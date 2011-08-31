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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Acer'dan MeeGo işletim sistemli ve Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
8,1b
1
8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MeeGo işletim sistemi, arka arkaya boy gösteren netbook'lardan sonra şimdi de notebook ile karşımıza çıkıyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 15.6-inç boyutundaki Aspire 5749-2334G50Mikk modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.
Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. ve 2.1GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i3-2310M işlemcisiyle geliyor. 4GB DDR3 bellek ve depolama için 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistem, işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimini kullanıyor.
Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, kart okuyucusu, DVD sürücü VE entegre internet kamerası gibi detaylara yer verile sistem üzerinde yer alan 6 hücreli pil ile tam şarjda 5 saate kadar kullanılabiliyor. Resmi duyurusu henüz yapılmayan Acer Aspire 5749-2334G50Mikk, Amazon Almanya tarafından399 Avro etiket fiyatıyla ön-sipariş listesine alınmış durumda. 

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Menow 8 yıl
Ubuntu hangi alanda win 7 nin yanina yaklasamiyor? Performansmi, gorselmi, erisilebilirlikmi, destekledigi programmi, yoksa isletim sistemine uygun programlari kolayca bulabilmedemi?
Ne kadar sure ubuntu kullandiniz? Ubuntuda ne yaptiniz ne yapamadiniz...
1 Yanıt Yanıtla +1
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sweatcan 8 yıl
Menow

Ubuntu hangi alanda win 7 nin yanina yaklasamiyor? Performansmi, gorselmi, erisilebilirlikmi, destekledigi programmi, yoksa isletim sistemine uygun programlari kolayca bulabilmedemi?

Ne kadar sure ubuntu kullandiniz? Ubuntuda ne yaptiniz ne yapamadiniz...

Ubuntu , windowsla desteklenen program açısından asla boy ölçüşemez. Tamam Ubuntu harika bir işletim sistemi fakat windows un yeri herkeste bir başkadır.
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oktayakgoz 8 yıl Menow
Menow
Ubuntu hangi alanda win 7 nin yanina yaklasamiyor? Performansmi, gorselmi, erisilebilirlikmi, destekledigi programmi, yoksa isletim sistemine uygun programlari kolayca bulabilmedemi?
Ne kadar sure ubuntu kullandiniz? Ubuntuda ne yaptiniz ne yapamadiniz...

destekledigi uygulama acisindan degerlendirilmez zaten. yalniz kisisel fikrim derli toplu degil. arayuz acisindan diyorum. ubuntudan ziyade gnome iyi degil. kde den hic haz etmiyorum. olaya su acidan bakiyorum birde win7 gibi isletim sistemi varken neden ubuntu. ubuntu suan bilgisayarimda kurulu surekli kullaniyorum. unity nin yeni versiyonundan umutluyum bakalim
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oktayakgoz 8 yıl
ben kurdum netbookuma meego 1.2. tamamen gereksiz ne idugu belli olmayan bir sey. linux cekirdei ile onune gelen isletim sistemi yapiyor. lenovo ile gelen isletim sistemi gibi bisi var. muzik internet filim icin. onun gibi bisi. netbookumunda 3 aylik deneme surum enterprise var aslanlar gibi calisiyor. oyun oynamaz belki ama diger isleri cok iyi yapiyor. ucakta filim izlemek acayip zevkli.
ubuntu bile win7 yanina yaklasamazken megoo gibi seyler tamamen cop. linuxte bi ubuntu var gerisi yalan
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umutarslan.com 8 yıl
recepyarmali
e ozaman her pc ye MeeGoo kurabiliriz
Emin misin?

meego.com/...
netbooka kurulan versiyonu var.normalleride çıkıyor zamanla.olmayacak iş değil yani.ama meego ile photoshop yada bu tarz program kullananlar iş yapamaz.gündelik kullanımda iş görür.yanına win7 kurabilir mis gibi olur dual sistem :)
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NovaTHOR 8 yıl
e ozaman her pc ye MeeGoo kurabiliriz

Emin misin?
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SystemApps 8 yıl
windowssuz dizüstü dizüstü değildir.
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beatlerym 8 yıl
e ozaman her pc ye MeeGoo kurabiliriz
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