Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer bu çeyrekte 1 milyon tablet bilgisayar satmayı hedefliyor

8 yıl
15b
1
6
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bir süre önce hem tepe yöneticisini hem de gelecek stratejisini değiştiren Acer, Digitimes'ın komponent üreticilerine dayandırdığı yeni bir habere göre içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte bir milyon tablet bilgisayar satmayı hedefliyor. Iconia Tab W500 modeliyle dünyada ilk defa AMD'nin Fusion platformunu kullanan tablet bilgisayarı pazara sunan Acer, aynı zamanda Android işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan A500 modelini de bir süre önce lanse etmişti.

Acer bu çeyrekte 1 milyon tablet bilgisayar satmayı hedefliyor
Tam Boyutta Gör

Apple'ın iPad/iPad 2 modelleriyle kıyaslandığında bir milyon rakamı çok fazla olmasa da, Motorola ve Asus gibi tablet pazarının yeni oyuncuları dikkate alındığında Acer'ın iddiası çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Android işletim sistemli A100 modelinin çıkışını yılın ikinci yarısına erteleyen Acer, ar-ge çalışmalarına hem daha fazla mühendis hem de daha fazla finansal kaynak aktararak gelecekte çok daha yenilikçi modeller sunmayı ve dünyanın en büyük üç bilgisayar üreticisi biri olarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Acer bu çeyrekte 1 milyon tablet bilgisayar satmayı hedefliyor
Tam Boyutta Gör

Acer'ın Iconia Tab serisi altındaki mevcut modellerinden A500, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, Tegra 2 işlemci, 1GB bellek, 16GB depolama kapasitesi ile geliyor ve 450 dolar seviyesinden sunuluyor. AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan ve Fusion C-50 işlemcisinden güç alan W500 modeli ise DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimi, 1GB bellek, 32GB SSD ve 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran ile 619$ seviyesinde sunuluyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
baris_55 6 yıl
bu vasat tasarımla çok zor.
en ucuz tablet bile güzel bir tasarıma sahip :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
yha bunun fiyatları kaç para..1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aycibin 7 yıl
kağıt üsütnde güzel cihaz.birçoğundan da başarılı olduğunu düşünüyorumm.nitekim ipad2'den 14$ pahalı.app tablet pc'de en önce çıkan konu ve android de bu konuda hala olgunlaşamadı.iOS pc'de ne kadar microsoft tekeli nedeniyle uzak durulsa da tablet pc platformuna en iyi oturan işletim sistemi oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
AMD yanlış tercih
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
photo sir 8 yıl
diğer firmaların tabletleri dururken 1 milyon biraz zor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ayilmaz13 8 yıl
acaba GSM destegi varmı?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -19- 8 yıl Türk şirketlerin yurt dışındaki varlıkları artıyor; Global Bilgi'nin Ukrayna'daki yatırımlarını konuştuk 8 yıl Motorola Xoom video inceleme 8 yıl HTC'nin ilk Tableti Flyer "bütün detaylarıyla bu video'da" video inceleme 8 yıl Navigasyon cihazları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmeler üzerine video Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim