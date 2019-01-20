Aşılanmaya karşı oluşan tereddüt, küresel sağlığa tehdit olarak kabul edildi

Ebeveynlerin çocuklarını veya kendilerini; aşıların olumsuz etkilerinden koruma isteği ve aşıların sözde otizm gibi hastalıklara sebep olduğu çekinceleri sebebiyle aşılatmaktan vazgeçmeleri, gittikçe artan bir sorun olmaya başladı. Söz konusu ortak kuşku, Dünya Sağlık Örgütü’nün de (World Health Organization-WHO) harekete geçmesine ve aşılanmaya karşı oluşan tereddüttün küresel sağlığa tehdit oluşturan 10 unsur içine alınmasına neden oldu. İlk 10 listesinde hava kirliliği ve ilaca dirençli bakteriler de var.
Genel nüfusa bakıldığında aşılanma oranı yüksek olmasına rağmen, küçük çocuklara yapılması gereken bazı veya bütün aşıların ihmal edilmesinde ise bir artış söz konusu. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) ise 2000 yılından itibaren ABD’de doğan çocukların aşılanmama oranındaki artışa dikkat çekmiş. Bu oran 2001 yılında % 0,3 iken 2015 yılında %1,3’e çıkmış.
WHO’ya göre aşılanmama sebeplerini üçlü bir listede toplamak mümkün. İnsanlardaki rahatlık, aşılara ulaşma zorluğu ve aşılara karşı oluşan güvensizlik söz konusu listenin içeriğini oluşturuyor. Güney Avustralya Üniversitesi’nin 604 hamile kadın üzerinde yaptığı anket ise kurumlara olan güvensizlik ve ebeveynlerin çocuklarının hasta olmasının ne anlama geleceği hususundaki deneyimsizlikleri başlıklarını ön plana çıkarmış.
Kızamık yükselişe geçti
WHO’ya göre aşılanma karşıtı insanların bu tutumları, aşılar sayesinde engellediğimiz hastalıkların tekrar gün yüzüne çıkma ihtimalini gündeme getirmeye başladı. Örneğin kızamık hastalığı, tek sorumlusu aşılanmayı reddedenler olmasa da küresel ölçekte %30 artış göstermiş. Gündemi takip eden okuyucularımızın hatırlayacağı üzere, 2015 yılında Disneyland’da da bir kızamık salgını vakası meydana gelmiş ve tespit edilen ilk 20 kurbanın 15’inde aşılama yapılmadığı ortaya çıkmıştı.
WHO’nun 2019 yılı gündemini oldukça meşgul edeceğini düşündüğümüz bu konuyla ilgili görüşlerinizi aşağıda paylaşmanızı umuyoruz.
https://www.who.int/emergencies/ten-threats-to-global-health-in-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Konuya gelelim.
Nefis bir tartışma konusu olmuş Bir tarafta bazı çocukların hasta olma ihtimaline karşı sözün ona ilerici ve merhametli!!! olanlar, gerekirse yasal güç kullanarak çocuklara aşı yapılmasını istiyor. Diğer taraf ise her ne kadar sebep yazan olmamışsa kapitalizmin sağlık konusunu suistimal ettiğini ileri sürüyor. Açıkçası aşı yapılması istemeyen kesimin en çok korktuğu olay, çocuklarının kısırlık sorunudur. Gayette haklı nedenleri vardır. Aşı yapılmasını savunanların henüz bu derdi olmadığı için konunun ne kadar önemli olduğunu düşünebildiklerini sanmıyorum. Evlenin bakalım. Çocuk yapmak isteyin. Babalığınızı yaşamak isteyin. Veya anneliğin doyumsuz hazzını. Bunu yapamadığınızda hiç geçmişinize bakıpta nerede bir sorun oldu diye düşünmeyecek misiniz? Belki siz düşünmezsiniz ama düşünenlerin kararının ne olduğu belli. Basit bir hesap yapalım. Aşı yapılmadığında şu yada bu hastalıktan dolayı ölen sakat kalanların oranı %0.1 den azdır. Ama aşı yapıldığı için bağışıklığı vb. bozulup daha kötü ve sürekli hasta olanların sayısı emin olun çok daha fazladır. Neslin devamlılığını bozmayı saymıyorum bile. Aklı belinin üstüne çıkamamak maalesef sadece İslamcılara özgü değil. Eğer aşı yapılmasında kaynaklana bir hastalık olursa ona bakacak olan ailesidir. Sizin onları görme ihtimaliniz bile yok. Sizin vergileriniz oralara kadarda ulaşmaz. Ama aşı vb. den kaynaklana sorunların açtığı tahribat uzun zamanda çok daha fazla soruna yol açacaktır. Doktor olan kişinin yazdığı senaryo ise yıllardır kullanılan bir yöntem. Sadece o işin içinde değil demek ki.
Asıl yazmak istediğim aşı konusu da değil. Kimilerinin şeytan dediği kavramla ilgili. Şeytanın çalışma yöntemi bu tartışmada o kadar bariz ki. Sadece o konuda bilgi vermek istedim. Şeytan (veya kötülük olarak anlayın) bir tartışmada bir sorunda bir tarafı mutlaka haklı olduğu argümanlarla destekler. O argümanlarla hareket ederek uzun vadede haklı oldukları halde haksız çıkanların haklılığını ortaya koyar. Ama bu arada zaferini de kazanmış olur.
aşıyı savunan arkadaşlar içeriği ile ilgili yazabilir mi merak ediyorum..
çevremde evi ecza deposu gibi olan insanlar gripten başını kaldıramazken Allah a şükür hiçbir sorun yaşamadım?
doğal seçilim dediğin şey aşı ilaç kullandırarak sizi öldürmeleri lütfen şuan evinde bulunan ilaçların prospektüsünden içindekiler kısmını araştırmaya başla sende fark edeceksin ki bunlar fayda değil zarar veriyor
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4255 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
dünya sağlık örgütü, aşı ve