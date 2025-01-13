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    Bilgisayar internete bağlanmıyor: WiFi sorunu nasıl çözülür?

    Laptop & masaüstü bilgisayar internete bağlanmıyor çözümü nedir? İnternet erişimi yok, bu ağa bağlanılamıyor, WiFi bağlanmıyor sorunu yaşıyorsanız işte yapmanız gerekenler:

    Bilgisayar WiFi’a bağlanıyor ama internete girmiyor durumu, Windows PC ve laptop kullanıcılarının sıkça karşılaştığı internet sorunlarının başında geliyor. Bilgisayar internete bağlanmıyor sorununu yaşamanızın birçok nedeni olabilir; Güvenlik duvarı düzgün çalışmıyordur, kablosuz sinyal engellenmiş veya kullanılamayacak kadar zayıftır, modemde veya yönlendiricide sorun olabilir, IP adresi çakışması olabilir… Peki, internet erişimi yoksa, WiFi sorunu yaşanıyorsa çözüm için neler yapılabilir?

    Bilgisayar internete bağlanmıyor hızlı çözüm adımları ✅

    windows 11 & 10 bilgisayar internete bağlanmıyor sorunu çözümü Tam Boyutta Gör

    • Ağ ve internet sorun gidericisini çalıştırın
    • WiFi ağını unutun, tekrar bağlanın
    • Modem ve yönlendiriciyi yeniden başlatın
    • Aynı ağa farklı bir cihazda bağlanmayı deneyin
    • DNS istemci çözümleyici önbelleğini temizleyin
    • Ağ bağdaştırıcı sürücüsünü kaldırın, güncelleyin
    • Ağ ayarlarını sıfırlayın
    • Windows güncelleştirmelerini kontrol edin
    • Bilgisayarı yeniden başlatın

    İnternet erişimi yok hatası nasıl düzeltilir 🌐

    internet erişimi yok hatası çözüm adımları Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar internete bağlanmıyor sorunu Windows 10 ve 11 işletim sistemlerinde farklı şekillerde yaşanabiliyor. “Bilgisayar WiFi görüyor ama bağlanmıyor” ya da “Bilgisayar WiFi’a bağlanıyor ama internete girmiyor” gibi farklı internete bağlanamama durumlarıyla karşılaşılabiliyor. Peki, internet erişimi yok hatasının çözümü nedir? İşte laptop veya PC internet bağlanamıyorsa yapmanız gerekenler:

    1️⃣ Diğer cihazların internete bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin

    internet bağlantı kontrolü
    PC'nizin internet bağlantısı olmayan tek cihaz olup olmadığını belirlemeniz önemlidir. Telefonunuzu veya Wi-Fi ağınıza bağlı başka bir cihaz üzerinden bir YouTube videosu açarak internet olup olmadığını kontrol edin. Android telefon kullanıyorsanız, WiFi simgesinin üzerinde X simgesi olup olmadığına bakın. iPhone kullanıcıysanız, Ayarlar’dan WiFi’a girerek ağ adının yanında “İnternet bağlantısı yok” yazıp yazmadığına bakın.

    Windows bilgisayar internete bağlanmıyor, diğer cihazlar bağlanıyorsa, bunun nedeni muhtemelen PC'nizdeki yanlış bir ayardır. Ancak her cihazda internet yoksa, sorun ağ donanımında olabilir. Tüm cihazlarınız ağa bağlanamıyorsa, internet hızlı testi yapmanız yerinde olacaktır. Modeminizi yönlendiricinize bağlayan Ethernet kablosunu çıkarıp bilgisayarınızı doğrudan modeme bağlayın. Bu şekilde internete bağlanabiliyorsanız, sorun yönlendiricinizdedir (router olarak adlandırılır).

    2️⃣ Modemi ve yönlendiriciyi kapatıp açın

    internet sorunu çözümü modemi yeniden başlatın Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar internete bağlanmıyor sorunu genelde modem veya yönlendirici bağlantılıdır. Bu cihazları yeniden başlatmak basit bir işlemdir ve internete bağlanamama sorununuzu çözebilir. Bazı modem veya router’lar web arayüzü üzerinden yeniden başlatma seçeneği sunsa da, bunu yapmanız gerekmez. Her iki cihazın da güç fişini çekin, birkaç dakika bekleyip takın.

    Öncelikle modemin açılmasını bekleyin, ardından yönlendiriciyi açın. İki cihazın da çalıştığından emin olmak için birkaç dakika bekleyin. Bunu yaparken, yönlendiricinizin ve modeminizin düzgün çalıştığından emin olun. Cihazlardan birinde herhangi bir ışık görmüyorsanız veya ışıklar kırmızı renkte görünüyorsa veya düzensiz bir şekilde yanıp sönüyorsa, ağ donanımınız arızalanmış olabilir. İnternete bağlanamıyorsanız, özellikle DLS ışığını kontrol edin.

    3️⃣ VPN bağlantısını devre dışı bırakın

    internete bağlanmıyor çözümü vpn kapatın Tam Boyutta Gör
    Laptop internete bağlanamıyor ise sebebi kullandığınız VPN uygulaması olabilir. VPN zaman aşımına uğramış olabilir veya bağlantınızı kaldıramayan aşırı yüklenmiş bir sunucuyu kullanıyor olabilirsiniz. Bir uygulamayı VPN ile kullanıyorsanız, Windows’da VPN bağlantısını manuel olarak yaptıysanız  veya yönlendiricinizde bir VPN çalıştırıyorsanız, VPN'i devre dışı bırakın ve tekrar internete bağlanmayı deneyin.

    4️⃣ Windows Ağ Sorun Gidericisini çalıştırın

    windows wifi bağlantı sorunu çözümü ağ sorun gidericisi Tam Boyutta Gör
    Yalnızca bilgisayarda internete bağlanma sorunu yaşıyorsanız, bilgisayarınızın ağ ayarlarında bir sorun olması muhtemeldir. Yerleşik Windows sorun gidericisi denemeye değerdir. Windows 10'da ağ sorun gidericisine erişmek için Ayarlar - Ağ ve İnternet - Durum yolunu izleyin. Ağ sorun gidericisini seçin ve Windows'un sorunu düzeltip düzeltemeyeceğini görmek için adımları izleyin. Windows 11’de ise bu aracı Ayarlar - Sistem - Sorun Giderme - Diğer sorun gidericiler - Ağ ve İnternet altında bulabilirsiniz.

    5️⃣ IP adresi ayarlarınızı kontrol edin

    internet erişimi yok bilgisayar ip adresi ayarları Tam Boyutta Gör
    Bilgisayarınızın geçerli bir IP adresine sahip olduğunu doğrulayın. Çoğu ev ağında, normal koşullar altında, bağlantı sağlandığında yönlendirici cihazlara bir adres verilir. Bilgisayarınızın IP ayarları doğru değilse bu, ”internet erişimi yok" sorununa veya IP çakışmasına neden olabilir.

    Windows 10 kullanıyorsanız, Ayarlar - Ağ ve İnternet - Durum menüsüne gidin. Bağdaştırıcı seçeneklerini değiştir’e tıklayın, ardından kullandığınız bağlantıya çift tıklayın. Bağlantınıza ilişkin bilgi içeren pencere açıldığında Özellikler’e tıklayın. Listede İnternet Protocol Version 4'ü bulun ve çift tıklayın. Otomatik olarak IP adresi al ve DNS sunucusu adresini otomatik olarak al seçeneklerinin her ikisinin de seçili olduğundan emin olun. Otomatik değerler kullanılacak şekilde ayarladıktan sonra Tamam'a tıklayın, ardından WiFi’a bağlanamama sorununun devam edip etmediğine bakın.

    Windows 11 kullanıyorsanız, Ayarlar’ı açın ve Ağ ve internet'e gidin. Listenin altında Gelişmiş ağ ayarlarına tıklayın, ardından kullandığınız ağ bağlantısını seçin. Genişletilmiş listede, alttaki Ek özellikleri görüntüle'yi seçin. Menüde, IP ataması ve DNS sunucusu atamasının her ikisinin de Otomatik (DHCP) olarak ayarlandığından emin olun. Değilse, bunların yanındaki Düzenle düğmesine tıklayın ve her ikisini de Otomatik olarak değiştirin. Bunu onayladıktan sonra internete tekrar bağlanmayı deneyin.

    6️⃣ İnternet Servis Sağlayıcınızın durumunu kontrol edin

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    Bilgisayarınızın ağ ayarlarında sorun yoksa, modem ve router olması gerektiği gibi çalışıyorsa, internete bağlanamıyor olmanızın nedeni doğrudan İnternet Servis Sağlayıcınız olabilir. Downdetector sitesine girerek internet servis sağlayıcınıza yönelik kullanıcı raporlarına saat saat bakabilirsiniz. Ayrıca sosyal medya bölümünden sizin gibi internete bağlanamama sorunu yaşayan kullanıcıları görebilirsiniz.

    7️⃣ Ağ komut istemi araçlarını deneyin

    internet cmd komutları Tam Boyutta Gör
    Windows, Komut İstemi'nde birkaç ağ komutu sunar. Windows'ta hala internete erişiminiz yoksa bu komutları kullanabilirsiniz. Başlat Menüsüne CMD yazın, ardından sağ tıklayın ve Yönetici olarak çalıştır'ı seçin.

    Windows'un internete erişmek için sakladığı bazı dosyaları sıfırlamak için şu iki komutu kullanın:

    • netsh winsock reset
    • netsh int ip reset

    İnternet bağlantı hatası almaya devam ediyorsanız, bilgisayarınızın IP adresini serbest bırakmak ve yönlendiricinizin yeni bir tane almasını sağlamak için şu komutları yazın:

    • ipconfig /release
    • ipconfig /renew

    Son olarak, bilgisayarınızın DNS ayarlarını şu komutla yenileyin:

    • ipconfig /flushdns

    Bilgisayar WiFi görüyor ama bağlanmıyor ise çözüm için deneyebileceğiniz birkaç şey daha var.

    8️⃣ Güvenlik programını devre dışı bırakın

    Bilgisayarınızda internete erişimini engelleyen bir güvenlik yazılımı olabilir. Antivirüs programlarında, hatalı güncellemelerin bazı web sitelerini ve hatta tüm interneti engellediği sorunlar yaşanmıştır. Yüklemiş olabileceğiniz güvenlik programlarını devre dışı bırakın ve internet bağlantınızın gelip gelmediğine bakın. İnternete bağlanabiliyorsanız, antivirüs yazılımınızdaki ayarları kontrol edin veya alternatif bir güvenlik programı bakın.

    9️⃣ Kablosuz sürücülerinizi güncelleyin

    Ağ bağlantı sorunu devam ediyorsa, bilgisayarınızın kablosuz çipi için sürücü güncellemelerini kontrol etmenizde fayda var. Bilgisayarınızda yüklü bir üretici güncelleme uygulaması (HP Support Assistant, Lenovo System Update gibi) varsa çalıştırın ve kablosuz sürücü güncellemelerini kontrol edin. Laptop kullanıyorsanız, Windows Update üzerinden de güncellemeleri kontrol etmenizde fayda var.

    🔟 Ağ ayarlarını sıfırlayın

    windows 10 & 11 pc ağ ayarlarını sıfırlama Tam Boyutta Gör
    Bilgisayar WiFi bağlanıyor ama internete girmiyor sorunu devam ediyorsa, ağ ayarlarınızı sıfırlamaktan başka yapabileceğiniz pek bir şey yok. Bağlanamadığınız tek cihaz Windows PC'nizse, Windows 10'da Ayarlar - Ağ ve İnternet - Durum altında ağ ayarlarını bulup sıfırlayabilirsiniz. Windows 11'de Ayarlar - Ağ ve İnternet - Gelişmiş ağ ayarları altında Ağ sıfırlama’yı bulabilirsiniz.

    Bu işlem, tüm ağ bağdaştırıcılarını tamamen kaldıracak ve tüm ağ ayarlarınızı sıfırlayacaktır. VPN yazılımı dahil her şeyi yeniden ayarlamanız gerekecek.

    Evinizdeki hiçbir cihazla internete bağlanamıyorsanız, en iyi seçenek modemi sıfırlamaktır. Modeminizin arkasındaki küçük deliğe iğne veya kürdan yardımıyla birkaç saniye basılı tutarak fabrika ayarlarına döndürebilirsiniz. Böyle bir düğme yoksa, modem arayüzüne girip oturum açmanız ve fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğini bulup uygulamanız gerekir.

    "Windows bu ağa bağlanamıyor" hatasıyla karşılaşmak, özellikle internete erişmeye veya bir Wi-Fi ağına bağlanmaya çalışırken sinir bozucu olabilir. Bu hata genellikle ağ ayarları, sürücüler veya Wi-Fi ayarlarıyla ilgili sorunlardan kaynaklanır. Bilgisayar internete bağlanmıyorsa, WiFi sorunu yaşıyorsanız, yukarıdaki basit ama etkili çözüm önerilerini uygulayın.

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