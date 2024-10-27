A101 el yükseltiyor, Vestel elektrikli araç şarj istasyonu satacak

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda ŞOK marketlerin elektrikli araç şarj istasyonu satmasının ardından A101 marketler de geri kalmadı. Vestel markasına ait elektrikli araç şarj istasyonu haftaya raflarda yerini alacak.

31 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

31 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Vestel tarafından geliştirilen 11kW gücünde elektrikli araç şarj istasyonu yer alıyor. Bireysel kullanıma uygun ve tak-çalıştır ile kolay kuruluma imkân tanıyan istasyon 14990TL fiyat etiketine sahip.

24 Ekim A101 Ekstra kataloğunda neler var? 2 gün önce eklendi

Diğer taraftan Volta markasına ait ReVolt 180CC benzinli off-road ATV aracı 84990TL iken Canon G3430 tanklı yazıcı 4599TL, Intel Celeron 4020 işlemci, 4GB RAM, 128GB SSD ve 15 inçlik ekranı olan Lenovo dizüstü bilgisayar da 6999TL seviyesinde.

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31 Ekim A101 aktüel kataloğunda neler var?