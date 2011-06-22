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Acer Iconia Tab A500 video inceleme

7 yıl
71,6b
1
Taşınabilir Bilgisayarlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu videomuzda Acer'ın Honeycomb kod adlı Android 3.0 işletim sistemine sahip olan tableti Iconia Tab A500'ü inceledik. HDMI çıkışı ve USB girişi gibi alternatifleriyle dikkat çeken tablet, merak edilen yönleriyle bu videoda.

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DH Misafiri 7 yıl
almanyadan Acer Iconia Tab A 500 aldım internete bağlanamıyorum. acaba ilk kurulumda yapmam gereken birşeymi var ? yardımcı olurmusunuz
tşk.
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DH Misafiri 7 yıl
Hemen hemen her tablet pc isim gereği elimden gecti ve her birini uzunca bir süre kurcalama imkanım oldu. Sonuc olarak Apple ipad2 nin yanında bile geçemiyorlar. Tabiimi ahu keske iPad2 nin Java ve Flash destegi olsaydı, o zaman yüzlerine bile bakilmazdi bu gudubetlerin.
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DH Misafiri 7 yıl
İncelemenin içindeki video'da asus'un overclock etkinliğinin yayınlanması bir mesaj mı :) iconia iş yapmaz. deneme şansım da oldu. Çok basit kalmış. asus eee pad transformer ipad'in en güçlü ve tek rakibi sanırım..
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ElmaKent 7 yıl
İşim ve özel merakım nedeni ile hem yurtiçinde hem de yurtdışında hemen hemen tüm tablet pc'leri oldukça uzun ve yeterli bir süre kullanarak inceleme şansı buldum. Buna dayanarak şunu söylemek isterim ki; Flash ve Java sorunu dışında bu ucube :) aletler Apple iPad 2 'nin yanına bile yaklaşamazlar. "iPad gibi" olabilmeleri için daha uzun süre bekleyeceğiz.
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DH Misafiri 7 yıl
Flash içeriklerde gercek anlamda vasat :(
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magicboyguccino 7 yıl
cihazı inceleme şansım oldu.
kasa yapısı güzel ve şık.
ancak ekran biraz soluk gibi geldi bana.

windows tabletlerin hala şansı olduğunu düşünüyorum.

ekran çözünürlüğü, pil ömrü, işlemci performansı, ram ve ssd uyumlu bir ürün olduktan sonra notebook-netbook-android tablet alamaya gerek kalmaz.
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NDS 7 yıl
Ips panelli asus eee pad transformers bundan ustun durumda ustelik dock ile birlikte tam bir netbooka donusup netbooku da geciyor performans konusunda
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Towarscke 7 yıl
Acer Iconia w500'un her konuda a500'den iyi oldugunu rahatlikla soyleyebilirim... Windows 7'nin tablet bilgisayarda yavas calisacagini soyleyecek arkadaslarin aksine durum baya basarili...
Windows'un sundugu butun ozelliklerden, yararlanilabiliyor.. Klavye ve dock ozelligi de netbook konusunda baya iyi.. Su anda Intel'in bir cok islemcisini de performans bakimindan gecen bir AMD islemciye sahip...
Goruntu kalitesi ve sundugu donanimsal ozellikler sebebiyle, bir cok tablet ve telefonda yapamadiginizi yapabilirsiniz.. Photoshop'da cizim yapmak, kalem kullanarak el yazisi ile defterde yazi yazmak da bunlara dahil.. el yazinizi, bit karakterine ceviren programlarla mail, ve word dosyasi hazirlamak mumkun.. bu sistem 2gb dual kit ddr3 ve 32gb ssd harddisk ile 5-8 saniye gibi bir surede windows'u karsiniza getiriyor.. Bunun yaninda dilerseniz, sistemde Laptop gibi bellek arttirimi veya buyuk ebatta ssd veya laptop harddiski takarak bolumlendirme, 64bit Windows kurulumu gibi seyler yapabiliyorsunuz.. Linux kurabiliyorsuz.. Bunun yaninda Virtualizasyon yapip, sanal sistem calistirabiliyorsunuz..
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DH Misafiri 7 yıl
Merhabalar.
ORYOX.Net
Acer Iconia Tab A500 (XE.H6LEN.009) 10"İnch Android Tablet ve Tablet PC Satışını Başlatmıştır. Acer Tablet Kullanıcıların Dikkatine oryox.net/...
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khaos 7 yıl
tegra 2 li diğer tabletler 720p mkv leri rahat oynatırken bunun zorlanması donanımsal değilde yazılımsal bir eksiklik gibi geldi.Ayrıca ekran güneş ışığı altında zor görünüyor denilmiş bu bakımdan ipad ile karşılaştırılınca çokmu daha kötü bilgi verilebilirmi?
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Nu.D.38 7 yıl
video oynatması çok kötü.olmamış...
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