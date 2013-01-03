AMD Fusion A10-5700 "En Hızlı İkinci Trinity" işlemci inceleme

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
|işlemcinin içine ekran kartı koyma mantığı şudur sen bir piyango biletçisi olduğunu düşün biri bilet satınalmak istediğinde biletler cebindeyken mi daha hızlı verirsin yoksa avucunda bir deste bilet olduğunda mı ?. ayrıca harici bir ekran kartın olduğunda iş daha da büyüyor onu da şöyle açıklayalım biri senden toplu bilet istediğinde avucunda bulunan biletleri de cebinde bulunan biletleride verebiliyorsun.
ama işlemcin intelse ikisinden biri olmak zorunda ya cebindekileri vereceksin yada avucundakileri ikisi aynı anda olmaz yettiği kadarıyla sınırlı kalacaksın.
umarım açıklayıcı olmuştur.
|Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
|Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
|Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
|eh
|Arkadaşlar cahillikten soruyorum çok merak ettim,
şimdi diyelim ben gittim bu işlemciyi aldım, anakartımıda onboard grafik işlemcisi olan bir anakart seçtim.
Peki şimdi ne olacak ? ben oyun açtığımda işlemcinin içindeki gpu mu çalışacak yoksa anakarttaki onboard gpu mu ?
Bu işlemci içine gpu koymanın mantığını gerçekten anlamıyorum biri bana nerde nasıl ve neden gerekli olduğunu söylerse çok memnun olacam ?
sahmat_78
kardeş onboard yada ıslemcıdekı gpu yu secmeyı sen seçersın ayrıca fm desteklı anakartlarda zaten onboard yok dıye bılıyorum,
ayrıca bunun mantığı şudur ıslemcıdekı gpu ıle harıcı taktıgınız gpu yu CF yapabılıyorsunuz, yadaharıcı ekran kartı almadan cpunun ıcındekı gpu ıle normal kullanım yapabılıyorsunuz,
sahmat_78
FM2 ya da FM1 anakartlarda onboard GPU diye bişey yok. anakart açıklamalarında "GPU: işlemci desteği ile" şeklinde ibareler bulunur zaten. yani, bir APU alırsanız, APU'nun içindeki GPU'yu kullanmanıza olanak tanıyacak altyapıya sahiptir anakart. onboard GPU'ya sahip değildir.
Castiel
Saygı duyup alkışlıyorum bu yorumu çok güzel ayar vermişsin hocam
|Artık hep mobil cihaz incelemeleri var.
|gerçekten dh artık mobil cihaz sitesine dönmüş. biz bu siteyi işlemcilerle ekran kartlarıyla ramlerle tanıdık. özünüze dönün artık.
|ne iğrenç inceleme ortamıdır ya her taraf bembeyaz ışık ayarı iğrenç videodan soğudum
Donanım Haberi bu seviyeye getiren konular bunlar.. biraz özüne dönmesi lazım.. 1001 çeşit anroid telefonu haberi görmekten bıktık
anandtech.com/...
Hadi simdi cik git.