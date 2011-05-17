ASUS GTX 560 Direct CU II TOP "Orta sınıfa taze kan" video inceleme

Nvidia, başarılı 560Ti'ın daha uygun fiyatlı versiyonu olacak GTX 560 ile konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Bu videomuzda ASUS'un yüksek hız aşırtma ve özelleştirilmiş fan gibi özellikleri bünyesinde barındıran GTX 560 Direct CU II TOP Edition ekran kartını inceliyor, GTX 560Ti ile karşılaştırıp SLI modunda GTX 580'in karşısına çıkartıyoruz.

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