ASUS GTX 560 Direct CU II TOP "Orta sınıfa taze kan" video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Nvidia, başarılı 560Ti'ın daha uygun fiyatlı versiyonu olacak GTX 560 ile konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu videomuzda ASUS'un yüksek hız aşırtma ve özelleştirilmiş fan gibi özellikleri bünyesinde barındıran GTX 560 Direct CU II TOP Edition ekran kartını inceliyor, GTX 560Ti ile karşılaştırıp SLI modunda GTX 580'in karşısına çıkartıyoruz.
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teneke gibi durmuyor yani :) sanırım Asus bu konuda çok başarılı :)
buyrun Sedat bey
techpowerup.com/...
konusu acilmisken soyleyim bu mod islemleri basit bir batch dosyasiyla tek tikla halledilmekte
forumda bazi arkadaslarin salladigi gibi kartin omrunden yeme gibi durumlarda gerceklesmemekte
sizin, bizim forumdan koydugunuz linklerin bir onemi yok forumdaki kullanici kalitesi zaten ortada..
forumdaki kullanicilarimiz islemci stabilitesini crysis ile test edip imzalarina 2600k@ 5ghz yazmakta
daha ilk biosun kitli oldugun bihaber bilgisiz kullanicilar kendilerini ekran karti ustasi gibi gostermekte
coklu ekran karti kullanmak isteyen bir kullaniciya ati 6bin serisinin sasirtici coklu gpu performansi dururken kullanicilara gtx 560ti sli gibi duzenekler onermekteler.
lutfen bu yazdigim cumlelerden 1 tanesini bile ustunuze alinmayiniz bu soylediklerimin kesinlikle sizle hicbir alakasi yok
benim sizin soylediklerinizden takildigim tek kisim 1 gb olanlarin modlanmamasi ve bios switch olmamasi
forumdaki 2002 yilindan beri yazdigim yazilarda tek amacim budur.
kullanicilarin minimum paraya maksimum performans almasi
bu da su an tek kartla 6950@70 ile cift kart ile de 6950@70 x2 ile saglanmakta
2 tane 6950@70 crossfire modunda gtx 570 sli ile gtx 580 sli arasi bir performans alinmakta
ee bu verilerin isiginda bence hersey ortada
sizin karsi argumanlariniz varsa da duymaktan memnuniyet duyarim
nvidia'nın yeni bir seri yapması lağzım
şöyle az ısınan ,çok performanslı ve az güç harcayan.
çoktandır ekran kartlarıyla ugraşmıyorum ama şayet zengin olsam bile üst sınıf kartları almam çünkü oyun oynayan biri degilim arada oynasamda aa af falan açmam zaten orta sınıf altı bir kart bile çogu oyunda 30fps yi rahatlıkla aşar.
fiyatı da uygun olursa gönüllere taht kurar garanti
lakin max güç tüketimini beğenmedim hele oc da çok fazla açılıyor
bazıları da 6900 serisi daha fazla elektrik sarfediyor diyor dikkatli bakılsın lütfen grafiklere kimseye yanlış bilgi aktarılmasın 6950 nin sarfiyatı çok daha iyi
6950 min de 4 derece fazlayken
560 max da 40 derece fazla
ne biçim yorumluyorsunuz şu grafikleri anlamadım gitti
Eğer benim yazdıklarımı kastedip bazıları diye de bir sıfat kullandıysanız önce mesajınızda düzeltme yapmanızı rica edeceğim. Orada yazdım polemik istemediğimi belirttim. Yazılanı da iyi okuyun dedim. Ne demişim ben:
1-MODLANAN HD 6950 YANİ MODLANINCA HD6970 değerleine bakmak gerekir.
2-HD6950'nin karşısına neyi konumlandırmışım: GTX560 TIIIIIIIIIIIIII modelini konulandırmışım.
Eski ASUS GTX560TIIIIII modelinin DH videosu var izlemenizi tavsiye ederim. Orada 900 mhz hızındaki 560'ın orjinal HD6970 karşısında BC2 başta olmak üzere daha doğrusu artık bir önemi kalmayan CRYSIS (1) skorları dışında en baba oyunlarda ne skor aldığına ve ne kadar güç tüketirken ne kadar serin olduğuna bir bakın. Bir de modlanabilen HD6950'den yani 'gb olanından 70 80 tl civarında daha ucuz olduğunu umarım biliyorsunuzdur.
Ama bunlar artık geçmişte kaldı. Yukarıda videodaki kartın NEWEGG GIRŞ FİYATI 1 2 ay sonra olacakların yani fiyatlar konsundaki iddalarımın da ispatı sayılır 384 shaderden 336 shadere kırpılmış yeni 560 artık 560TI'ı da HD6950'yi de bu fiyatlarla gömer hele yukarıda videoda skorlar gerçek ise.
newegg.com/...
ve bazı oyunlarda uyumsuz olmasından ziyade en önemli olumsuzluğu güç tüketimi ve daha iyi özelliklere sahip bir PSU gerektirmesi. Eğer kullanıdğınız PSU sınırda bir yeterliliğe sahipse bir süre sonra arıza mutlaka yapacaktır.
Yine uygun fiyatı ile SLI imkanının bir arada anılması 560TI ve HD6950 için de önümüzdeki en fazla 1 ay içinde diyorum bunda da iddialıyım 1 ay içinde ciddi bir fiyat indirimini getirecektir. Bu şartlarda da her zaman en sağlıklısı tek kart demeye devam edeceğim yeterki fiyatlarda güzel bir indirim olsun.
Ek olarak bu kartın SLI'dan ziyade X2 modeli de GTX590 ayıbını biraz örter ama 570 ve 580 satışarı da baltanacağı için sanırım gtx460'ta olduğu gibi bir X2 modeli de çıkmayacaktır.
ordaki 2gb yi neden büyüttüm kimseyle muhatap olmayayım okuduğunu anlamayan çok belki gördüğünü anlar 470 TL'ye hd6950 var demez diye. Yine de var derse cevabını peşin yazayım o 1gb'dir ve bios switch yoktur modlanmaz modlanan 2gb modeli de en baba iki üç oyunda
900 mhz GTX560 TI 'dan çok fazla ileri seviyede olmaz 3 5 fps ancak farkediyor. 560TI'ın ayrıca daha da fazla OC potansiyeli taşıdığı ve sessizlik güç tüketimi konusunda HD6900'lere göre daha başarılı olduğunu tekrar hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum.
Burada yazılanların tek bir amacı vardır yeni kart alacak olanlar her türlü 1 ay kadar beklemelidirler. Eğer indirimler daha erken gelirse ne ala.
bilmediginiz konuda lutfen fikir yurutmeyiniz.
AMD Radeon HD 6950 1 GB review Techpowerup
•Same performance as HD 6950 2 GB
•Can be modded to HD 6970
•Great overclocking potential
•Dual BIOS switch