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ASRock, Nvidia Tegra 2 ve Android 3.0'lı tablet bilgisayarlar hazırlıyor

8 yıl
5,3b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz yılın satış rakamlarına göre MSI ve ECS gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı başaran ASRock, tablet bilgisayar pazarına girmeye hazırlanıyor. Digitimes'ın konuyla ilgili yeni bir haberine göre ASRock, 7-inç ve 10-inç boyutunda olmak üzere iki model için planlama yapıyor.

Her ikisinde de Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacağı belirtilen ASRock'ın işletim sistemi tercihi ise Honeycomb kod adlı Android 3.0'dan yana olacak gibi görünüyor. Hem donanım hem de yazılım özelliklerinden de görülebileceği üzere Motorola Xoom gibi güçlü modellere rakip olacak yeni çözümlerin ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.

Tablet bilgisayar hazırlıklarına başlayan ASRock'ın, pek fazla varlık gösteremediği dizüstü bilgisayar pazarından ise çıkması ancak nettop çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.


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Batuist 8 yıl
piyasa resmen tablet bilgisayarlarla dolup taşacak.. firmalar bu tabletlerin geleceğini çok iyi görüyor anlaşılan ki hergün bir yenisi ekleniyor üreticiler kervanına... tabi buda biz son kullanıcların işine yarayacak..!!
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acbold 8 yıl

Batuist

piyasa resmen tablet bilgisayarlarla dolup taşacak.. firmalar bu tabletlerin geleceğini çok iyi görüyor anlaşılan ki hergün bir yenisi ekleniyor üreticiler kervanına... tabi buda biz son kullanıcların işine yarayacak..!!


dediğiniz gibi güzel birşey üretimin çok olması.fakat şuan ki görüntü teknoloji çöplüğü gibi.şuan telefonlara baktıgımızda bilgisayarlara baktıgmızda lider firmalar var arkalaarından gelen firmalar var.ama tablet de bi belirsizlik var.popüler olmaması medya tarafının olmamasından dolayı sanırım.sadece apple ve samsung isimleri dolaşıor ortalııkta.buna bi çözüm bulunmalı.sonrasnda bol bol üretim bize yarayacaktır.
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