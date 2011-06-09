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Acer, AMD'nin Fusion Z-01 işlemcisini kullanan tablet bilgisayar hazırlıyor

7 yıl
7,4b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı tablet bilgisayarlara özel Desna kod adlı Fusion Z-01 işlemcisine adapte olan ilk üreticilerden biri de Acer oldu. Digitimes'ın haberine göre Acer, AMD'nin yeni işlemcisini kullanan tablet bilgisayar hazırlıklarına başlamış durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tablet bilgisayar pazarının en büyük üç oyuncusundan biri olmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için yenilikçi özelliklere sahip çopk sayıda model sunmayı planlayan Acer'ın bu yöndeki adımlarından biri de Fusion Z-01 işlemcili model olacak.

Acer'ın yeni tabletiyle ilgili henüz çok fazla detay bulunmuyor ancak Windows 7 işletim sistemiyle gelmesi ve muhtemelen 10-inç ekrana sahip olması bekleniyor. Yılın ikinci yarısında pazara sunulması beklenen yeni tablet, AMD platformundan gelen güçlü donanım özellikleriyle 3D ve HD video gibi eğlence odaklı kullanım odaklarında iddialı olabilir. Bilindiği üzere AMD'nin 1GHz'de çalışan çift çekirdekli  Fusion Z-01 işlemcisi, DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor. Fusion ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak hem işlemci çekirdeklerinin hem de entegre grafik biriminin hızını otomatik olarak ayarlayabilen yeni işlemcinin güç tüketim değeri ise 6 Watt civarında.


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DH Misafiri 7 yıl
fıyat anlamda ne dusunuluyor................benım bır projem var iş kurcam bana bunlardan ılk etapta 100 adet lazım
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loko 7 yıl
Acer tablet pc de geç kaldı.Eger bu ürünün özellikleri çok etkileyici degilse pek ragbet göremez.
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