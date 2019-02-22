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ASUS ROG Strix GTX 1660Ti inceleme

2 ay
8,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Bu videoda ASUS ROG Strix GTX1660Ti'ın tasarımı, soğutucusu, bileşenleri, yongası tüm detaylarına iniyor ve oyun testleriyle performansını sınıyoruz.

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Mutlak.Sıfır 2 ay en beğenilen
-Amd Vega 56'ın fiyatını indirdi bununla ilgili bir haber yok.
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-Amd Vega 56'ın fiyatını indirdi bununla ilgili bir haber yok.guru3d.com/...-Nvidia Dlss konusunda blogda bir şeyler yazdı bununla ilgili tte...
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3 Yanıt Yanıtla +42
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Manhunt Three 2 ay Mutlak.Sıfır
Tarafsızlar çaktırma :D
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metallurgy 2 ay
Biri lutfen bu fiyatlar saka desin. Dalga mi geçiyorlar? Kim alir bu fiyatlara bu karti? Rtx 2060 fiyati resmen.
sinerji.gen.tr/...
https://www.sinerji.gen.tr/arama?tip=1&word=1660t%DD&submit=&utm_campaign=ST&&utm_source=15
Biri lutfen bu fiyatlar saka desin. Dalga mi geçiyorlar? Kim alir bu fiyatlara bu karti? Rtx 2060 fiyati resmen.sinerji.gen.tr/...ht...
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DH Misafiri 2 ay
keşke kart performansı kadar fiyat performansıda görebilseydik.bir tık üstüne rtx 2060 alınır bence
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pnrcn2008 2 ay
Dolar bazlı fiyatlara bakararak, 1080p ultra için şu an piyasadaki en alınası kart 1660 Tİ. Bir kere Vega 56 kalıcı olarak 280$'a gelmedikçe öldü sayılır. Keza RX590'ın da satabilmesi için 260$ olan fiyaının inmesi lazım. 20 Dolar daha fazla verip 1070 performanslı 1660 Tİ almak varken kimse 590 almaz. RX580 bütçesi kısıtlı olanlari için hala iyi seçenek, ama gelecek standart 1660 orayı da bitirebilir.
Sonuç olarak Nvidia şu anki piyasa koşullarında harika bir kart çıkarttı. Bu şirketler hayır kurumu değil. Kar amacı güdüyorlar. Şu anki rekabetle de 280$'a bu kart peynir ekmek gibi satar.
Bu tarz kartları tekrar 230$ 250$ bandında göreceksek AMD'nin NAVİ ile tekrar rekabetçi hale gelmesi şart.
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Turkhes 2 ay
saçma sapan bişi

kafayı yediler iyice
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FIRAT_G_ 2 ay
Abi test sonuçlarını da paylaşır mısın
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Guest-9CC7626BB 2 ay
rezil kart daha da kötüsü rezil bir fiyata.
nvidia nın fiyatları bindirmede üstüne yok. birde düz 1660 çıkarak şaka gibi
bu fiyatlara ancak düz 2060 performansı verecektin. bizde hakkını verecektik
ne kadar çakal olduğunu bu sene öğrendim bu firmanın önceden böyle değildi
demek ki açığı bulduğu anda geçirmek bu olsa gerek.
ah AMD ah şu piyasa battı resmen senin yüzünden.
gerçekten üzülüyorum birde boş fanatiklik yapanlar neyin sevincini yaşıyorlarsa? zaten beyni ayarı bozuldu milletin iyice. düşünme yetisi bile yok.
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MDV 2 ay
Bu kart olmamis. Bu fiyata satiyorsan rtx 2060 performansi vermen lazim. Incelemenide begenmedim. Yeterli oyun sayisi yok. 3 oyun incelenmis bf5 de gtx 1070 ekran karti performansi yok. kartin gtx 1060 la alakasi kalmamissa niye referans olarak bu karti baz aliyorsunuz? gtx 1060 dedigin kart rx 580 e gecilen kart.
Incelemenin gtx 1660ti vs rx 590 vs gtx 1070 vs gtx 1070ti vs rtx 2060 arasinda olmasi daha makul olurdu.
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Intrepid 2 ay
Ederi 1500 Tl olan bir kart, hadi bu Strix olduğu için 1750 Tl olsun.
Ayrıca 8700K BFV için zorlanıyor nedir ? Bu oyun ne veriyor ki bu kadar yüksek işlemci istesin ?
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attila_khan 2 ay Intrepid
ya ben anlamadım, video da sürekli 1660 Ti 20 serisiymiş gibi konuşulmuş, bu bir söylem hatası sanıyorum? Bu halen 10 serisi değil mi yani? Adı neden 16 o zaman?
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Aerosol 34 2 ay
allah aşkına fiyatlar ne öyle yaa ulaa 2500-2600 tl'ye satıyorlar geçen haftaki indirimde zotac rtx 2060 2400 tl ye alınabiliyordu. pes doğrusu bu fiyatlara kesinlikle alınmamalı şu kartın ederi 1500-2000 bandında olması lazım.
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gmyo31 2 ay
zotac rtx 2060 2400 tl ye dusmustu vatan da.forum da sıfır rtx 2060 yine 2200 tl ye satılıyor.bu kart bu fiyatlardan cıkması buyuk hata.vega 56 da 2.200 tl ye bulunabiliyor.f,yat cok yuksek geldi bana.
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Hakimutata Insane 2 ay
2080 ti alacam ben.
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