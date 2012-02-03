ABIT'in resmi internet sitesi de kapanıyor

Anakart üretiminde bir döneme damgasını vuran ABIT, 2009 yılında tüm faaliyetlerine son vererek pazardan çekilmişti. Özellikle hız aşırtma odaklı anakart modelleriyle tanınan firma, müşterilerini mağdur etmemek adına sürücü, BIOS güncellemeleri ve ürünlere ilişkin diğer detayları içeren resmi internet sitesini güncellemeyi sürdürmüştü. Ancak yapılan son açıklamaya göre ABIT markasının bir şekilde yaşatmaya devam eden resmi internet sitesi de kapanmak üzere.

28 Şubat itibariyle ABIT'in internet sitesi kapanmış olacak. Eğer elinizde ABIT marka bir anakart var ise sürücü, BIOS ve kullanım dökümanlarını yedeklemek için internet sitesi kapanmadan ziyaret etmenizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte bir gün ABIT markası yeniden hayata döndürülür mü bilinmez ama başta BE6 olmak üzere vuran efsane modeller üreten, döneminde performans tutkunları için çift soketli anakartlar sunan ABIT, teknoloji dünyasını yakından takip eden donanım tutkunlarının hafızasından uzunca bir süre daha silinmeyecek gibi görünüyor.