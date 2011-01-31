ASRock, Nvidia Tegra 2 ve Android 3.0'lı tablet bilgisayarlar hazırlıyor

Geçtiğimiz yılın satış rakamlarına göre MSI ve ECS gibi güçlü rakiplerini geride bırakarak dünyanın en büyük üçüncü anakart üreticisi olmayı başaran ASRock, tablet bilgisayar pazarına girmeye hazırlanıyor. Digitimes'ın konuyla ilgili yeni bir haberine göre ASRock, 7-inç ve 10-inç boyutunda olmak üzere iki model için planlama yapıyor.

Her ikisinde de Nvidia'nın Tegra 2 platformunu kullanacağı belirtilen ASRock'ın işletim sistemi tercihi ise Honeycomb kod adlı Android 3.0'dan yana olacak gibi görünüyor. Hem donanım hem de yazılım özelliklerinden de görülebileceği üzere Motorola Xoom gibi güçlü modellere rakip olacak yeni çözümlerin ikinci çeyrekte çıkması bekleniyor.

Tablet bilgisayar hazırlıklarına başlayan ASRock'ın, pek fazla varlık gösteremediği dizüstü bilgisayar pazarından ise çıkması ancak nettop çalışmalarını sürdürmesi bekleniyor.