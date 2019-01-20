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Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi

Aşı yaptırmak istemeyen insanların gösterdiği direnç, son yıllarda tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı. WHO da bu duruma sessiz kalmadı ve bu tereddütü sağlık tehdidi saymaya karar verdi.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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Ebeveynlerin çocuklarını veya kendilerini; aşıların olumsuz etkilerinden koruma isteği ve aşıların sözde otizm gibi hastalıklara sebep olduğu çekinceleri sebebiyle aşılatmaktan vazgeçmeleri, gittikçe artan bir sorun olmaya başladı. Söz konusu ortak kuşku, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (World Health Organization-WHO) harekete geçmesine ve aşılanmaya karşı oluşan tereddüttün küresel sağlığa tehdit oluşturan 10 unsur içine alınmasına neden oldu. İlk 10 listesinde hava kirliliği ve ilaca dirençli bakteriler de var.

Genel nüfusa bakıldığında aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen, küçük çocuklara yapılması gereken bazı veya bütün aşıların ihmal edilmesinde ise bir artış söz konusu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) ise 2000 yılından itibaren ABD’de doğan çocukların aşılanmama oranındaki artışa dikkat çekmiş. Bu oran 2001 yılında % 0,3 iken 2015 yılında %1,3’e çıkmış.

WHO’ya göre aşılanmama sebeplerini üçlü bir listede toplamak mümkün. İnsanlardaki rahatlık, aşılara ulaşma zorluğu ve aşılara karşı oluşan güvensizlik söz konusu listenin içeriğini oluşturuyor. Güney Avustralya Üniversitesi’nin 604 hamile kadın üzerinde yaptığı anket ise kurumlara olan güvensizlik ve ebeveynlerin çocuklarının hasta olmasının ne anlama geleceği hususundaki deneyimsizlikleri başlıklarını ön plana çıkarmış.

Kızamık yükselişe geçti

WHO’ya göre aşılanma karşıtı insanların bu tutumları, aşılar sayesinde engellediğimiz hastalıkların tekrar gün yüzüne çıkma ihtimalini gündeme getirmeye başladı.  Örneğin kızamık hastalığı, tek sorumlusu aşılanmayı reddedenler olmasa da küresel ölçekte %30 artış göstermiş. Gündemi takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı üzere, 2015 yılında Disneyland’da da bir kızamık salgını vakası meydana gelmiş ve tespit edilen ilk 20 kurbanın 15’inde aşılama yapılmadığı ortaya çıkmıştı.

WHO’nun 2019 yılı gündemini oldukça meşgul edeceğini düşündüğümüz bu konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıda paylaşmanızı umuyoruz.


https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019 Yorum Yaz
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darkaura 4 ay en beğenilen
asiyi rededenler sadece kendi cocuklarinin sagligini riske etmiyor, hastaliklarin yayilabilcegi bir taban olusturarak herkezi tehdit edebilcek bir salginin kapisini aciyor. asi herkezde ayni etkiyi gostermiyor, asi olan herkez tam bagisiklik kazanmiyor. bunun yaninda alerji gibi saglik nedenlerinden asi olamiyanlar var. bu cahil grubu cehaletlerinde israr ederek gunahsiz bu insanlarin yasaminida riske atiyorlar. bu konuda ozgurluk diye bir sey sozkonusu olamaz. eylemlerin baskalarinin yasamini riske atiyorsa bu ozgurluk degildir. nasilki alkollu arac kullanma ozgurlugu sozkonusu degilse, asiyi red edmeninde ozgurlugu olamaz.
asiyi rededenler sadece kendi cocuklarinin sagligini riske etmiyor, hastaliklarin yayilabilcegi bir taban olusturarak herkezi tehdit edebilcek bir salginin kapi...
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Mianfei 4 ay
Bence güzel. Doğa yine işini yapıyor, doğal seleksiyon ile düşük zekalı bireyler eleniyor.
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deoks 4 ay
Aşı karşıtları ve bunların bir türevi olan düz dünyacılar. Bu bilim karşıtı yobazlar medeniyetin sonunu getirecek. Aşıların koruyuculuğu yüzde 95 civarındadır. Ayrıca aşılara alerjisi olanlar ve bağışıklık yetmezliği olup aşı olamayanlar toplumun çoğunun aşılı olmasıyla koruma altına alınır. Eğer toplumun büyük kısmı aşılı olmazsa kalan yüzde 5 lik koruyamadığımız kısım büyük salgınlara yol açabilir. Horde immunnity denen bu konu çok önemlidir. Devletin acilen bu konu hakkında yasa çıkarması, çocuğunu aşılatmayan ailelerden velayetin alınması gerekiyor. Ama vatandaşın tepkisinden korkan hükümet bu konu hakkında adım atmaktan çekiniyor. Yerli aşı çalışmalarıyla bu aşı karşıtlarını ikna etmeye çalışıyor ama bunun da işe yarayacağını sanmıyorum.
Aşı karşıtları ve bunların bir türevi olan düz dünyacılar. Bu bilim karşıtı yobazlar medeniyetin sonunu getirecek. Aşıların koruyuculuğu yüzde 95 civarındadır. ...
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Askaparta 3 ay
Yaptır aşını artır aşını diye slogan vardı. Aşı iyidir. Hayvanlarda da hastalıklarla mücadelede en önemli yöntemdir. Eski hastalıkların hortladığı şu dönemde bir kez daha önemini göstermiştir.
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combaba 3 ay
Peşinen yazayım! yazacaklarımdan dolayı beni İslamcı olarak niteklendireceklere... Ben sadece sıradan Müslümanım. Kimseye hiç bir şey dayatmak gibi bir hedefimde yok. Herkesin kendini ettiği kendine yeter de artar bile.
Konuya gelelim.
Nefis bir tartışma konusu olmuş Bir tarafta bazı çocukların hasta olma ihtimaline karşı sözün ona ilerici ve merhametli!!! olanlar, gerekirse yasal güç kullanarak çocuklara aşı yapılmasını istiyor. Diğer taraf ise her ne kadar sebep yazan olmamışsa kapitalizmin sağlık konusunu suistimal ettiğini ileri sürüyor. Açıkçası aşı yapılması istemeyen kesimin en çok korktuğu olay, çocuklarının kısırlık sorunudur. Gayette haklı nedenleri vardır. Aşı yapılmasını savunanların henüz bu derdi olmadığı için konunun ne kadar önemli olduğunu düşünebildiklerini sanmıyorum. Evlenin bakalım. Çocuk yapmak isteyin. Babalığınızı yaşamak isteyin. Veya anneliğin doyumsuz hazzını. Bunu yapamadığınızda hiç geçmişinize bakıpta nerede bir sorun oldu diye düşünmeyecek misiniz? Belki siz düşünmezsiniz ama düşünenlerin kararının ne olduğu belli. Basit bir hesap yapalım. Aşı yapılmadığında şu yada bu hastalıktan dolayı ölen sakat kalanların oranı %0.1 den azdır. Ama aşı yapıldığı için bağışıklığı vb. bozulup daha kötü ve sürekli hasta olanların sayısı emin olun çok daha fazladır. Neslin devamlılığını bozmayı saymıyorum bile. Aklı belinin üstüne çıkamamak maalesef sadece İslamcılara özgü değil. Eğer aşı yapılmasında kaynaklana bir hastalık olursa ona bakacak olan ailesidir. Sizin onları görme ihtimaliniz bile yok. Sizin vergileriniz oralara kadarda ulaşmaz. Ama aşı vb. den kaynaklana sorunların açtığı tahribat uzun zamanda çok daha fazla soruna yol açacaktır. Doktor olan kişinin yazdığı senaryo ise yıllardır kullanılan bir yöntem. Sadece o işin içinde değil demek ki.
Asıl yazmak istediğim aşı konusu da değil. Kimilerinin şeytan dediği kavramla ilgili. Şeytanın çalışma yöntemi bu tartışmada o kadar bariz ki. Sadece o konuda bilgi vermek istedim. Şeytan (veya kötülük olarak anlayın) bir tartışmada bir sorunda bir tarafı mutlaka haklı olduğu argümanlarla destekler. O argümanlarla hareket ederek uzun vadede haklı oldukları halde haksız çıkanların haklılığını ortaya koyar. Ama bu arada zaferini de kazanmış olur.
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MonacoDoom 4 ay
Temel aşılar yapılmalı bence de ama bir ara yapılan domuz gribi aşısı gibi ne idüğü belirsiz aşılardan uzak tutulmalı çocuklar.
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saydin82 4 ay
Yine sağlamcı boş boş yorumlar gelmiş dünyanın neresinde 0-6 ay bebeğin bağışıklık sistemi çözülebilmişki aşı yapılıyor buyrun açıklayın örnek makale gösterin uluslarası kuruluşlardan who dan ne biliyim harward dan çok güvendiğiniz enstitülerden getirin bilgilenelim
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deoks 4 ay saydin82
Bırak 0-6 ay bebeğin bağışıklık sistemi doğmamış embriyonunki bile çözüldü de senin haberin yok. Ben doktor olarak bunları biliyorum ama sen de biraz araştırmayla öğrenebilirsin. Başlangıç olarak pubmed arama kısmına human immun system diye aratarak başlayabilirsin.
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DH Misafiri 4 ay
Sen aşıdan dolayı hayatı boyunca felçli kalan çocukların dramını bilmediğinden böyle rahat rahat konuşuyorsun. Birde şahit olanlara sor...
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HiroRew 4 ay DH Misafiri
Hangi aşıdan dolayı felçli kalınmış? Yok böyle bir şey.
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balomer 4 ay
birileri zengin olsun diye sürekli bizi hasta ediyorlar. bu araştırmaları yapanları incelemek lazım eminim ki hiçbiri tek doz aşı vurulmamış kimselerdir aşının sağlıklı olduğunu söylüyorlarsa bilin ki bi puştluk peşindeler. yeni dünya düzeni falan filan biliyorsunuz işte
aşıyı savunan arkadaşlar içeriği ile ilgili yazabilir mi merak ediyorum..
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hopeyoung 4 ay
Belki düz dünyacı olarak gözükeceğim ama şunu da söylemezsem rahat edemeyeceğim: Modern tıp bize ölümsüzlük pazarlamaya çalışıyor. Birşeyleri düzeltirken diğer şeyleri bozuyor. Onları düzeltmek için diğerlerini. Özellikle hekimlerimizin etik anlayışının gözden geçirilmesi şart.
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DH Misafiri 4 ay
Ben Massachusetts General Hospital'da Psikiyatri doktoruyum. Burada konuşulanlardan sonra ben de (ileride çıkacak hastalıklar için) aşı karşıtı birisiyim. Burada bazı doktorların desteklediği fikir şu: "İnsan nüfusu dünyanın kaldırabileceğinden çok fazla. Bir hastalık yayılmalı ve aşı ile yenmeli. Ama aslında o aşı 3 - 5 sene sonra ortaya çıkacak ölümcül bir hastalığın temelleri olmalı. Böylece nüfus kontrol altına alınabilir." Bu yüzden artık sağlık sektöründe ki bilimsel gelişmelere de tereddüt ile yaklaşır oldum. Bu tür fikirler bir anda ortaya çıkmaz. Gerçekleştirmek isteyen birileri ortaya atar ve insanların yorumlarını araştırır. Bundan dolayı gelecekte çıkacak hastalıklar için aşıya pek sıcak bakmıyorum.
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HiroRew 4 ay DH Misafiri
Gerçekten doktor musunuz?
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DH Misafiri 4 ay
ABD'li Fox News kanalında görev yapan ve aşı karşıtlığıyla bilinen 26 yaşındaki gazeteci Bre Payton, geçen hafta H1N1 grip virüsü ve menenjit yüzünden hayatını kaybetti.Öldürüldü desek daha doğru olur
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Bay Robot 4 ay
Doğal seçilim, bunlar hasta olunca ilaç da vermemek lazım. Sayımız çok fazla şunlar ölsün ki biz yaşayalım...
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FatihAsl 4 ay Bay Robot
Çocukların suçu yok, Çocuklar masumdur, Ceza Anne ve Babaya uygulanmalı
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balomer 4 ay Bay Robot
7 - 8 senedir aspirin dahil hiçbir hapı içmedim
çevremde evi ecza deposu gibi olan insanlar gripten başını kaldıramazken Allah a şükür hiçbir sorun yaşamadım?
doğal seçilim dediğin şey aşı ilaç kullandırarak sizi öldürmeleri lütfen şuan evinde bulunan ilaçların prospektüsünden içindekiler kısmını araştırmaya başla sende fark edeceksin ki bunlar fayda değil zarar veriyor
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