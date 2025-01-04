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    A101 marketler araç şarj istasyonu ve tuşlu telefon satacak

    9 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel markasına ait 11kW gücünde elektrikli araç şarj istasyonu ve Panasonic TU400 tuşlu telefon yer alıyor.     
    9 Ocak A101 aktüel Tam Boyutta Gör
    A101 marketler zincirinde haftaya elektrikli şarj istasyonlarından elektrikli mopedlere, oyuncu ekipmanlarından tamirat aletlerine akıllı televizyonlara ve tuşlu telefonlara kadar farklı ürünler bulmak mümkün olacak. 

    9 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri

    9 Ocak A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel markasına ait 11kW gücünde elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. Bireysel kullanıma uygun ve tak-çalıştır ile kolay kuruluma imkân tanıyan istasyon 16990TL ile fiyat artışı yaşamış.

    Diğer taraftan tuşlu telefonlardan vazgeçemeyenler için Panasonic markasına ait 2.4 inçlik TFT renkli ekran, 32GB’a kadar microSD kart, USB Tip-C girişi, 2G, 4 saate kadar konuşma, el feneri özellikleri olan TU400 modeli 1999TL olarak satılacak. 
     

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