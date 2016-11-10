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AMD'nin Zen işlemcileri ne zaman çıkıyor, fiyatları ne olacak: Özel video

2 yıl
45,8b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD için büyük önem taşıyan yeni nesil Zen işlemci ailesinde adım adım son dönemece yaklaşıyoruz. Peki yeni işlemcinin performansı nasıl olacak, ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden çıkacak.
AMD yeni nesil Zen işlemci ailesiyle ilgili olarak en uzun soru-cevap röportajını Donanım Haber'e verdi Bizzat başkan yardımcısı John Taylor ile gerçekleştirdiğimiz röportajda merak ettiğiniz soruları arka arkaya sorduk. Videoda AMD'nin cevaplarını bulacağınız sorulardan bazıları şu şekilde;

- AMD Zen işlemciler ne zaman çıkıyor?
- AMD Zen işlemci ailesinin performansı nasıl?
- AMD Zen işlemci ailesinin fiyatları nasıl olacak?
- Sektör adına ilkleri taşıyan yeni işlemci özellikleri var mı ?
- Neden mobil Zen işlemciler daha sonra gelecek ?
- AMD CPU ve AMD GPU'lu bir MacBook Pro gelecekte olur mu? 
- Zen'le birlikte çift işlemcili masaüstü bilgisayarlar kurulabilecek mi?
- AMD akıllı telefon veya otonom araç işlemcisi yapacak mı?
Ve çok daha fazlası ilk defa ve sadece Donanım Haber ekranlarında, iyi seyirler.   

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king size 2 yıl en beğenilen ozbey08
ozbey08

AMD elini çabuk tutmayarak çok büyük haa yaptı. dolar her geçen gün yükseliyor Şubat a kadar bizim dolar kuru aşırı yükselmiş olur bu yüzden kimse işlemci alamaz sistem değiştiremez. işin açıkçası AMD ülkemizde istediği satış rakamlarına ulaşamayacak.

aynen milyonlar satacaktı zaten amd turkiyede ya satacagı 10-20 bin işlemci adamlar bize hiç satmasa bile etkilenmez 5 bin fazla satacam diye takvimmi bozacak
ozbey08AMD elini çabuk tutmayarak çok büyük haa yaptı. dolar her geçen gün yükseliyor Şubat a kadar bizim dolar kuru aşırı yükselmiş ol...
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canguler917 2 yıl
erdi,birkaç tane genç editörü öğrencin yapsana.haber yapmanın,ropörtaj yapmanın,video montajlamanın nasıl olması gerektiğini öğret onlara.aynı zamanda haber yaparken tek ihtiyacın yeterli bir ingilizce bilgisi değil,aynı zamanda konu hakkında bilgili olmanın önemini benimset.ve bence bunu ciddi olarak düşün
erdi,birkaç tane genç editörü öğrencin yapsana.haber yapmanın,ropörtaj yapmanın,video montajlamanın nasıl olması gerektiğini öğret onlara.aynı zamanda haber yap...
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Ac1DBuRN 2 yıl
Çeviri editörü ile haber editörü arasındaki fark bu işte! Bravo ve teşekkürler Erdi bey
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Tristan23 2 yıl
Allah rızası için açılış müziğinin adını verin ya
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kartalım 2 yıl
o telefon alev alır :D
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interwap 2 yıl
Farklı bir çalışma olmuş.
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calibri 2 yıl
Tamam iyi hoşta inşallah yine 938 yada nebiliyim 942 pin gibi bir sonuç ile karşılaşmayız çünkü ablanın elindeki işlemci pek umut vaad etmiyo :D :D static.trustedreviews.com/...
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Major Meto 2 yıl
çok güzel bir röportaj olmuş
(intel fanboyum eğer 6600k'yla aynı performansta fp ürün çıkarsa zene geçiyorum buraya yazdım)
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.i. 2 yıl Major Meto
Röportajın neresi süper, zen ile ilgili hangi NET bilgiyi veriyor ki? bilgi yok! Hep farazi konuşmalar...
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brkylmz19990102 2 yıl
AMD zen i eline yüzüne bulaştırdı gibi bi hissiyat var içimde . AMD firması işlemciyi kusursuz ve performans canavarı gibi çıkarmak için erteleyip durmaz anca sorunlar olursa erteler ki sorunlarla uğraşmaktan ana odağı olan ucuz fiyata rakibinin önüne geçme olayını tamamen unutmuş gibi . Umarım sonuna kadar yanılıyorumdur.
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redoracle 2 yıl brkylmz19990102
Zen details: There are some errata issues present in the current testing samples, similar in a way to the TLB bug of the Phenom. The workaround right now is done via the BIOS. The workaround however, strips around 30 ~ 40% of the CPU performance. The CPUs are well behind schedule and every day there's real progress and bug fixing being done. Unlike with INTEL's E0 CPUs which make it to the wild that are almost completely final silicon. AMD's samples will continue to get bug fixes right up until retail spec sampling to partners. In August Clock speeds were 3.8GHz, right now 4.2GHz overclocking is possible, with LN2 5GHz is doable. Again this will change of course, but it is just the current silicon that is behaving like this. AM4/ZEN uses an SOC design, that means even CMOS/BIOS configuration is on package (not necessarily on silicon, I can't confirm this) so it is possible to clear the "BIOS" and still have old value applied 30 minutes later. How this will be addressed remains to be seen. Perhaps it won't be the same scenario for final silicon Operating voltages (nominal) are 1.3v and all the way up to 1.5v should be fine it seems for AIO cooling. Frequency scaling isn't a strong point but again that may have everything to do with the process at this point rather than an inherent design limitation. Performance is particularly strong at this point vs. INTEL's latest offerings. Single thread performance is matching Haswell-E and of course multi-threading performance as well. Tests that are memory bandwidth dependent may go to the INTEL platform simply as a result of having more memory channels, but I can't confirm that right now and have no info on that. The important thing here is that the 16Thread/8-Core CPU is minimum 5960X performance if not better actually. (Based on Cinebench R15) with the error fix disabled. Can't speak to how well the IMC is working as current samples are locked to low DRAM frequencies (2133MHz and lower) and of course this has an impact on performance. As stated in the beginning, every week is progress and AMD is working at an unprecedented rate to get these ready by March. You're unlikely to see any high-end boards for the CPUs prior to launch or at launch, simply because no vendors can commit to too much right now as plenty is changing at a rapid rate. All overclocking is done via Overdrive, you can't change any performance features at all in the BIOS (on to that next) at all. BIOS or UEFI is actually built into the CPU, so only AMD can update the "BIOS" or microcode. All overclocking must take place within the Operating system Right now it takes up to 30 minutes to clear the BIOS. If you remove the CPU and place it on another motherboard, it'll have the same settings applied as on the previous board. So debugging is a nightmare 6850K SKU (May not be final designation) is wait for it.... $300 roughly. That's 8 Cores and 16 Threads AMD's Hyper Threading is called SMU and it is ************ good. The same efficiency as Intel's HT. Performance is really good, be it SuperPi, Cinebench, 3DMark etc, it's FPU performance is incredibly good and easily matching that of what Intel offers. Current performance is staggering even though it is limited to 2133MHz (as mentioned before) and NorthBridge Frequency is limited to 2400MHz There will be a nigher SKU than the 6850K, but it is a higher bin so it will certainly overclock better than 6850K and that may carry a premium price, but unlikely to be double. There's plenty of excitement from all board vendors about the platform, so we will see how it all pans out. (Especially with the hot mess that INTEL has in store for us H2 2017, that we can leave to another thread) For Gaming, the CPU is neck and neck with INTEL, even at low res where CPU bound.
Malesef phenomdaki benzer hataları bios üzerinden hallediyorlarmış ama oda yüzde 30-40 işlemci gücünden çalıyormuş vs,hyper ththreading benzeride intelinki kadar verimli değil vs gibi sorunları varmış ama 16 thread işlemcinin 300 dolara çıkabileceği söyleniyor eğer doğruysa çoğu kişi amdye yönelir gibi duruyor,sorunları halledecekler büyük olasılıkla final versiyonunda bu gecikmelerde ondan hep.
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.i. 2 yıl
Bu arada hala PS4 ve XBOX GPUlarını AMD tasarlıyor, "AMD jaguar" 8gBli ekran kartları bunlar.
Ekran kartlarında bir numarasın o zaman APU içine neden dandik R2 falan koyuyon en düşük APU, R7 olsun bari. AMD bu strateji ile elindeki kozlarınıda mahvediyor, dolayısıyla intel haklı tekel olmaya, amd de bu az satışlarını hakediyor.
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.i. 2 yıl
AMD nin sıkıntısı kendi fabrikalarını 10yıl önce kapatmıştı, ÇİN vs diğer firmalara üretim yaptırıyor, dolayısıyla nm olayınca hep geride kaldı, diğer firmalar çok geç geçiyorlar. 10yıldırda intel TEKEL oldu..
AMD sadece kendi FABRİKALARINI yeniden açarsa intel ile teknolojide yarışır yoksa hep arkasında gelmeye devam eder.
AMD daha 14nmye ZEN ile geçecek, intel çoktan geçmişti. Eminimki intel 7.nesili çıkardı ama ZEN sonrası tekrardan intel daha iyi bir seri piyasaya sürecek. AMD acilen zen satışları ile FABRİKA açması gerek yeniden.
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Guest-BF8E9B238 2 yıl
En kral Zen, Skylake i5 ayarında olacak. Güç tüketimi yine daha fazla olacak ve fiyatı da ondan pahalı olacak yazın kenara.
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DH Misafiri 2 yıl
intel kybalake performansını ucuza verin veya ona yakın performansı stabil calışsın beklentim bu yine amd alırım 2000 yılan bugüne kadar olduğu gibi phenomu yenileme vakti geldi
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