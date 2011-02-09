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ASUS GTX 580 Direct CU II SLI video inceleme

8 yıl
72,2b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Özel soğutucusuyla yüksek hız aşırtma performansı vaad eden ASUS'un canavar GTX 580'i ASUS GTX 580 Direct CU II hem tekli hem de SLI düzeninde test masamızda!


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DH Misafiri 6 yıl
nvidia sli konusunda çok başarısız amdnin crossfire düzeneği kendini ikiye katlarken sli 1.5 kat bile performans artışı sağlayamıyor
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irfankeskin 7 yıl
Bu kartı alacağıma aynı fiyata HD6950 CF alıp çok daha fazla performans alırım. Hatta HD6950@HD6970 Bios mod ile HD6970CF düzeneğiyle kartı 2'ye katlamak mümkün. AMD bide şu physics olayını çözse hiç sorun kalmayacak.
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Canneswar 7 yıl
soğutma sistemi.. iyimiş.
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righteous 8 yıl
Benim psu bunu hayatta kaldırmaz. Soğutucusu çok hoşuma gitti...


EDİT: Psu Corsair Prof. Gold AX 850W Modular ve ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 aldım rahat ettim.
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bilalMW 8 yıl
soğutma sistemi çok başarılıya benziyor.
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tarkolar 8 yıl
hem daha çok güç çekiyor hem az da olsa daha sıcak. sadece 1-2 oyun önde. ve çok daha fazla yer kaplıyor.
amd nin dediği gibi 5970 hala kral.
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DH Misafiri 8 yıl
yuh bee 575 watt :S neredeyse bir klima kadar watt çekio :s
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DH Misafiri 8 yıl
maşallah ps3 kadar kart:D
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Mckhan 8 yıl
5970 dinazor mu dedi birisi
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UzmaN345 8 yıl
Asus Direct CU 2 tekrar gönlümü kazandı ama sapphire 5850 bir tane daha almayı pilanlıyorum artık 2-3 sene sonra xd
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El Mukteda 8 yıl

UzmaN345

Asus Direct CU 2 tekrar gönlümü kazandı ama sapphire 5850 bir tane daha almayı pilanlıyorum artık 2-3 sene sonra xd

vallahi hiç bir şeyin en üst modelini almayacaksın hocam, 5970 aldık satamıyoruz, 2x5870 alsaydım rahatça satar 2x6950 alırdım. kullanması güzel de satması işkence.
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sonalp 8 yıl
60 Hz tazeleme hızına sahip bir monitörde 60 fps üstü alsan ne olur almasan ne olur.
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