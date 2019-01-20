Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi

Ebeveynlerin çocuklarını veya kendilerini; aşıların olumsuz etkilerinden koruma isteği ve aşıların sözde otizm gibi hastalıklara sebep olduğu çekinceleri sebebiyle aşılatmaktan vazgeçmeleri, gittikçe artan bir sorun olmaya başladı. Söz konusu ortak kuşku, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (World Health Organization-WHO) harekete geçmesine ve aşılanmaya karşı oluşan tereddüttün küresel sağlığa tehdit oluşturan 10 unsur içine alınmasına neden oldu. İlk 10 listesinde hava kirliliği ve ilaca dirençli bakteriler de var.

Genel nüfusa bakıldığında aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen, küçük çocuklara yapılması gereken bazı veya bütün aşıların ihmal edilmesinde ise bir artış söz konusu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) ise 2000 yılından itibaren ABD’de doğan çocukların aşılanmama oranındaki artışa dikkat çekmiş. Bu oran 2001 yılında % 0,3 iken 2015 yılında %1,3’e çıkmış.

WHO’ya göre aşılanmama sebeplerini üçlü bir listede toplamak mümkün. İnsanlardaki rahatlık, aşılara ulaşma zorluğu ve aşılara karşı oluşan güvensizlik söz konusu listenin içeriğini oluşturuyor. Güney Avustralya Üniversitesi’nin 604 hamile kadın üzerinde yaptığı anket ise kurumlara olan güvensizlik ve ebeveynlerin çocuklarının hasta olmasının ne anlama geleceği hususundaki deneyimsizlikleri başlıklarını ön plana çıkarmış.

Kızamık yükselişe geçti

WHO’ya göre aşılanma karşıtı insanların bu tutumları, aşılar sayesinde engellediğimiz hastalıkların tekrar gün yüzüne çıkma ihtimalini gündeme getirmeye başladı. Örneğin kızamık hastalığı, tek sorumlusu aşılanmayı reddedenler olmasa da küresel ölçekte %30 artış göstermiş. Gündemi takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı üzere, 2015 yılında Disneyland’da da bir kızamık salgını vakası meydana gelmiş ve tespit edilen ilk 20 kurbanın 15’inde aşılama yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

WHO’nun 2019 yılı gündemini oldukça meşgul edeceğini düşündüğümüz bu konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıda paylaşmanızı umuyoruz.

https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019