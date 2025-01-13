Bilgisayar internete bağlanmıyor: WiFi sorunu nasıl çözülür?

Bilgisayar WiFi’a bağlanıyor ama internete girmiyor durumu, Windows PC ve laptop kullanıcılarının sıkça karşılaştığı internet sorunlarının başında geliyor. Bilgisayar internete bağlanmıyor sorununu yaşamanızın birçok nedeni olabilir; Güvenlik duvarı düzgün çalışmıyordur, kablosuz sinyal engellenmiş veya kullanılamayacak kadar zayıftır, modemde veya yönlendiricide sorun olabilir, IP adresi çakışması olabilir… Peki, internet erişimi yoksa, WiFi sorunu yaşanıyorsa çözüm için neler yapılabilir?

İnternet erişimi yok hatası nasıl düzeltilir 🌐

Tam Boyutta Gör Bilgisayar internete bağlanmıyor sorunu Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde farklı şekillerde yaşanabiliyor. “Bilgisayar WiFi görüyor ama bağlanmıyor” ya da “Bilgisayar WiFi’a bağlanıyor ama internete girmiyor” gibi farklı internete bağlanamama durumlarıyla karşılaşılabiliyor. Peki, internet erişimi yok hatasının çözümü nedir? İşte laptop veya PC internet bağlanamıyorsa yapmanız gerekenler:

1️⃣ Diğer cihazların internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin PC'nizin internet bağlantısı olmayan tek cihaz olup olmadığını belirlemeniz önemlidir. Telefonunuzu veya Wi-Fi ağınıza bağlı başka bir cihaz üzerinden bir YouTube videosu açarak internet olup olmadığını kontrol edin. Android telefon kullanıyorsanız, WiFi simgesinin üzerinde X simgesi olup olmadığına bakın. iPhone kullanıcıysanız, Ayarlar’dan WiFi’a girerek ağ adının yanında “İnternet bağlantısı yok” yazıp yazmadığına bakın. Windows bilgisayar internete bağlanmıyor, diğer cihazlar bağlanıyorsa, bunun nedeni muhtemelen PC'nizdeki yanlış bir ayardır. Ancak her cihazda internet yoksa, sorun ağ donanımında olabilir. Tüm cihazlarınız ağa bağlanamıyorsa, internet hızlı testi yapmanız yerinde olacaktır. Modeminizi yönlendiricinize bağlayan Ethernet kablosunu çıkarıp bilgisayarınızı doğrudan modeme bağlayın. Bu şekilde internete bağlanabiliyorsanız, sorun yönlendiricinizdedir (router olarak adlandırılır).

2️⃣ Modemi ve yönlendiriciyi kapatıp açın Tam Boyutta Gör Bilgisayar internete bağlanmıyor sorunu genelde modem veya yönlendirici bağlantılıdır. Bu cihazları yeniden başlatmak basit bir işlemdir ve internete bağlanamama sorununuzu çözebilir. Bazı modem veya router’lar web arayüzü üzerinden yeniden başlatma seçeneği sunsa da, bunu yapmanız gerekmez. Her iki cihazın da güç fişini çekin, birkaç dakika bekleyip takın. Öncelikle modemin açılmasını bekleyin, ardından yönlendiriciyi açın. İki cihazın da çalıştığından emin olmak için birkaç dakika bekleyin. Bunu yaparken, yönlendiricinizin ve modeminizin düzgün çalıştığından emin olun. Cihazlardan birinde herhangi bir ışık görmüyorsanız veya ışıklar kırmızı renkte görünüyorsa veya düzensiz bir şekilde yanıp sönüyorsa, ağ donanımınız arızalanmış olabilir. İnternete bağlanamıyorsanız, özellikle DLS ışığını kontrol edin.

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3️⃣ VPN bağlantısını devre dışı bırakın Tam Boyutta Gör Laptop internete bağlanamıyor ise sebebi kullandığınız VPN uygulaması olabilir. VPN zaman aşımına uğramış olabilir veya bağlantınızı kaldıramayan aşırı yüklenmiş bir sunucuyu kullanıyor olabilirsiniz. Bir uygulamayı VPN ile kullanıyorsanız, Windows’da VPN bağlantısını manuel olarak yaptıysanız veya yönlendiricinizde bir VPN çalıştırıyorsanız, VPN'i devre dışı bırakın ve tekrar internete bağlanmayı deneyin.

4️⃣ Windows Ağ Sorun Gidericisini çalıştırın Tam Boyutta Gör Yalnızca bilgisayarda internete bağlanma sorunu yaşıyorsanız, bilgisayarınızın ağ ayarlarında bir sorun olması muhtemeldir. Yerleşik Windows sorun gidericisi denemeye değerdir. Windows 10'da ağ sorun gidericisine erişmek için Ayarlar - Ağ ve İnternet - Durum yolunu izleyin. Ağ sorun gidericisini seçin ve Windows'un sorunu düzeltip düzeltemeyeceğini görmek için adımları izleyin. Windows 11’de ise bu aracı Ayarlar - Sistem - Sorun Giderme - Diğer sorun gidericiler - Ağ ve İnternet altında bulabilirsiniz.

5️⃣ IP adresi ayarlarınızı kontrol edin Tam Boyutta Gör Bilgisayarınızın geçerli bir IP adresine sahip olduğunu doğrulayın. Çoğu ev ağında, normal koşullar altında, bağlantı sağlandığında yönlendirici cihazlara bir adres verilir. Bilgisayarınızın IP ayarları doğru değilse bu, ”internet erişimi yok" sorununa veya IP çakışmasına neden olabilir. Windows 10 kullanıyorsanız, Ayarlar - Ağ ve İnternet - Durum menüsüne gidin. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir’e tıklayın, ardından kullandığınız bağlantıya çift tıklayın. Bağlantınıza ilişkin bilgi içeren pencere açıldığında Özellikler’e tıklayın. Listede İnternet Protocol Version 4'ü bulun ve çift tıklayın. Otomatik olarak IP adresi al ve DNS sunucusu adresini otomatik olarak al seçeneklerinin her ikisinin de seçili olduğundan emin olun. Otomatik değerler kullanılacak şekilde ayarladıktan sonra Tamam'a tıklayın, ardından WiFi’a bağlanamama sorununun devam edip etmediğine bakın. Windows 11 kullanıyorsanız, Ayarlar’ı açın ve Ağ ve internet'e gidin. Listenin altında Gelişmiş ağ ayarlarına tıklayın, ardından kullandığınız ağ bağlantısını seçin. Genişletilmiş listede, alttaki Ek özellikleri görüntüle'yi seçin. Menüde, IP ataması ve DNS sunucusu atamasının her ikisinin de Otomatik (DHCP) olarak ayarlandığından emin olun. Değilse, bunların yanındaki Düzenle düğmesine tıklayın ve her ikisini de Otomatik olarak değiştirin. Bunu onayladıktan sonra internete tekrar bağlanmayı deneyin.

6️⃣ İnternet Servis Sağlayıcınızın durumunu kontrol edin Tam Boyutta Gör Bilgisayarınızın ağ ayarlarında sorun yoksa, modem ve router olması gerektiği gibi çalışıyorsa, internete bağlanamıyor olmanızın nedeni doğrudan İnternet Servis Sağlayıcınız olabilir. Downdetector sitesine girerek internet servis sağlayıcınıza yönelik kullanıcı raporlarına saat saat bakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya bölümünden sizin gibi internete bağlanamama sorunu yaşayan kullanıcıları görebilirsiniz.

7️⃣ Ağ komut istemi araçlarını deneyin Tam Boyutta Gör Windows, Komut İstemi'nde birkaç ağ komutu sunar. Windows'ta hala internete erişiminiz yoksa bu komutları kullanabilirsiniz. Başlat Menüsüne CMD yazın, ardından sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin. Windows'un internete erişmek için sakladığı bazı dosyaları sıfırlamak için şu iki komutu kullanın: netsh winsock reset

netsh int ip reset İnternet bağlantı hatası almaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızın IP adresini serbest bırakmak ve yönlendiricinizin yeni bir tane almasını sağlamak için şu komutları yazın: ipconfig /release

ipconfig /renew Son olarak, bilgisayarınızın DNS ayarlarını şu komutla yenileyin: ipconfig /flushdns Bilgisayar WiFi görüyor ama bağlanmıyor ise çözüm için deneyebileceğiniz birkaç şey daha var.

8️⃣ Güvenlik programını devre dışı bırakın Bilgisayarınızda internete erişimini engelleyen bir güvenlik yazılımı olabilir. Antivirüs programlarında, hatalı güncellemelerin bazı web sitelerini ve hatta tüm interneti engellediği sorunlar yaşanmıştır. Yüklemiş olabileceğiniz güvenlik programlarını devre dışı bırakın ve internet bağlantınızın gelip gelmediğine bakın. İnternete bağlanabiliyorsanız, antivirüs yazılımınızdaki ayarları kontrol edin veya alternatif bir güvenlik programı bakın.

9️⃣ Kablosuz sürücülerinizi güncelleyin Ağ bağlantı sorunu devam ediyorsa, bilgisayarınızın kablosuz çipi için sürücü güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Bilgisayarınızda yüklü bir üretici güncelleme uygulaması (HP Support Assistant, Lenovo System Update gibi) varsa çalıştırın ve kablosuz sürücü güncellemelerini kontrol edin. Laptop kullanıyorsanız, Windows Update üzerinden de güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var.

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