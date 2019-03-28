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ABD’de yaşanan kızamık salgını, kamusal alan yasağını da beraberinde getirdi

ABD'nin New York Eyaleti'ndeki Rockland'de, kızamık salgını nedeniyle acil durum ilan edildi. Kızamık aşısı yaptırmamış olan çocukların kamusal alanlara girmesi de yasakladı.
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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ABD'nin New York Eyaleti'nde bulunan Rockland'de görülen kızamık salgını, şehirde acil durum ilan edilmesine neden oldu. Bu kapsamda, kızamık aşısı yaptırmamış olan çocukların kamusal alanlara girmesi yasaklandı. Kararın, Rockland'de 153 kızamık vakasının teşhis edilmesi sonrası alındığı ifade ediliyor.

Son zamanlarda iyiden iyiye güçlenen aşı karşıtlığı sebebiyle; Washington, California, Teksas ve Illinois dahil pek çok eyalette kızamık salgını patlak vermişti. Ülkedeki kızamık salgınlarının başlıca nedenleri arasında sayılan aşı karşıtlığı, insanların; dini inançları, kişisel sebepleri ya da felsefi görüşleri nedeniyle ortaya çıkıyor. New York Times (NYT) gazetesine göre Rockland'deki salgın özellikle Ortodoks Yahudi grupların çoğunlukta olduğu mahallelerde yoğun olarak görülüyor.

Yaptırımlar arasında hapis cezası da var

Yetkililere göre en az 30 gün devam etmesi beklenen acil durum süresince; aşı olmayan çocukların okullar, alışveriş merkezleri restoranlar ya da ibadet alanları gibi yerlere girmesi yasak olacak. Yetkililer, yasağı ihlal edenlerin 500 dolarlık para cezası ve 6 aya kadar da hapis cezası alabileceğinin duyurusunu da yapmış bulunuyorlar.

ABD’nin 20’ye yakın eyaletinde ise aşı karşıtları hakkında bir yaptırım kararı bulunmuyor. Benzer durumların yaşandığı Avrupa’da ise 2018 yılında; kızamık vakası sayısının 82 bin 500'i bulduğu ve sayının bir önceki yılın 3 katına ulaşarak, son 10 yılın ise rekorunu kırdığı belirtilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü de (WHO) aşı karşıtlığının yükselmesine seyirci kalmamış ve 2019'un en önemli küresel sağlık tehditleri listesine aşı karşıtlığını da almıştı.


https://www.npr.org/2019/03/27/707095754/ny-suburb-declares-measles-emergency-bars-unvaccinated-minors-from-public-places Yorum Yaz
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Master KENOBI 1 ay en beğenilen
Ebeveyn gerizekalı olunca ceremesini çocuğu çekiyor.
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maxe 1 ay
Aşı karşıtları yüzünden
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yc#1 1 ay
Bizde de aşı karşıtları ve mülteciler sayesinde bulaşıcı vakalar arttı. Gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmezse yarın geç olacak.
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Guaire 1 ay
Aşı yaptırmayanın velayetini elinden alacaksın.
Hep aynı büyük resim görücü gerizekalılar.
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46and77 1 ay
aşı karşıtlığıyla alakası yok aşıdan korkuyorlar.
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yc#1 1 ay
Bizde de aşı karşıtları ve mülteciler sayesinde bulaşıcı vakalar arttı. Gerekli yasal düzenlemeler ivedilikle hayata geçirilmezse yarın geç olacak.
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balomer 1 ay
millet uyanıyor aşılar koruyucu değildir bunu anlıyor
güzel gelişmeler oluyor tabi bu gelişmeler para babaları sağlık tüccarları ve tek devlet için insanları yok etmek isteyenleri panikletiyor korkmayın titreyin
afrika açlık ve susuzluktan kırılıyor gates aşı peşinde
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HiroRew 1 ay
Çocukların da dahil olduğu toplum zarar görmesin diye önlem almışlar. Bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemenin bir yolu aşılama, yani bağışıklama. Diğer bir yol hastaları sağlamlardan ayrı tutmak, yani tecrit.
Aşı karşıtlığı maalesef yayılıyor. Bunda da asıl suçlu yine akıl dışı zihniyetin önüne geçecek eğitimi sağlamayan yönetimler.
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Tugrul_512bit 1 ay
Aşılarını yaptırmayanlar aynı zamanda "dünya düzdür" diyor ve sözde-soykırıma inanıyor. Zaten siyayey başkanı zamanında demişti "halkımızın inandığı şeylerin tamamı yalan olduğunda görevimizi tamamladık demektir"
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maxe 1 ay
Aşı karşıtları yüzünden
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Master KENOBI 1 ay en beğenilen
Ebeveyn gerizekalı olunca ceremesini çocuğu çekiyor.
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