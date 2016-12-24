A-Data UE710 incelemesi "iOS cihazlar için ek depolama alanı"

Bu videoda A-Data'nın Lightning OTG belleği UE710'un tasarımına bakıyor, teknik anlamda neler sunduğunu sınayıp iPad üzerinde test ediyoruz.

A-Data’yı depolama ürünleri, Apple’ı da iPod, iPhone ve iPad’de arttırılamayan depolamalarıyla tanıyoruz. Mesela 32GB depolamalı iPad Pro ve iPhone 7’yi ele alalım, 32GB’ı baz alırsak 128GB’lığı için fazladan 400TL, yani 96GB için 400 lira ödemiş oluyorsunuz, ayrıca bu ek alan yanınızda, başka cihazlara kolayca taşıyabileceğiniz, yedekleme yapabileceğiniz bir alan değil; UE710 işte bunları yapabilen bir Lightning OTG bellek, özellikle 16GB bellekli iPhone 6, 6S ve 5S için bir kurtarıcı.



Geriye dönük şekilde Beşinci nesil iPod Touch, iPad Air ve iPad Mini, iPhone tarafında da iPhone 5’e kadar destek veriyor, kısacası Lightning portlu her Apple cihazda destekli.



Beyaz, detaylı kutusu üzerinde özellikle USB 3.0 ve 4K video içerik desteği vurgusu yapılmış. Apple’ın dosya erişim sistemi dolayısıyla iPod, iPhone ve iPad destekli UE710’u kullanabilmek için kutunun arkasındaki kodu okutup i-Memory App’i App Store üzerinden yüklemeniz gerek. İçerisinde alışılageldik dökümantasyonlar haricinde ekstra bir şey çıkmıyor, ürün iki yıl garantili.



Siyah, beyaz ve Rose Gold, yani pembe diyebileceğimiz renk seçenekleriyle gelen UE710, 6cm boyunda, 3.2cm eninde ve 9.9mm kalınlığında, rakipleriyle karşılaştırınca alışılageldik boyutlarda ama daha küçük rakipleri de yok değil.

Üstü siyah parlak, altı gri malzemeden 16 gramlık bu gövde için 32, 64 ve 128GB depolama seçeneği sunulmuş. Sürgülü yapıyla bir ucundan Tip A formunda USB 3.0, diğer ucundan da Lightning girişi çıkıyor, sürgüyü bıraktığınız yerde sabit kalıyor, kolay kolay gevşeyecek gibi değil açıkçası. Genel olarak aslında daha diri, içi dolu hissi veren bir yapı beklerdim.

Şimdi teknik verilere ve hız testlerine geçelim. Mobil uygulamayla çalışabilmesi için FAT32 ile biçimlendirilmiş şekilde, 58.8GB kullanılabilir halde geliyor. Formatı itibarıyla tek dosya için 4GB’ın üstüne çıkamıyorsunuz, isterseniz NTFS ile biçimlendirip limitin önüne geçebilirsiniz ama bu sefer de uygulamayla çalışmıyor, buradaki engel unsurunu aslında Apple’ın dosya erişim sistemi oluşturuyor. CrystalMark ile yaptığım okuma testinde 90MB/saniye civarı, yazmada ise 25-30MB/saniye civarında bir değer elde etti, rakipleri arasında ortalamanın üstünde kaldığını söyleyebilirim, pratik kullanımda da testteki hızları sunabiliyor.



UE710’nu cihazınıza takar takmaz sizi uygulama mağazasına yönlendiriyor, uğraşmamak için kutunun üzerindeki barkodu okutup, i-Memory uygulamasını indirebiliyor, belleği takar takmaz uygulama arayüzünden erişim sağlayabiliyorsunuz.

Fotoğraf, müzik, video ve belge şeklinde kategoriler var, direkt dosya yöneticisi de kullanabiliyorsunuz. Bellek ve kullandığınız cihazın depolama durumunu ayrı ayrı takip edebiliyor, düzenleyip istediklerinizi kolayca belleğe yedekleyebiliyorsunuz.

Toptan bir yedek almak isterseniz eğer ayarlardaki tek dokunuşla yedeklemeyle kategorileri seçip fotoğraflar ve videolar için toptan yedek alabiliyorsunuz. i-Memory kamera da UE710’un üzerine kayıt alan bir kamera uygulaması, Apple’ın dosya erişimi politikaları sebebiyle her fotoğraf ve videoda kaydetmek için izin istiyor.



Ses ve video tarafında taktığınız cihaz ne destekliyorsa bellek de aynı şekilde destek veriyor. Burada önemli olan kullandığınız iPod, iPhone ve iPad’in gücü, mesela elimdeki birinci nesil iPad Air bazı 4K içeriklerde zorlanabiliyor. Bunun dışında belleğe attığım altyazılı dizi, film ve animeleri rahatlıkla izleyebildim. Bu tarafta tek eksi 4GB sınırı, o da Apple’ın dosya sistemi dolasıyla oluşan bir sınır, tek parça filmleri bölmek gerekebiliyor.



Yerel belleğe kıyasla en büyük avantajı kolay veri transferi, tablete video atmak için tableti bağlamanıza, iTunes ile uğraşmanıza gerek kalmıyor, PC ve Mac’te sıkıntısız kullanabiliyorsunuz. Diğer artısı da yedekleyebilmek. Tabletiniz kaybolabilir veya çalınabilir, önemli dosyalarınızı belleğe yedeklediyseniz eğer böyle bir durumda kafanız rahat oluyor.

Harici bir bellek, harici bir güç tüketimi demek. iPad’de pek fark etmiyor ancak iPod ve iPhone’da belleğin güç tüketimi daha hissedilir şekilde.



A-Data UE710, özellikle bazı rakiplerinden toplu gövdesini pek diri bulmasam da yaptığı iş gereği özellikle 16GB depolamalı iPhone kullanıcıları için bir kurtarıcı niteliğinde. Ben şahsen uzun yolculuklarda iPad’imde bir dizi kutusu olarak kullandım UE710’u.

Rakipleriyle kıyaslayınca ortalamanın üstünde okuma-yazma hızları, özellikle de bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Türkiye’de satılan rakiplerine göre 30-60 lira kadar ucuz fiyatlandırmasıyla açıkçası tercih edilesi bir ürün olmuş.



Böylelikle bir inceleme videomuzun daha sonuna gelmiş olduk, bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.