AMD Excavator mimarisi ve Carrizo platformu hakkında her şey! Teknolojik derin dalış videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin yeni nesil Zen mimarisi öncesinde x86 arenasındaki son hamlesi olan Excavator çekirdek tasarımı ve bu tasarımı kullanan Carrizo kod adlı yeni nesil Fusion ya da nam-ı diğer APU işlemcileri hakkındaki tüm detaylar bu videomuzda. Koltuklarınıza yaslanın mimari seviyde derin dalış ve analiz ile ekranlarınızdayız!
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Arkadaşım, sen neden bahsediyorsun? Nasıl GPU'ları üretecek firması yok :) Şakamı yapıyorsun? Global foundries ne yapıyor işlemci üretmiyor mu=