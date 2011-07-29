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Acer'ın Android 3.2'li 7-inç tableti Iconia Tab A100, Ağustos ayında çıkıyor

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Acer uzun süredir üzerinde çalıştığı 7-inç boyutundaki yeni tableti Iconia Tab A100'ü, Ağustos ayının başı ile birlikte Amerika'da satışa sunack. İlk planda Mayıs ayında lanse edilmesi hedeflenen tablet bilgisayar, Android 3.0 işletim sisteminin küçük ekran optimizasyonuna sahip olmaması nedeniyle ertelenmişti. Ancak Android  3.2 ile birlikte 7-inç desteğinin sunulmasına paralel olarak Iconia Tab A100'ün kullanıcılarla buluşması da gerçekleşecek.
Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisinden güç alan yeni tablet, 8GB depolama kapasitesi ve 512 RAM ile gelecek. 450$ seviyesinden satılan 10-inç boyutundaki A500 modeline göre 300$ olması beklenen yurt dışı satış fiyatıyla 1/3 oranında daha ucuz olacağı ifade edilen tablet, aynı zamanda Android 3.2 işletim sistemiyle pazara girecek ilk modellerden de bir  olacak. Acer aynı tarihlerde ayrıca Windows 7 işletim sistemini kullanan düşük maliyetli iki de yeni dizüstü bilgisayarı (15.6-inç Aspire 5750Z  ve 17.3-inç 7739Z) de pazara sunacak. 

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DH Misafiri 7 yıl
DH Misafiri
yok arkadaş bence 7 tablette gsm özelliği olması lazım neden yapmıyorlar anlamıyorum çokmu zor inanın honeycomblu ve telefon özellikli ve 7 tablet satış rekorları kırar ...

vardı ama kırmadı
Samsung Galaxy Tab P1000
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mozanlar 7 yıl
Hani nerde ürün..?? 3. dünya ülkesi olmaya devam...mediapad daha önce gelirse ne gülerim he
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mozanlar 7 yıl
Su an en mantikli cihaz galaxy bana gore.bir tablete 1000 tl ustu para vermek su an icin gereksiz.
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DH Misafiri 7 yıl
yok arkadaş bence 7'' tablette gsm özelliği olması lazım neden yapmıyorlar anlamıyorum çokmu zor inanın honeycomb'lu ve telefon özellikli ve 7'' tablet satış rekorları kırar ...
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mozanlar 7 yıl
3g lisi 1050 tl olacak.yıl sonuna kadar gelir.galiba gps yok ama.abisi a500 de hepsi var ama çok ağır ve kaba.parasıda..
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musti545 7 yıl
fiyatı 600 olursa hemen alırım
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