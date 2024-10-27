A101 el yükseltiyor, Vestel elektrikli araç şarj istasyonu satacak

31 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri
31 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel tarafından geliştirilen 11kW gücünde elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. Bireysel kullanıma uygun ve tak-çalıştır ile kolay kuruluma imkân tanıyan istasyon 14990TL fiyat etiketine sahip.
Diğer taraftan Volta markasına ait ReVolt 180CC benzinli off-road ATV aracı 84990TL iken Canon G3430 tanklı yazıcı 4599TL, Intel Celeron 4020 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD ve 15 inçlik ekranı olan Lenovo dizüstü bilgisayar da 6999TL seviyesinde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu