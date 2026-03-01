BYD, dünyanın en uzun menzilli elektrikli otomobilini tanıttı: 1.036 km menzil!

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör BYD’nin lüks otomobil markası Denza, yeni elektrikli modeli Denza Z9 GT’yi tanıttı ve aracın tek şarjla 1.036 km’ye kadar menzil sunabildiğini açıkladı. Şirket bu değerle modelin dünyanın en uzun menzilli tamamen elektrikli aracı olduğunu ddia ediyor.

Denza, sosyal medya üzerinden paylaştığı tanıtımda yüksek performanslı lüks “shooting brake” gövde tipine sahip yeni Z9 GT’nin tek şarjla 1.036 km CLTC menzile ulaşabileceğini belirtti. Bu değer, mevcut Z9 GT’nin 630 km CLTC menziline kıyasla yaklaşık %64’lük bir artış anlamına geliyor.

122 kWh batarya ile 1.036 km menzil

Çin’deki resmi araç kayıt kurumu MIIT belgelerinde yer alan bilgilere göre yeni Z9 GT iki farklı batarya paketiyle sunulacak: 102 kWh batarya ile yaklaşık 820 km menzil, 122 kWh batarya ile 1.036 km menzil .

Tam Boyutta Gör Aynı bataryaları kullanacak standart Denza Z9 sedan modelinin ise 1.068 km menzile ulaşabileceği belirtiliyor. Bu değer doğrulanırsa, aslında markanın en uzun menzilli elektrikli modeli Z9 sedan olabilir. Ancak Denza henüz bu bilgiyi resmi olarak duyurmuş değil.

Yeni Z9 GT hem tam elektrikli hem de şarj edilebilir hibrit versiyonlarla satışa sunulacak. Hibrit versiyonda 64 kWh batarya bulunacak ve bu sayede 400 km’nin üzerinde tamamen elektrikli menzil sunulabilecek. Bu değer, mevcut Z9 GT PHEV modelinin 201 km elektrikli menzilinin neredeyse iki katına ulaşıyor.

Tam Boyutta Gör Lüks iç mekanda, sürücü ve yolcu için ayrı ayrı 12,3 inçlik ekranların yanı sıra devasa bir 17,3 inçlik merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Araç ayrıca BYD’nin gelişmiş sürüş destek sistemi God’s Eye 5.0 ile donatılmış durumda. Bu sistem; şehir ve otoyolda Navigate on Autopilot (NOA) ve Automatic Emergency Steering (AES) gibi gelişmiş sürücü yardım özellikleri sunuyor.

5.195 mm uzunluğa, 1.990 mm genişliğe, 1.480 mm yüksekliğe ve 3.125 mm dingil mesafesine sahip olan Denza Z9 GT, yaklaşık olarak Porsche Panamera boyutlarında.

Yeni modelin fiyatı henüz açıklanmadı. Ancak mevcut Z9 GT elektrikli modelinin Çin’deki başlangıç fiyatı 354.800 yuan (yaklaşık 51.700 dolar) seviyesinde.

