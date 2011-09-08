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AMD'nin yeni CEO'su iddialı konuştu: "Avcı biz olacağız"

7 yıl
96b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yaklaşık 6 aylık uzun bir arayış döneminin ardından IBM ve Lenovo'da başarılı işlere imza atan Rory Read'i yeni tepe yöneticisi olarak atayan AMD'nin yeni bir gelecek stratejisi ile pazarda şimdikine göre çok daha agresif bir strateji benimseyeceği uzun süredir konuşulmakta.
AMD, çiçeği burnunda tepe yöneticisi Rory Read çalışanlara yaptığı konuşmanın bir kısmı resmi Youtube sayfası üzerinden yayınladı. Oldukça agresif görünen ve iddialı açıklamalar yapan Read, bundan sonra avcı olacaklarını, inandıkları her şeyi hedef olarak belirleyeceklerini söyledi. Türkçe alt yazı eklediğimiz videonun tamamını aşağıdan izleyebilirsiniz. 
 

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Nightmare70 7 yıl en beğenilen
Yıllarca intel ve nvidia kullandım,ne kadar kazıklandığımı amd sistem topladıktan sonra anladım artık işlemcimi de ekran kartımı da amd alıyorum :) Performans olarak testleri cartları curtları geçin açın oyunu görün fark var mı yok mu :)) olsa bile kücük farklar ama onun içinde 100-200 tl fazla vercek halim yok..
Yıllarca intel ve nvidia kullandım,ne kadar kazıklandığımı amd sistem topladıktan sonra anladım artık işlemcimi de ekran kartımı da amd alıyorum :) Performans o...
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Menow 7 yıl
AMD'nin lider olmasına neden bu kadar imkansız bakılıyor???
Bazen her şey elindeki para gücü değildir... Bazen bir insan, bir gurup, bir fikir dünyayı değiştirir!
Albert Einstein zengin biri değildi. Hala konuşuyoruz ve hala anlamaya çalıştığımız o denli şeyi var ki. Diyeceksiniz ki ne alaka?
İşlemci mimarisi'de önce akıl işidir. Fikir, düşünce, mantık ve elbette ekip...
İşlemciyi fiziki olarak meydana getirebilmek zor olabilir ama işlemci tasarlamak, mantığını geliştirmek bambaşka bir iş...
AMD Athlon serileri ile ilk doğal çift çekirdek yapısı ile INTEL P4'ü zamanında 3 yıl boyunca geride bıraktı. AMD'nin o zamanlar INTEL'den çokmu parası vardı? alakası yok sürünüyordu ve o zaman kazandığı paralarla geleceği düşünüp çok ciddi yatırımlar yaptı. Bu ciddi yatırımlar AMD'yi uzunca bir süre sarstı. HD4XXX serisi ekran kartarıyla toparlanana AMD yine de para anlamında INTEL karşısında ciddi arkalara bir firma.
AMA BU KİMİN LİDER OLACAĞINI HİÇ BİR ZAMAN GARANTİLEMEZ..!
BAZEN BİR İNSAN, BİR FİKİR, DÜNYAYI YERİNDEN OYNATABİLİR...
AMD'nin lider olmasına neden bu kadar imkansız bakılıyor???Bazen her şey elindeki para gücü değildir... Bazen bir insan, bir gurup, bir fikir dünyayı değişt...
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DH Misafiri 7 yıl
Casper ve Exper gibi firmalar sadece Intel reklamları üzerinden ürün satabiliyorken AMD'nin sadece referanslarla bir yere gelebilmesi çok büyük bir olaydır. Pazarlama teknikleri çok başarılı ancak reklam olmadığı için hala çoğu kimse çok temkinli yaklaşıyor. Ancak korkulacak hiç bir şey yok + aynı sınıftaki intel işlemcilerinden de fazlası var eksiği yok buna emin olabilirsiniz. Referanslarla (Türkiye'de) buralara gelebilen bir şirketin azıcık reklamla Türkiye pazarında iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum.
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Deníz 7 yıl
Amdyi mobil pazardada görmek isteriz bu pastadan payını alması lazım.
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Zaidax 6 yıl Deníz
Deníz

Amdyi mobil pazardada görmek isteriz bu pastadan payını alması lazım.

Telefonlarda amd bize lazım ucuza 4 çekirdekli telefon alırız :)
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JohnLord 7 yıl
Amd alır intel sis atmazsa pusmazsa amd alır
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veto1214 7 yıl JohnLord
NeverJames

Amd alır intel sis atmazsa pusmazsa amd alır


Alert Alert Ergen Ergen Ergen Csciergen
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Guest-F8946C419 7 yıl
"Küresel ısınmaya dikkat çekmek isteyen Greenpeace eylemcileri, bu kez işlemci üreticisi AMD'nin önüne kendilerini zincirlediler... "
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WinteR 7 yıl
Bulldozer'ler Kasım'a ertelendi, avcı halen beklemede.
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Rockko 7 yıl
İnteli tahtindan etmek o kadar kolay değil AMD de kullandim İntelde İntelden nedense çok daha memnunum Marka tutkusuda olabilir tabi bu bilemiyorum iphone nasıl yıkılmaz bir markaysa İntelde öyle bir marka ve bu markalarin gücleri birbirlerine sahip cıkmalarindan geliyor IBM Microsoft intel bunlar beraber calıştığı sürece zannetmiyorum ki AMD bu firmayi avlasin.İmkansız diye birşey tabikide yok ama bu benim düşüncem
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tosunpaşa92 7 yıl
amd sağlam geliyor belli, gelecek orada ama intel de boş durmaz elbet :)
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mansurmarsak 7 yıl
Eğer AMD fiyat konusunda bir değişiklik yapmazsa İnteli kısa sürede tahtından eder
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mistifa 7 yıl
OpenCL tutarsa, AMD intel'i fena alt edebilir. Tutarsa tabi.
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madshadow 7 yıl
Her türlü av biz oluyoruz.
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pntgrmyk 7 yıl
Bos bunlar su dozer hele bı gelsınde gorelım neymıs gercı o gelene ıvy brıdge cıkar. Bastır AMD ha gecebılen mı bakalım
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gegirti 7 yıl
UH! bu adam bunları BD çıkmadan diyorsa
1. Deli cesaretline sahip
2. BD çok iyi
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