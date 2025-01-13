Bilgisayar internete bağlanmıyor: WiFi sorunu nasıl çözülür?

- Bilgisayar internete bağlanmıyor hızlı çözüm adımları ✅
- İnternet erişimi yok hatası nasıl düzeltilir 🌐
- 1️⃣ Diğer cihazların internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin
- 2️⃣ Modemi ve yönlendiriciyi kapatıp açın
- 3️⃣ VPN bağlantısını devre dışı bırakın
- 4️⃣ Windows Ağ Sorun Gidericisini çalıştırın
- 5️⃣ IP adresi ayarlarınızı kontrol edin
- 6️⃣ İnternet Servis Sağlayıcınızın durumunu kontrol edin
- 7️⃣ Ağ komut istemi araçlarını deneyin
- 8️⃣ Güvenlik programını devre dışı bırakın
- 9️⃣ Kablosuz sürücülerinizi güncelleyin
- 🔟 Ağ ayarlarını sıfırlayın
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Bilgisayar WiFi’a bağlanıyor ama internete girmiyor durumu, Windows PC ve laptop kullanıcılarının sıkça karşılaştığı internet sorunlarının başında geliyor. Bilgisayar internete bağlanmıyor sorununu yaşamanızın birçok nedeni olabilir; Güvenlik duvarı düzgün çalışmıyordur, kablosuz sinyal engellenmiş veya kullanılamayacak kadar zayıftır, modemde veya yönlendiricide sorun olabilir, IP adresi çakışması olabilir… Peki, internet erişimi yoksa, WiFi sorunu yaşanıyorsa çözüm için neler yapılabilir?
Bilgisayar internete bağlanmıyor hızlı çözüm adımları ✅
- Ağ ve internet sorun gidericisini çalıştırın
- WiFi ağını unutun, tekrar bağlanın
- Modem ve yönlendiriciyi yeniden başlatın
- Aynı ağa farklı bir cihazda bağlanmayı deneyin
- DNS istemci çözümleyici önbelleğini temizleyin
- Ağ bağdaştırıcı sürücüsünü kaldırın, güncelleyin
- Ağ ayarlarını sıfırlayın
- Windows güncelleştirmelerini kontrol edin
- Bilgisayarı yeniden başlatın
İnternet erişimi yok hatası nasıl düzeltilir 🌐
1️⃣ Diğer cihazların internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin
Windows bilgisayar internete bağlanmıyor, diğer cihazlar bağlanıyorsa, bunun nedeni muhtemelen PC'nizdeki yanlış bir ayardır. Ancak her cihazda internet yoksa, sorun ağ donanımında olabilir. Tüm cihazlarınız ağa bağlanamıyorsa, internet hızlı testi yapmanız yerinde olacaktır. Modeminizi yönlendiricinize bağlayan Ethernet kablosunu çıkarıp bilgisayarınızı doğrudan modeme bağlayın. Bu şekilde internete bağlanabiliyorsanız, sorun yönlendiricinizdedir (router olarak adlandırılır).
2️⃣ Modemi ve yönlendiriciyi kapatıp açın
Öncelikle modemin açılmasını bekleyin, ardından yönlendiriciyi açın. İki cihazın da çalıştığından emin olmak için birkaç dakika bekleyin. Bunu yaparken, yönlendiricinizin ve modeminizin düzgün çalıştığından emin olun. Cihazlardan birinde herhangi bir ışık görmüyorsanız veya ışıklar kırmızı renkte görünüyorsa veya düzensiz bir şekilde yanıp sönüyorsa, ağ donanımınız arızalanmış olabilir. İnternete bağlanamıyorsanız, özellikle DLS ışığını kontrol edin.
3️⃣ VPN bağlantısını devre dışı bırakın
4️⃣ Windows Ağ Sorun Gidericisini çalıştırın
5️⃣ IP adresi ayarlarınızı kontrol edin
Windows 10 kullanıyorsanız, Ayarlar - Ağ ve İnternet - Durum menüsüne gidin. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir’e tıklayın, ardından kullandığınız bağlantıya çift tıklayın. Bağlantınıza ilişkin bilgi içeren pencere açıldığında Özellikler’e tıklayın. Listede İnternet Protocol Version 4'ü bulun ve çift tıklayın. Otomatik olarak IP adresi al ve DNS sunucusu adresini otomatik olarak al seçeneklerinin her ikisinin de seçili olduğundan emin olun. Otomatik değerler kullanılacak şekilde ayarladıktan sonra Tamam'a tıklayın, ardından WiFi’a bağlanamama sorununun devam edip etmediğine bakın.
Windows 11 kullanıyorsanız, Ayarlar’ı açın ve Ağ ve internet'e gidin. Listenin altında Gelişmiş ağ ayarlarına tıklayın, ardından kullandığınız ağ bağlantısını seçin. Genişletilmiş listede, alttaki Ek özellikleri görüntüle'yi seçin. Menüde, IP ataması ve DNS sunucusu atamasının her ikisinin de Otomatik (DHCP) olarak ayarlandığından emin olun. Değilse, bunların yanındaki Düzenle düğmesine tıklayın ve her ikisini de Otomatik olarak değiştirin. Bunu onayladıktan sonra internete tekrar bağlanmayı deneyin.
6️⃣ İnternet Servis Sağlayıcınızın durumunu kontrol edin
7️⃣ Ağ komut istemi araçlarını deneyin
Windows'un internete erişmek için sakladığı bazı dosyaları sıfırlamak için şu iki komutu kullanın:
- netsh winsock reset
- netsh int ip reset
İnternet bağlantı hatası almaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızın IP adresini serbest bırakmak ve yönlendiricinizin yeni bir tane almasını sağlamak için şu komutları yazın:
- ipconfig /release
- ipconfig /renew
Son olarak, bilgisayarınızın DNS ayarlarını şu komutla yenileyin:
- ipconfig /flushdns
Bilgisayar WiFi görüyor ama bağlanmıyor ise çözüm için deneyebileceğiniz birkaç şey daha var.
8️⃣ Güvenlik programını devre dışı bırakın
Bilgisayarınızda internete erişimini engelleyen bir güvenlik yazılımı olabilir. Antivirüs programlarında, hatalı güncellemelerin bazı web sitelerini ve hatta tüm interneti engellediği sorunlar yaşanmıştır. Yüklemiş olabileceğiniz güvenlik programlarını devre dışı bırakın ve internet bağlantınızın gelip gelmediğine bakın. İnternete bağlanabiliyorsanız, antivirüs yazılımınızdaki ayarları kontrol edin veya alternatif bir güvenlik programı bakın.
9️⃣ Kablosuz sürücülerinizi güncelleyin
Ağ bağlantı sorunu devam ediyorsa, bilgisayarınızın kablosuz çipi için sürücü güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Bilgisayarınızda yüklü bir üretici güncelleme uygulaması (HP Support Assistant, Lenovo System Update gibi) varsa çalıştırın ve kablosuz sürücü güncellemelerini kontrol edin. Laptop kullanıyorsanız, Windows Update üzerinden de güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var.
🔟 Ağ ayarlarını sıfırlayın
Bu işlem, tüm ağ bağdaştırıcılarını tamamen kaldıracak ve tüm ağ ayarlarınızı sıfırlayacaktır. VPN yazılımı dahil her şeyi yeniden ayarlamanız gerekecek.
Evinizdeki hiçbir cihazla internete bağlanamıyorsanız, en iyi seçenek modemi sıfırlamaktır. Modeminizin arkasındaki küçük deliğe iğne veya kürdan yardımıyla birkaç saniye basılı tutarak fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Böyle bir düğme yoksa, modem arayüzüne girip oturum açmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğini bulup uygulamanız gerekir.
"Windows bu ağa bağlanamıyor" hatasıyla karşılaşmak, özellikle internete erişmeye veya bir Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışırken sinir bozucu olabilir. Bu hata genellikle ağ ayarları, sürücüler veya Wi-Fi ayarlarıyla ilgili sorunlardan kaynaklanır. Bilgisayar internete bağlanmıyorsa, WiFi sorunu yaşıyorsanız, yukarıdaki basit ama etkili çözüm önerilerini uygulayın.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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