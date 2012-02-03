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ABIT'in resmi internet sitesi de kapanıyor

7 yıl
20,1b
1
69
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üretiminde bir döneme damgasını vuran ABIT, 2009 yılında tüm faaliyetlerine son vererek pazardan çekilmişti. Özellikle hız aşırtma odaklı anakart modelleriyle tanınan firma, müşterilerini mağdur etmemek adına sürücü, BIOS güncellemeleri ve ürünlere ilişkin diğer detayları içeren resmi internet sitesini güncellemeyi sürdürmüştü. Ancak yapılan son açıklamaya göre ABIT markasının bir şekilde yaşatmaya devam eden resmi internet sitesi de kapanmak üzere.
28 Şubat itibariyle ABIT'in internet sitesi kapanmış olacak. Eğer elinizde ABIT marka bir anakart var ise sürücü, BIOS ve kullanım dökümanlarını  yedeklemek için internet sitesi kapanmadan ziyaret etmenizde fayda olduğunu düşünüyoruz. Gelecekte bir gün ABIT markası yeniden hayata döndürülür mü bilinmez ama başta BE6 olmak üzere vuran efsane modeller üreten, döneminde performans tutkunları için çift soketli anakartlar sunan ABIT,  teknoloji dünyasını yakından takip eden donanım tutkunlarının hafızasından uzunca bir süre daha silinmeyecek gibi görünüyor. 

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mustiki212 7 yıl en beğenilen
Rest in Peace ABIT...
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King ov Hell 6 yıl
@ABITMania

Şubatta kapanacak.
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AMIGAMania 6 yıl King ov Hell
Livermorium

@ABITMania

Şubatta kapanacak.

Daha önce kapatılmıştı. Lakin biri hostingi yenilemiş anlaşılan. Dünyadaki Abit fanları torrent yapıp sitenin backuplarını yayınladılar. Hatta bir iki arkadaş ta FTP sitesini yayına sokmuştu. Geçen Şubat'tı ama o
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl
µGuru Paneller

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AMIGAMania 6 yıl _Dominic_Toretto_
*Furious*

µGuru Paneller

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Alttakini kullanıyorum hala. Overclockta en büyük yardımcım. Üstteki clock versiyonunun ikinci sürümü de AW8D ile dağıtılmıştı. O da bu

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AMIGAMania 6 yıl
Hala inatla kullanıyorum. Abit IX-38 Quad GT Speedster'imi Ve IN9-32 Max bulup almaya çalışıyorum. Duyurulur...
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lapry 6 yıl AMIGAMania
SiemensMania

Hala inatla kullanıyorum. Abit IX-38 Quad GT Speedster'imi Ve IN9-32 Max bulup almaya çalışıyorum. Duyurulur...

vay bea bir devde böylelikle gitti.
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DH Misafiri 7 yıl
LEGO: Harry Potter Years 5-7, Oynamak için İdeal Kart. Zira Piyasada Adam Gibi Oyun Yok.
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Diabelica 7 yıl
1999 3dfx
2009 Abit

Bakalım kalan ömrümüzde daha ne kadar böyle talihsiz kapanmalar göreceğiz.
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milyondabir 7 yıl
ah abit nasıl kapanırsın .
yazık oldu
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sFenX_06 7 yıl
Evimde hala kullandığım anakarttır Abit A8N-SLI.o zamanlar birde DFI Lanparty anakartlar vardı. hızaşırtmada usta isimlerdir.hız aşırtma olayını biosa taşıyan ilk firmadır abit.saygıyla anıyoruz...
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sedoman34 7 yıl
şuanki 3 lü biraraya gelse yeri doldurulamayacak firma. doldurulamadıgının ispatı da anakart ta şu oldu bu oldu sorunlarıyla dolu anakart sayfamız.
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DH Misafiri 7 yıl
Bende kendime BE6 toplamıştım PII için, babamda BE6-II kullanmıştı. İkisi de iyi kartlardı, kapanmaları kötü oldu gerçekten, hatta yanlış hatırlamıyorsam, web sayfasında Türkçe desteği veren ilk firmadır.
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hooke5 7 yıl
Satılık ABIT AN8 pm atabilirsiniz :)
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DH Misafiri 7 yıl
AN9 32x tezgahımda asılı durur,hey gidi Abit..
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orhan--k 7 yıl
En severek kullandığım anakart üreticisi idi yokluğu teknoloji adına büyük bir kayıp.
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sight 7 yıl

BE6-2 diyorum başka bişey demiyorum
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alpa07 7 yıl
inf32 680 sli modelini kullanmıştım.Güzel di.Üzücü haber.:(
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aykutx 7 yıl
abit ve epox tam bir efsaneydi.
hüzünlendim şimdi.
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