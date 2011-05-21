Acer bu çeyrekte 1 milyon tablet bilgisayar satmayı hedefliyor

Bir süre önce hem tepe yöneticisini hem de gelecek stratejisini değiştiren Acer, Digitimes'ın komponent üreticilerine dayandırdığı yeni bir habere göre içerisinde bulunduğumuz ikinci çeyrekte bir milyon tablet bilgisayar satmayı hedefliyor. Iconia Tab W500 modeliyle dünyada ilk defa AMD'nin Fusion platformunu kullanan tablet bilgisayarı pazara sunan Acer, aynı zamanda Android işletim sistemini kullanan ve Nvidia'nın çift çekirdekli Tegra 2 platformundan güç alan A500 modelini de bir süre önce lanse etmişti.

Apple'ın iPad/iPad 2 modelleriyle kıyaslandığında bir milyon rakamı çok fazla olmasa da, Motorola ve Asus gibi tablet pazarının yeni oyuncuları dikkate alındığında Acer'ın iddiası çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Android işletim sistemli A100 modelinin çıkışını yılın ikinci yarısına erteleyen Acer, ar-ge çalışmalarına hem daha fazla mühendis hem de daha fazla finansal kaynak aktararak gelecekte çok daha yenilikçi modeller sunmayı ve dünyanın en büyük üç bilgisayar üreticisi biri olarak liderliğe yükselmeyi hedefliyor.

Acer'ın Iconia Tab serisi altındaki mevcut modellerinden A500, 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran, Tegra 2 işlemci, 1GB bellek, 16GB depolama kapasitesi ile geliyor ve 450 dolar seviyesinden sunuluyor. AMD'nin Brazos kod adlı Fusion platformunu kullanan ve Fusion C-50 işlemcisinden güç alan W500 modeli ise DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimi, 1GB bellek, 32GB SSD ve 10.1-inç büyüklüğünde ve 1280 x 800 piksel çözünürlüğünde ekran ile 619$ seviyesinde sunuluyor.