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AMD Fusion A10-5700 "En Hızlı İkinci Trinity" işlemci inceleme

6 yıl
6,4b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Trinity kod adlı ikinkci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı masaüstü işlemci modellerinden A10-5700'ü inceliyor, A10-5800K ve Intel Core i3-3225 ile karşılaştırıyoruz.
 

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kımyasal 6 yıl en beğenilen
Mobil haber çöplüğü içinde bu tür incelemeler gördüğüm an gözlerim yaşarıyor.
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cihansevencan 6 yıl
kımyasal
Mobil haber çöplüğü içinde bu tür incelemeler gördüğüm an gözlerim yaşarıyor.

Donanım Haberi bu seviyeye getiren konular bunlar.. biraz özüne dönmesi lazım.. 1001 çeşit anroid telefonu haberi görmekten bıktık
kımyasalMobil haber çöplüğü içinde bu tür incelemeler gördüğüm an gözlerim yaşarıyor.Donanım Haberi bu seviyeye getiren konular bunla...
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Barthemana 6 yıl Normandia_06
Normandia_06
AMD nin A10-5700 işlemcisini 2 çekirdekli e8400 bile ikiye katlıyor bırakın i3-i5'i :D

anandtech.com/...
Hadi simdi cik git.
Normandia_06AMD nin A10-5700 işlemcisini 2 çekirdekli e8400 bile ikiye katlıyor bırakın i3-i5'i :Danandtech.com/...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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G-teknoloji 6 yıl
işlemcinin içine ekran kartı koyma mantığı şudur sen bir piyango biletçisi olduğunu düşün biri bilet satınalmak istediğinde biletler cebindeyken mi daha hızlı verirsin yoksa avucunda bir deste bilet olduğunda mı ?. ayrıca harici bir ekran kartın olduğunda iş daha da büyüyor onu da şöyle açıklayalım biri senden toplu bilet istediğinde avucunda bulunan biletleri de cebinde bulunan biletleride verebiliyorsun.
ama işlemcin intelse ikisinden biri olmak zorunda ya cebindekileri vereceksin yada avucundakileri ikisi aynı anda olmaz yettiği kadarıyla sınırlı kalacaksın.
umarım açıklayıcı olmuştur.
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G-teknoloji 6 yıl
Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
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G-teknoloji 6 yıl
Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
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G-teknoloji 6 yıl
Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
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rog maximus 6 yıl
eh
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sahmat_78 6 yıl
Arkadaşlar cahillikten soruyorum çok merak ettim,
şimdi diyelim ben gittim bu işlemciyi aldım, anakartımıda onboard grafik işlemcisi olan bir anakart seçtim.
Peki şimdi ne olacak ? ben oyun açtığımda işlemcinin içindeki gpu mu çalışacak yoksa anakarttaki onboard gpu mu ?
Bu işlemci içine gpu koymanın mantığını gerçekten anlamıyorum biri bana nerde nasıl ve neden gerekli olduğunu söylerse çok memnun olacam ?
2 Yanıt Yanıtla
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Castiel 6 yıl sahmat_78
sahmat_78

Arkadaşlar cahillikten soruyorum çok merak ettim,
şimdi diyelim ben gittim bu işlemciyi aldım, anakartımıda onboard grafik işlemcisi olan bir anakart seçtim.
Peki şimdi ne olacak ? ben oyun açtığımda işlemcinin içindeki gpu mu çalışacak yoksa anakarttaki onboard gpu mu ?
Bu işlemci içine gpu koymanın mantığını gerçekten anlamıyorum biri bana nerde nasıl ve neden gerekli olduğunu söylerse çok memnun olacam ?

kardeş onboard yada ıslemcıdekı gpu yu secmeyı sen seçersın ayrıca fm desteklı anakartlarda zaten onboard yok dıye bılıyorum,
ayrıca bunun mantığı şudur ıslemcıdekı gpu ıle harıcı taktıgınız gpu yu CF yapabılıyorsunuz, yadaharıcı ekran kartı almadan cpunun ıcındekı gpu ıle normal kullanım yapabılıyorsunuz,
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ehhalil 6 yıl sahmat_78
sahmat_78

Arkadaşlar cahillikten soruyorum çok merak ettim,
şimdi diyelim ben gittim bu işlemciyi aldım, anakartımıda onboard grafik işlemcisi olan bir anakart seçtim.
Peki şimdi ne olacak ? ben oyun açtığımda işlemcinin içindeki gpu mu çalışacak yoksa anakarttaki onboard gpu mu ?
Bu işlemci içine gpu koymanın mantığını gerçekten anlamıyorum biri bana nerde nasıl ve neden gerekli olduğunu söylerse çok memnun olacam ?

FM2 ya da FM1 anakartlarda onboard GPU diye bişey yok. anakart açıklamalarında "GPU: işlemci desteği ile" şeklinde ibareler bulunur zaten. yani, bir APU alırsanız, APU'nun içindeki GPU'yu kullanmanıza olanak tanıyacak altyapıya sahiptir anakart. onboard GPU'ya sahip değildir.
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NeonTiger 6 yıl
Castiel
Normandia_06
Castiel
Normandia_06 AMD nin A10-5700 işlemcisini 2 çekirdekli e8400 bile ikiye katlıyor bırakın i3-i5i :D
bu arkadaşa eksı vermek ıcın girmiştim verdim çıkıyom
10.000 eksi verene foto mak.bedava mı vercekler :D Millet iyice aptallaştı 2013 yılında daha da beter olacağı kesin
biz işin şakasındayız şakir nerden bılelım cıddıye alacağını

Saygı duyup alkışlıyorum bu yorumu çok güzel ayar vermişsin hocam
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
Artık hep mobil cihaz incelemeleri var.
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netstat 6 yıl
gerçekten dh artık mobil cihaz sitesine dönmüş. biz bu siteyi işlemcilerle ekran kartlarıyla ramlerle tanıdık. özünüze dönün artık.
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seven_7343 6 yıl
ne iğrenç inceleme ortamıdır ya her taraf bembeyaz ışık ayarı iğrenç videodan soğudum
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