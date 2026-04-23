A101 marketler Samsung Galaxy S26 Ultra ve iPhone 17 Pro Max 2TB satıyor

22 Nisan A101 Ekstra teknoloji ürünleri arasında iPhone 17 Pro Max 2TB akıllı telefon modeli yer alıyor. 6.9 inçlik ekran, 12GB RAM, 2TB kapasite, 48MP+48MP+48MP arka kamera, 4832mAh batarya, 40W hızlı şarj özelliklerine sahip olan iPhone 17 Pro Max modeli 161999TL olarak satılıyor.
Diğer taraftan Samsung Galaxy S26 Ultra modeli de 6.9 inçlik Dynamic AMOLED 2X ekran, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy yonga seti, Gizlilik Ekranı, 12GB LPDDR5 RAM, 512GB UFS 4.1 depolama, 200MP ana sensör, 12MP ön kamera, 5000mAh batarya, 60W hızlı şarj, gelişmiş Galaxy AI yetenekleri gibi özelliklerle 106999TL fiyat etiketine sahip.
