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ASUS : Ultrabook modelleri $600-900$ arasında olabilir ancak fiyatın yükselme ihtimali var

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Tablet modellerinin son iki yıldır büyük satış başarıları elde etmesi ve önümüzdeki yıllarda da satış rakamlarını artıracağı tahminlerinin artması masaüstü işlemcilerin hakimi Intel'i de yeni stratejiler üretmeye itti. 

Ultra düşük enerji tüketimli yeni nesil Sandy Bridge tabanlı Celeron ULV işlemcisi ile önümüzdeki aylarda çok ince notebookları temsil eden Ultrabook konseptini yaygınlaştırmak isteyen Intel, bu bağlamda iş ortaklarına ciddi finans desteği de sağlayacak. Tüketici elektroniği fuarı IFA 2011'de Acer, Toshiba, ASUS gibi firmalar ultra ince notebooklarının tanıtımını yaptı. 

Digitimes'in haberine göre ise AUS CEO'su Jerru Chen Intel'in Ivy Bridge platformunun üretimine başlamasının ardından asıl Ultrabook modellerinin görücüye çıkmaya başlayacağını belirtiyor.
Intel'in 22nm mimarisindeki Ivy Bridge platformu; düşük enerji tüketen ve küçük boyutlarda olan ve yenilikçi 3D Tri-Gate transistörleri barındıran işlemci tasarımlarına imkan veriyor. Bu işlemciler yüzde 37'ye kadar performans artışı sağlıyor. Chen Nisan 2012'den sonra 600$-900$ arasındaki Ivy Biridge yüklü ultrabookları görmeyi bekliyor.

Başlangıçta orta ve yüksek seviye notebook pazarı hedeflenirken 2012 ikinci çeyrekten sonra bir miktar giriş seviyesi ultrabooklarda da Ivy Bridge işlemcileri görebilmek mümkün olacak. 

Ancak üreticilerin önündeki en büyük sorun pahalı bileşen fiyatları olacak. İlk etapta 799$ seviyesinde olacağı tahmin edilen ultrabook fiyat beklentilerinin artık 899$ ve üzerine doğru yükselmeye başladığı görülüyor. Üst seviye modellerin fiyat olarak MacBook Air ile başabaş gitmesi sözkonusu.

Intel tüm tüketici laptop satışları gözönüne alındığında ultrabook satışlarının 2012 sonunda yüzde 40'lık bir pazar payı elde etmiş olacağını belirtiyor. Ancak Chen aksine ultrabookların pazara büyük bir etki yapamayacağını düşünüyor.

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hacı.basat 8 yıl
Benim masaüstü bilgisayarımın işlemcisi Via, 102 ekran LCD TV'ye bağlı. itx kasa, oyun film internet elimin altında, denenmesi gereken bir rahatlık.
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pntgrmyk 8 yıl hacı.basat
Hasanhh
Benim masaüstü bilgisayarımın işlemcisi Via, 102 ekran LCD TV'ye bağlı. itx kasa, oyun film internet elimin altında, denenmesi gereken bir rahatlık.

Oyun derken bıraz daha acabılırmısınız. Hangı ne tur oyunlar?

Kullandıgınız kombınasyonuda yazabılırsenız sevınırım.Merak ettım.
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mistifa 8 yıl
Sadece mühendislerin bilgisayar kullandığı 30 yıl öncesini hatırlayan var mı? İşte X86 mimarisi tıpkı o günlerdeki gibi niş bir teknoloji olacak çok yakında. Intel de TMSC gibi bir fabrikatör olacak sadece.
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OvernightSensation 8 yıl
yükselir asus bu fiyata vermez Türkiye de zaten coşar bu fiyat.
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OBA INC 8 yıl
Intelin ARMden dolayı paçaları tutuştu, iPad ve diğerlerinin önünü kesmek adına çırpınıyor. Windows 8 gelsin bütün dengeler altüst olacak.
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i3e 8 yıl
ivy bridge 22nm deelmiydi yaw?
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pntgrmyk 8 yıl
macbook aır tamamen gereksız gıbı. Agır ıslerde kalakalıyo zaten. Tablet onun yerınde yeterlı bır secenek gıbı gorunuyor. Ayrıca cokta tuzlu. Ulv tabanlı ıslemcı ıle atomu karsılastırsalar keske. Once performans bakımından sonra fıyat/basarım oranını. Yabancı forumlarda yanlıs hatırlamıyosam boyle bır karsılastırma mevcuttu. Tabı arada mımarı farkı var orasıda ayrı bı konu
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DeCeLLo 8 yıl
şimdi de iphone ve blackberry gibi oldu biri tuşlu biri dokunmatik ama yinede tabletin önü daha açık bence..
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