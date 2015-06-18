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AMD Excavator mimarisi ve Carrizo platformu hakkında her şey! Teknolojik derin dalış videosu

3 yıl
47,9b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Zen mimarisi öncesinde x86 arenasındaki son hamlesi olan Excavator çekirdek tasarımı ve bu tasarımı kullanan Carrizo kod adlı yeni nesil Fusion ya da nam-ı diğer APU işlemcileri hakkındaki tüm detaylar  bu videomuzda. Koltuklarınıza yaslanın mimari seviyde derin dalış ve analiz ile ekranlarınızdayız!
 

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OldGamers86 3 yıl en beğenilen
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cobragti 3 yıl
gentar005
sangokudbgtamd zaten her zaman atak halindeydi arkadaşım, firma politikası performans yerine f/p ürünler üretmek üzerine oldu. Yoksa intelden geri kaldıkları vs. yok, amd her zaman daha ileri olmuşturç gerek gpuda gerek cpuda. Zaten ikisini birden üretebilen teknoloji dünyada kimsede yok.
Biraz araştırma yaparsan amd nin GPU Larını üretecek firması olmadığını kanısına varırsın zira yeni nesil gpu lar rakibe göre geç kalmamalıydı

Arkadaşım, sen neden bahsediyorsun? Nasıl GPU'ları üretecek firması yok :) Şakamı yapıyorsun? Global foundries ne yapıyor işlemci üretmiyor mu=
gentar005sangokudbgtamd zaten her zaman atak halindeydi arkadaşım, firma politikası performans yerine f/p ürünler üretmek üzerine oldu...
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Alucard:. 3 yıl
Saatin adını bilen var mı ?
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E_Aydin35 3 yıl
İnanılmaz detaylı ve özveriyle hazırlanmış bir video olmuş Erdi abi, ellerine sağlık..
Gerçekten de teknik detaylar dünyasına gerçek zamanlı bir dalış gerçekleştirmiş olduk buda DH'nin farkı. Genel anlamda mimarinin işlevselliğini ve neler sunduğunu kavradım, bazı detaylar tam açıklık kaznamasa da başarılı bir anlatım olmuş. Firmaların aslında bu rekabet çemberinde öne geçebilmelerinin en kısa yolu farklı teknolojiler ve mimarileri geliştirip başarılı bir şekilde piyasaya sunabilmekten geçiyor.
AMD f/p ürünleriyle başımızın yıllarca tacı oldu umarım bu inovatif mimariler doğrultusunda dizüstü işlemci fiyatlarında önemli ölçüde düşüşler olur. Çünkü şuan özelikle laptop fiyatları değişen dolar/euro seviyeleriyle beraber farklı etkenlerle inanılmaz yükselmiş durumda...
Bundan 5 yıl önce aldığım bir dizüstü bilgisayarının konfigürasyonuna yakın bir dizüstü bilgisayarın o zaman ki aldığım ücretle neredeyse aynı. Excavator mimarisi taşıyacak olan dizüstü bilgisayarları yakından görmek isterim çıktığı zaman açıkcası.. :)
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Hasan07-36 3 yıl
Güzel bir inceleme videosu olmuş. Elinize sağlık. Bu tür videoları Donanımhaber'de daha fazla görmek istiyoruz.
Carrizo APU'suna bakarsak bir FX kullanıcısı olarak hiç ilgimi çekmedi. Liano'dan Trinity'e geçişte performans çok ciddi arttı ama daha sonra grafik haricinde doğru dürüst artış olmadı. Hafif AMD Kaveri işlemcili bir dizüstü bilgisayar bekliyordum. Bekleye bekleye ağaç oldum resmen ve i5 işlemcili ve 740M ekran kartlı Dell Vostro 5470'e geçtim. 5470'i aldığımda Kaveri işlemcili laptoplar gelmişti ama işime yarayan türde hiçbir model yoktu.
AMD bu işlemcileri ne kadar iddialı yaparsa yapsın dizüstü bilgisayarların, ultrathin'lerin içine girmeyecekse hiçbir anlamı yok. Sonuçta işlemciyi alsak bile laptobun anakartı AMD uyumlu olsun, şu AMD işlemci olsun şeklinde toplayamıyoruz. AMD'nin ya üreticilerle sıkı şekilde anlaşması ya da kendine ait bir dizüstü firmasıyla alana girmesi gerekiyor. Pazardaki küçücük bilgisayar üreticilerinin bu işi yapabilmelerine bakılırsa AMD için bilgisayar pazarına girmek zor olmasa gerek.
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ersenyesil 3 yıl
amd işi cıddıye almış gıbı gorunuyor ...
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Overlord7134 3 yıl
amd Zen mimarisi ile çağ atliycaktir bu yil amd yili olucak bu güne kadarki yapti en iyi hamle microsoft ile anlaşmak
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Hann- 3 yıl
Fanboylar basmış yine bırakı şorketi siz savunmayın onlar kendileri savunsuj siz sadece kullanın.

Fm2 socketine gelicek sanırım yeni fxler de fm2 socketine dahil olacak bekliyoruz bakalım
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cobragti 3 yıl
gentar005
sangokudbgtamd zaten her zaman atak halindeydi arkadaşım, firma politikası performans yerine f/p ürünler üretmek üzerine oldu. Yoksa intelden geri kaldıkları vs. yok, amd her zaman daha ileri olmuşturç gerek gpuda gerek cpuda. Zaten ikisini birden üretebilen teknoloji dünyada kimsede yok.
Biraz araştırma yaparsan amd nin GPU Larını üretecek firması olmadığını kanısına varırsın zira yeni nesil gpu lar rakibe göre geç kalmamalıydı

Arkadaşım, sen neden bahsediyorsun? Nasıl GPU'ları üretecek firması yok :) Şakamı yapıyorsun? Global foundries ne yapıyor işlemci üretmiyor mu=
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Atesbaz 3 yıl
amd bence direk vga üretsin artık kesin çözüm
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gentar005 3 yıl
sangokudbgt
amd zaten her zaman atak halindeydi arkadaşım, firma politikası performans yerine f/p ürünler üretmek üzerine oldu. Yoksa intelden geri kaldıkları vs. yok, amd her zaman daha ileri olmuşturç gerek gpuda gerek cpuda. Zaten ikisini birden üretebilen teknoloji dünyada kimsede yok.

Biraz araştırma yaparsan amd nin GPU Larını üretecek firması olmadığını kanısına varırsın zira yeni nesil gpu lar rakibe göre geç kalmamalıydı
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DubSteq 3 yıl
Mini Itx sistemlerin baş tacı AMD apuları ama masaüstü yolunda daha çok ilerlemeleri lazım.İnşallah dx12 yarar.
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sangokudbgt 3 yıl DubSteq
mini itx sistemler yeterince güçlü zaten amd vs. gibi f/p ürünleri kullanmak zorunda değilsiniz zaten
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OldGamers86 3 yıl en beğenilen
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