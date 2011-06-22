Acer Iconia Tab A500 video inceleme

Bu videomuzda Acer'ın Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine sahip olan tableti Iconia Tab A500'ü inceledik. HDMI çıkışı ve USB girişi gibi alternatifleriyle dikkat çeken tablet, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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