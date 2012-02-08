Adobe'nin Dijital Yayıncılık Paketi ve dijital dergileri konuştuk

Tablet bilgisayar satışlarının patlamasıyla birlikte dijital dergi yayıncılığı da popülerleşmeye başladı. Teknoloji Gündemi'nin yeni bölümünde, Fatih Projesi ile birlikte ülkemizde daha fazla önem kazanması beklenen dijital içerik yayıncılığını ve bu alanda kullanılan en popüler çözümlerden biri olan Adobe'nin Dijital Yayıncılık Paketi'ni konuştuk.

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