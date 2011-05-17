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ASUS GTX 560 Direct CU II TOP "Orta sınıfa taze kan" video inceleme

8 yıl
76,1b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Nvidia, başarılı 560Ti'ın daha uygun fiyatlı versiyonu olacak GTX 560 ile konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu videomuzda ASUS'un yüksek hız aşırtma ve özelleştirilmiş fan gibi özellikleri bünyesinde barındıran GTX 560 Direct CU II TOP Edition ekran kartını inceliyor, GTX 560Ti ile karşılaştırıp SLI modunda GTX 580'in karşısına çıkartıyoruz.

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mezka 8 yıl en beğenilen
nvidia iyi bir iş çıkarmış gerçekten.fiyatınıda iyi ayarlarsa yılın kartı ve fiyat performans kartı olur
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mit_27 7 yıl
Bence Asus Gtx 560 ti top mars ıı dan daha hızlı ama ram kapsitesi mars ıı iyi
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DH Misafiri 7 yıl
iyi günler. ASUS GTX 560 Direct CU II TOP ekran kartını aldığımda olmayan son gücellemelerde ortaya çıkan bir hatavar. ekran kartı driverlerinde bir uyumsuzluk var versiyon hatası veriyor.
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gerschenkirschen 8 yıl
oldukça performanslı bir kart, özellikle çift fan tasarımı çok kaliteli görünüyor.
teneke gibi durmuyor yani :) sanırım Asus bu konuda çok başarılı :)
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RevivaL 8 yıl
Haberler çok iyi. Fiyatı da uygun olur umarım
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GaBaaR 8 yıl
sıkça sorulan sorulardan birisi GTX 580 mi 6970 mi ben GTX 580 den yanayım dakat sizin görüşlerinizide almak isterim
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MxFxOx 8 yıl
Güzel kart olmuş 560 ti yerine alınabilir.SLI modda kendini aşmış, kartın fiyatı 500-600 tl arası olabilir.eski seri 460 dan daha iyi slı performansı var
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leop 8 yıl
setek01

buyrun Sedat bey

techpowerup.com/...

konusu acilmisken soyleyim bu mod islemleri basit bir batch dosyasiyla tek tikla halledilmekte

forumda bazi arkadaslarin salladigi gibi kartin omrunden yeme gibi durumlarda gerceklesmemekte

sizin, bizim forumdan koydugunuz linklerin bir onemi yok forumdaki kullanici kalitesi zaten ortada..

forumdaki kullanicilarimiz islemci stabilitesini crysis ile test edip imzalarina 2600k@ 5ghz yazmakta

daha ilk biosun kitli oldugun bihaber bilgisiz kullanicilar kendilerini ekran karti ustasi gibi gostermekte

coklu ekran karti kullanmak isteyen bir kullaniciya ati 6bin serisinin sasirtici coklu gpu performansi dururken kullanicilara gtx 560ti sli gibi duzenekler onermekteler.

lutfen bu yazdigim cumlelerden 1 tanesini bile ustunuze alinmayiniz bu soylediklerimin kesinlikle sizle hicbir alakasi yok

benim sizin soylediklerinizden takildigim tek kisim 1 gb olanlarin modlanmamasi ve bios switch olmamasi

Şahsınıza bütün ürün tercihlerinde en iyi fiyata maximum performans dilerim


forumdaki 2002 yilindan beri yazdigim yazilarda tek amacim budur.

kullanicilarin minimum paraya maksimum performans almasi

bu da su an tek kartla 6950@70 ile cift kart ile de 6950@70 x2 ile saglanmakta

2 tane 6950@70 crossfire modunda gtx 570 sli ile gtx 580 sli arasi bir performans alinmakta

ee bu verilerin isiginda bence hersey ortada

sizin karsi argumanlariniz varsa da duymaktan memnuniyet duyarim
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heatblast 8 yıl
gtx460'ın yeni revizyonu gibi geldi.
nvidia'nın yeni bir seri yapması lağzım
şöyle az ısınan ,çok performanslı ve az güç harcayan.
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tahir40 8 yıl
Gavurun orta sınıfı bize gelince fiyatıyla üst ssınıf oluyor :) Bu orta sınıf kartın satış fiyatı Türkiyedeki PC kullanıcılarını çoğunluğunun kasasının toplam maliyetinden fazla olur :)
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şoray uzun yolda 8 yıl

tahir40

Gavurun orta sınıfı bize gelince fiyatıyla üst ssınıf oluyor :) Bu orta sınıf kartın satış fiyatı Türkiyedeki PC kullanıcılarını çoğunluğunun kasasının toplam maliyetinden fazla olur :)

çoktandır ekran kartlarıyla ugraşmıyorum ama şayet zengin olsam bile üst sınıf kartları almam çünkü oyun oynayan biri degilim arada oynasamda aa af falan açmam zaten orta sınıf altı bir kart bile çogu oyunda 30fps yi rahatlıkla aşar.
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lzerk 8 yıl
böyle testlerde karşına ATİ'nin crossfire yapılandırmasınıda koysak daha iyi olmaz mı ki?
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gigabit78 8 yıl
kart oldukça güzelmiş
fiyatı da uygun olursa gönüllere taht kurar garanti
lakin max güç tüketimini beğenmedim hele oc da çok fazla açılıyor
bazıları da 6900 serisi daha fazla elektrik sarfediyor diyor dikkatli bakılsın lütfen grafiklere kimseye yanlış bilgi aktarılmasın 6950 nin sarfiyatı çok daha iyi
6950 min de 4 derece fazlayken
560 max da 40 derece fazla
ne biçim yorumluyorsunuz şu grafikleri anlamadım gitti
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setek01 8 yıl
gigabit78

kart oldukça güzelmiş
fiyatı da uygun olursa gönüllere taht kurar garanti
lakin max güç tüketimini beğenmedim hele oc da çok fazla açılıyor
bazıları da 6900 serisi daha fazla elektrik sarfediyor diyor dikkatli bakılsın lütfen grafiklere kimseye yanlış bilgi aktarılmasın 6950 nin sarfiyatı çok daha iyi
6950 min de 4 derece fazlayken
560 max da 40 derece fazla
ne biçim yorumluyorsunuz şu grafikleri anlamadım gitti

Eğer benim yazdıklarımı kastedip bazıları diye de bir sıfat kullandıysanız önce mesajınızda düzeltme yapmanızı rica edeceğim. Orada yazdım polemik istemediğimi belirttim. Yazılanı da iyi okuyun dedim. Ne demişim ben:
1-MODLANAN HD 6950 YANİ MODLANINCA HD6970 değerleine bakmak gerekir.
2-HD6950'nin karşısına neyi konumlandırmışım: GTX560 TIIIIIIIIIIIIII modelini konulandırmışım.

Eski ASUS GTX560TIIIIII modelinin DH videosu var izlemenizi tavsiye ederim. Orada 900 mhz hızındaki 560'ın orjinal HD6970 karşısında BC2 başta olmak üzere daha doğrusu artık bir önemi kalmayan CRYSIS (1) skorları dışında en baba oyunlarda ne skor aldığına ve ne kadar güç tüketirken ne kadar serin olduğuna bir bakın. Bir de modlanabilen HD6950'den yani 'gb olanından 70 80 tl civarında daha ucuz olduğunu umarım biliyorsunuzdur.

Ama bunlar artık geçmişte kaldı. Yukarıda videodaki kartın NEWEGG GIRŞ FİYATI 1 2 ay sonra olacakların yani fiyatlar konsundaki iddalarımın da ispatı sayılır 384 shaderden 336 shadere kırpılmış yeni 560 artık 560TI'ı da HD6950'yi de bu fiyatlarla gömer hele yukarıda videoda skorlar gerçek ise.
newegg.com/...
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setek01 8 yıl
SLI efsanesi olacağını zaten yazmıştım ama o zaman fiyatının 1 2 ay içinde güzel bir kampanya ile 300 TL altında olacağını da yazmıştım fakat gereksiz tartışmalara girmemek için neredeyse 1 adet 2GB 6950 fiyatına GTX560 SLI yapılacak demek için DH testini bekledim. Ancak yine çoklu ekran kartı her zaman bana göre biraz da maceradır
ve bazı oyunlarda uyumsuz olmasından ziyade en önemli olumsuzluğu güç tüketimi ve daha iyi özelliklere sahip bir PSU gerektirmesi. Eğer kullanıdğınız PSU sınırda bir yeterliliğe sahipse bir süre sonra arıza mutlaka yapacaktır.

Yine uygun fiyatı ile SLI imkanının bir arada anılması 560TI ve HD6950 için de önümüzdeki en fazla 1 ay içinde diyorum bunda da iddialıyım 1 ay içinde ciddi bir fiyat indirimini getirecektir. Bu şartlarda da her zaman en sağlıklısı tek kart demeye devam edeceğim yeterki fiyatlarda güzel bir indirim olsun.

Ek olarak bu kartın SLI'dan ziyade X2 modeli de GTX590 ayıbını biraz örter ama 570 ve 580 satışarı da baltanacağı için sanırım gtx460'ta olduğu gibi bir X2 modeli de çıkmayacaktır.

ordaki 2gb yi neden büyüttüm kimseyle muhatap olmayayım okuduğunu anlamayan çok belki gördüğünü anlar 470 TL'ye hd6950 var demez diye. Yine de var derse cevabını peşin yazayım o 1gb'dir ve bios switch yoktur modlanmaz modlanan 2gb modeli de en baba iki üç oyunda
900 mhz GTX560 TI 'dan çok fazla ileri seviyede olmaz 3 5 fps ancak farkediyor. 560TI'ın ayrıca daha da fazla OC potansiyeli taşıdığı ve sessizlik güç tüketimi konusunda HD6900'lere göre daha başarılı olduğunu tekrar hatırlatmaya gerek var mı bilmiyorum.

Burada yazılanların tek bir amacı vardır yeni kart alacak olanlar her türlü 1 ay kadar beklemelidirler. Eğer indirimler daha erken gelirse ne ala.
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leop 8 yıl
setek01

ordaki 2gb yi neden büyüttüm kimseyle muhatap olmayayım okuduğunu anlamayan çok belki gördüğünü anlar 470 TL'ye hd6950 var demez diye. Yine de var derse cevabını peşin yazayım o 1gb'dir ve bios switch yoktur modlanmaz


bilmediginiz konuda lutfen fikir yurutmeyiniz.

AMD Radeon HD 6950 1 GB review Techpowerup

•Same performance as HD 6950 2 GB

•Can be modded to HD 6970

•Great overclocking potential

•Dual BIOS switch
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