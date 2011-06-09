Acer, AMD'nin Fusion Z-01 işlemcisini kullanan tablet bilgisayar hazırlıyor

AMD'nin resmi tanıtımını Computex 2011 Fuarı'nda yaptığı tablet bilgisayarlara özel Desna kod adlı Fusion Z-01 işlemcisine adapte olan ilk üreticilerden biri de Acer oldu. Digitimes'ın haberine göre Acer, AMD'nin yeni işlemcisini kullanan tablet bilgisayar hazırlıklarına başlamış durumda. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tablet bilgisayar pazarının en büyük üç oyuncusundan biri olmayı hedefleyen ve bu hedefe ulaşmak için yenilikçi özelliklere sahip çopk sayıda model sunmayı planlayan Acer'ın bu yöndeki adımlarından biri de Fusion Z-01 işlemcili model olacak.