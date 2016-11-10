AMD'nin Zen işlemcileri ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak: Özel video

AMD için büyük önem taşıyan yeni nesil Zen işlemci ailesinde adım adım son dönemece yaklaşıyoruz. Peki yeni işlemcinin performansı nasıl olacak, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacak.

AMD yeni nesil Zen işlemci ailesiyle ilgili olarak en uzun soru-cevap röportajını Donanım Haber'e verdi Bizzat başkan yardımcısı John Taylor ile gerçekleştirdiğimiz röportajda merak ettiğiniz soruları arka arkaya sorduk. Videoda AMD'nin cevaplarını bulacağınız sorulardan bazıları şu şekilde;



- AMD Zen işlemciler ne zaman çıkıyor?

- AMD Zen işlemci ailesinin performansı nasıl?

- AMD Zen işlemci ailesinin fiyatları nasıl olacak?

- Sektör adına ilkleri taşıyan yeni işlemci özellikleri var mı ?

- Neden mobil Zen işlemciler daha sonra gelecek ?

- AMD CPU ve AMD GPU'lu bir MacBook Pro gelecekte olur mu?

- Zen'le birlikte çift işlemcili masaüstü bilgisayarlar kurulabilecek mi?

- AMD akıllı telefon veya otonom araç işlemcisi yapacak mı?

Ve çok daha fazlası ilk defa ve sadece Donanım Haber ekranlarında, iyi seyirler.