Acer, Aspire One Happy 2 serisini duyurdu

Acer, tabletler karşısında popülerliklerini yavaş yavaş kaybeden netbook'lara bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl hem Windows hem de Android 2.1 olmak üzere iki farklı sistemi bulunan Acer Aspire One Happy serisinin yeni jenerasyonu, maalesef bu sefer standart olarak Windows 7 Starter işletim sistemiyle geliyor.

Aspire One Happy 2, Intel'in Atom N570 işlemcilerinden gücünü alıyor ve üzerinde 1GB'lık sistem belleği ile 250GB'lık sabit sürücü bulunuyor. “Papaya Milk”, “Strawberry Yoghurt”, “Blueberry Shake” ve “Banana Cream” olarak isimlendirilen 4 farklı renk alternatifi bulunan One Happy 2'nin kalınlığı 2,54 cm, ağırlığı ise 1,13 kgf iken, Wi-Fi b/g/n desteğinin yanı sıra üzerinde bir de 10/100 ethernet konumlandırılmış.

Acer, yeni nesil Aspire One Happy'nin satış fiyatını 270 dolar olarak belirlemiş.