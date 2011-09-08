AMD'nin yeni CEO'su iddialı konuştu: "Avcı biz olacağız"

Yaklaşık 6 aylık uzun bir arayış döneminin ardından IBM ve Lenovo'da başarılı işlere imza atan Rory Read'i yeni tepe yöneticisi olarak atayan AMD'nin yeni bir gelecek stratejisi ile pazarda şimdikine göre çok daha agresif bir strateji benimseyeceği uzun süredir konuşulmakta.

AMD, çiçeği burnunda tepe yöneticisi Rory Read çalışanlara yaptığı konuşmanın bir kısmı resmi Youtube sayfası üzerinden yayınladı. Oldukça agresif görünen ve iddialı açıklamalar yapan Read, bundan sonra avcı olacaklarını, inandıkları her şeyi hedef olarak belirleyeceklerini söyledi. Türkçe alt yazı eklediğimiz videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz.