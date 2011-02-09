ASUS GTX 580 Direct CU II SLI video inceleme

Özel soğutucusuyla yüksek hız aşırtma performansı vaad eden ASUS'un canavar GTX 580'i ASUS GTX 580 Direct CU II hem tekli hem de SLI düzeninde test masamızda!
UzmaN345 Asus Direct CU 2 tekrar gönlümü kazandı ama sapphire 5850 bir tane daha almayı pilanlıyorum artık 2-3 sene sonra xd
EDİT: Psu Corsair Prof. Gold AX 850W Modular ve ENGTX580 DCII/2DIS/1536MD5 aldım rahat ettim.
amd nin dediği gibi 5970 hala kral.
vallahi hiç bir şeyin en üst modelini almayacaksın hocam, 5970 aldık satamıyoruz, 2x5870 alsaydım rahatça satar 2x6950 alırdım. kullanması güzel de satması işkence.