler var?