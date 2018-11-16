AKN gerçekten kalkacak mı? | Millenicom ile özel söyleşi

1 Ocak 2019'da AKN kalkıyor mu? Millenicom'a Türkiye'de internet ile ilgili aklımıza gelen bütün soruları sorduk ve samimi cevaplar aldık. AKN kalkacak KOTA mı gelece? 2019'da Türkiye'de internet

Takvim yaprakları 1 Ocak 2019'u gösterdiğinde Türkiye'de internet ne olacak? AKN kalkacak sınırsız internet ile mi tanışacağız yoksa AKN gidecek yerine KOTA mı gelecek?

Millenicom Bireysel Pazarlama Direktörü Alper Karaer ile aklımıza takılan bütün sorulara cevap aldığımız güzel bir söyleşi gerçekleştirdik.

Türkiye'de internet kullanıcıları sınırsız, limitsiz, kotasız, engelsiz bir internet istiyor. İstediklerine kavuşabilecek mi cevabını aldık.