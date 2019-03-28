ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi

ABD'nin New York Eyaleti'nde bulunan Rockland'de görülen kızamık salgını, şehirde acil durum ilan edilmesine neden oldu. Bu kapsamda, kızamık aşısı yaptırmamış olan çocukların kamusal alanlara girmesi yasaklandı. Kararın, Rockland'de 153 kızamık vakasının teşhis edilmesi sonrası alındığı ifade ediliyor.

Son zamanlarda iyiden iyiye güçlenen aşı karşıtlığı sebebiyle; Washington, California, Teksas ve Illinois dahil pek çok eyalette kızamık salgını patlak vermişti. Ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedenleri arasında sayılan aşı karşıtlığı, insanların; dini inançları, kişisel sebepleri ya da felsefi görüşleri nedeniyle ortaya çıkıyor. New York Times (NYT) gazetesine göre Rockland'deki salgın özellikle Ortodoks Yahudi grupların çoğunlukta olduğu mahallelerde yoğun olarak görülüyor.

Yaptırımlar arasında hapis cezası da var

Yetkililere göre en az 30 gün devam etmesi beklenen acil durum süresince; aşı olmayan çocukların okullar, alışveriş merkezleri restoranlar ya da ibadet alanları gibi yerlere girmesi yasak olacak. Yetkililer, yasağı ihlal edenlerin 500 dolarlık para cezası ve 6 aya kadar da hapis cezası alabileceğinin duyurusunu da yapmış bulunuyorlar.

ABD’nin 20’ye yakın eyaletinde ise aşı karşıtları hakkında bir yaptırım kararı bulunmuyor. Benzer durumların yaşandığı Avrupa’da ise 2018 yılında; kızamık vakası sayısının 82 bin 500'i bulduğu ve sayının bir önceki yılın 3 katına ulaşarak, son 10 yılın ise rekorunu kırdığı belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) aşı karşıtlığının yükselmesine seyirci kalmamış ve 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.

https://www.npr.org/2019/03/27/707095754/ny-suburb-declares-measles-emergency-bars-unvaccinated-minors-from-public-places