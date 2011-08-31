Acer'dan MeeGo işletim sistemli ve Sandy Bridge işlemcili dizüstü bilgisayar

MeeGo işletim sistemi, arka arkaya boy gösteren netbook'lardan sonra şimdi de notebook ile karşımıza çıkıyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Acer, 15.6-inç boyutundaki Aspire 5749-2334G50Mikk modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan dizüstü bilgisayar, Intel'in Huron River kod adlı mobil Sandy Bridge platformunu kullanıyor. ve 2.1GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i3-2310M işlemcisiyle geliyor. 4GB DDR3 bellek ve depolama için 500GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistem, işlemciye entegre Intel HD 3000 grafik birimini kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, 802.11n WiFi, kart okuyucusu, DVD sürücü VE entegre internet kamerası gibi detaylara yer verile sistem üzerinde yer alan 6 hücreli pil ile tam şarjda 5 saate kadar kullanılabiliyor. Resmi duyurusu henüz yapılmayan Acer Aspire 5749-2334G50Mikk, Amazon Almanya tarafından399 Avro etiket fiyatıyla ön-sipariş listesine alınmış durumda.