Acer'ın Android 3.2'li 7-inç tableti Iconia Tab A100, Ağustos ayında çıkıyor

Acer uzun süredir üzerinde çalıştığı 7-inç boyutundaki yeni tableti Iconia Tab A100'ü, Ağustos ayının başı ile birlikte Amerika'da satışa sunack. İlk planda Mayıs ayında lanse edilmesi hedeflenen tablet bilgisayar, Android 3.0 işletim sisteminin küçük ekran optimizasyonuna sahip olmaması nedeniyle ertelenmişti. Ancak Android 3.2 ile birlikte 7-inç desteğinin sunulmasına paralel olarak Iconia Tab A100'ün kullanıcılarla buluşması da gerçekleşecek.

Nvidia'nın Tegra 2 işlemcisinden güç alan yeni tablet, 8GB depolama kapasitesi ve 512 RAM ile gelecek. 450$ seviyesinden satılan 10-inç boyutundaki A500 modeline göre 300$ olması beklenen yurt dışı satış fiyatıyla 1/3 oranında daha ucuz olacağı ifade edilen tablet, aynı zamanda Android 3.2 işletim sistemiyle pazara girecek ilk modellerden de bir olacak. Acer aynı tarihlerde ayrıca Windows 7 işletim sistemini kullanan düşük maliyetli iki de yeni dizüstü bilgisayarı (15.6-inç Aspire 5750Z ve 17.3-inç 7739Z) de pazara sunacak.