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AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi

6 ay
25,1b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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1 Ocak 2019'da AKN kalkıyor mu? Millenicom'a Türkiye'de internet ile ilgili aklımıza gelen bütün soruları sorduk ve samimi cevaplar aldık. AKN kalkacak KOTA mı gelece? 2019'da Türkiye'de internet
Takvim yaprakları 1 Ocak 2019'u gösterdiğinde Türkiye'de internet ne olacak? AKN kalkacak sınırsız internet ile mi tanışacağız yoksa AKN gidecek yerine KOTA mı gelecek?
Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer ile aklımıza takılan bütün sorulara cevap aldığımız güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.
Türkiye'de internet kullanıcıları sınırsız, limitsiz, kotasız, engelsiz bir internet istiyor. İstediklerine kavuşabilecek mi cevabını aldık.

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maxe 6 ay en beğenilen
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2 Yanıt Yanıtla +80
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burakesan 6 ay
2 yıldır evine altyapı ve internet alamayan o editör benim :D Ülkemizin altyapıdan sorumlu vicdansızı yüzünden 2 yıldır 4.5G internet kullanıyorum.
Olur da altyapı gelirse onlar için hangi operatörü kullanacağım konusunda çok büyük planlarım var, bence ses duyurmak, tepki göstermek için sizin de olsun.
2 yıldır evine altyapı ve internet alamayan o editör benim :D Ülkemizin altyapıdan sorumlu vicdansızı yüzünden 2 yıldır 4.5G internet kullanıyorum.Olur da ...
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5 Yanıt Yanıtla +44
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HakanG22 6 ay
Daha fazla sağlayıcıyla söyleyiş gelsin vodafone süperonline gelse harika olur
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DH Misafiri 3 ay
Bende 6 yıldır millenicom kullanıyorum bir sorun yaşamadım. 35 mbit sınırsız 69.90 TL ye kullanmaktayım. Millenicom'u ilk kullanmaya başladığımda 8 mbit ile başlamıştım sonradan 16/24/35 diye devam ettim. Tavsiye ederim. Hız/fiyat gayet iyi ve kopma derdi vs. yok.
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evohan 5 ay

arkadaşlar tahutum 5 ocakta bitiyor paketimden memnun um uzatmak için aradım aynı fiyattan uzatabilirsiniz dediler ama ocaktan sonra paketim nasıl etkilenir bir şey demiyorlar tam, fiyat değişmez ama hız değişir mi dedim bir şey diyemiyor...
birde tahut dolmadan tayinim çıkabilir belki dedim, gittiğiniz yerde uydunet altyapısı yoksa cayma bedeli ödenmez diyor bilmeme doğrumu
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awolf34 5 ay
millenicom pişmanlıktır kesinlikle uzak durun!
abonelik başvurusu yapalı 1 aydan fazla oldu. başvuru sonrası ulaşmak imkansız, telefonla ulaşmaya çalıştığınızda operatör otomatik olarak başvurunuzu takibimizde diyor kapatıyor. gerçi ulaşsakta aldığımız cevaplar birbirinden ilginç ve saçma. neyse, başvuru sonrası günde 20 kere aramamızın sonunda 2 hafta sonra ttnet saha ekibi telefonla aradı ve adresin millenicom tarafından hatalı verildiğini, ellerindeki iş emrini iptal ettiklerini, millenicomu arayarak durumu bildirmem gerektiğini söylediler. bizde millenicomu aradık ve hatalı verdikleri adresi düzeltmelerini söyledik. bu aramada ttnet ekibine tekrar iş emri gönderdiklerini söylediler. fakat bu arada ttnet saha ekibi bölge sorumlusu ile de irtibattayız, ellerine gelen herhangi bir iş emri yok. millenicom u arıyoruz tekrar göndermediklerini itiraf ettikten sonra tekrar gönderdiklerini beyan ediyorlar. ardından bir 2 haftalık bekleme süresinin ardından tekrar ttnet saha ekibi arıyor bağlantı için ve verilen adres yine hatalı bu sefer blok numarasını yanlış iletmişler. lütfen bu iş emirlerini ttnet ekibine ileten arkadaşa klavyesinde bütün rakamların olduğu bir bilgisayar temin edin. bu olayın üstüne tabi tekrar millenicom aranır adres teyidi için konuşma ve duyma sıkıntısı olan müşteri temsilcisi arkadaşa harf harf rakam rakam kodlayarak 3 farklı dilde adres yazdırılır. tekrar beklemeye başladık, bu arada ttnet ekibine tekrar ulaştık, bugün dahi iş emri gelse yılbaşından önce bağlantı yapamayacaklarını, ellerinde kısıtlı sayıda . odem olduğunu, önceliğin ttnet başvurusu olan müşterilerin olduğunu söylediler. belki neden iptal etmedin diyenleriniz olacaktır. 15 günlük yasal cayma sğremiz sözleşme imzalandıktan sonra başlamış ve tabi biz zaten bu arada bağlantı bekliyoruz. iptal etmeye kalktığımda bende yapmadıkları kurulumun parasını ve almadığım internet hizmetinin kampanyasız fiyatından bir fatura ve cayma bedeli yansıyacağını söylediler. burada bir yetkili varsa bana ulaşmasını istiyorum.. teşekkürler.. millenicom pişmanlıktır kesinlikle uzak durun!
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awolf34 5 ay
millenicom pişmanlıktır kesinlikle uzak durun!
abonelik başvurusu yapalı 1 aydan fazla oldu. başvuru sonrası ulaşmak imkansız, telefonla ulaşmaya çalıştığınızda operatör otomatik olarak başvurunuzu takibimizde diyor kapatıyor. gerçi ulaşsakta aldığımız cevaplar birbirinden ilginç ve saçma. neyse, başvuru sonrası günde 20 kere aramamızın sonunda 2 hafta sonra ttnet saha ekibi telefonla aradı ve adresin millenicom tarafından hatalı verildiğini, ellerindeki iş emrini iptal ettiklerini, millenicomu arayarak durumu bildirmem gerektiğini söylediler. bizde millenicomu aradık ve hatalı verdikleri adresi düzeltmelerini söyledik. bu aramada ttnet ekibine tekrar iş emri gönderdiklerini söylediler. fakat bu arada ttnet saha ekibi bölge sorumlusu ile de irtibattayız, ellerine gelen herhangi bir iş emri yok. millenicom u arıyoruz tekrar göndermediklerini itiraf ettikten sonra tekrar gönderdiklerini beyan ediyorlar. ardından bir 2 haftalık bekleme süresinin ardından tekrar ttnet saha ekibi arıyor bağlantı için ve verilen adres yine hatalı bu sefer blok numarasını yanlış iletmişler. lütfen bu iş emirlerini ttnet ekibine ileten arkadaşa klavyesinde bütün rakamların olduğu bir bilgisayar temin edin. bu olayın üstüne tabi tekrar millenicom aranır adres teyidi için konuşma ve duyma sıkıntısı olan müşteri temsilcisi arkadaşa harf harf rakam rakam kodlayarak 3 farklı dilde adres yazdırılır. tekrar beklemeye başladık, bu arada ttnet ekibine tekrar ulaştık, bugün dahi iş emri gelse yılbaşından önce bağlantı yapamayacaklarını, ellerinde kısıtlı sayıda . odem olduğunu, önceliğin ttnet başvurusu olan müşterilerin olduğunu söylediler. belki neden iptal etmedin diyenleriniz olacaktır. 15 günlük yasal cayma sğremiz sözleşme imzalandıktan sonra başlamış ve tabi biz zaten bu arada bağlantı bekliyoruz. iptal etmeye kalktığımda bende yapmadıkları kurulumun parasını ve almadığım internet hizmetinin kampanyasız fiyatından bir fatura ve cayma bedeli yansıyacağını söylediler. burada bir yetkili varsa bana ulaşmasını istiyorum.. teşekkürler.. millenicom pişmanlıktır kesinlikle uzak durun!
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Mert Kılıç. 5 ay
Türkiye'nin altyapısı limitsiz internet kullanımını kaldıramaz en az 2-3 sene daha iyileştirme yapılması lazım daha büyük sorunlara yol açabilir.
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Lene 5 ay
Bi şey Kalkacak ama AKN mi olur Başka bir şey mi olacak Belli değil

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YuRYTR 5 ay
Türk telekom hariç her firmada akn kalktı bence türk telekom kotayı getircek
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umit d 5 ay
akn kalkacak rahat olun
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LiveF0r1 5 ay
Herkes güzel güzel konuşuyor da sanki müşteriyi düşünüyorlar gibi yapmasalar iyi olacak. Ben birgün faturamı ödemesem anında faiz işletirsiniz yada hattımı kapatırsınız, ürün satmak için ararlar ama faturanızı ödeyemediniz, bir şey mi oldu, bir iki gün daha müsade edelim demezler. Bırakın böyle yumuşacık, nazik lafları, ne veriyorsunuz, ne istiyorsunuz, açık ve net belirtin yeterli.
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plusmania 6 ay
Dostlar ben milleniye yazin bu kampanya 100 mbpse kadar taahhütsüz,aknsiz iken başvurmuştum.70 tl acma bedeli hariç baska bir sey fatura edilmedi.Özgürüm tarifesi 69.90 tl aldıgim hiz 100 mbps pingim 20 yi geçmiyor.Yani sizin anlayacağınız milleniyi sömürüyorum.Ben de gpon fiber altyapı var tabi ki.Yoksa bu hızı göremezdim.Hızı 90 ın altında görmedim.Ekstra memnunum.
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