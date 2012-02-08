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Adobe'nin Dijital Yayıncılık Paketi ve dijital dergileri konuştuk

7 yıl
43,3b
1
Diğer Yazılım
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tablet bilgisayar satışlarının patlamasıyla birlikte dijital dergi yayıncılığı da popülerleşmeye başladı. Teknoloji Gündemi'nin yeni bölümünde, Fatih Projesi ile birlikte ülkemizde daha fazla önem kazanması beklenen dijital içerik yayıncılığını ve bu alanda kullanılan en popüler çözümlerden biri olan Adobe'nin Dijital Yayıncılık Paketi'ni konuştuk.

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napolyon94 7 yıl
isyankar_emre
Bu Fatih projesi herkezi kapsamıyor değilmi :/ ben lise 1im ancak geliceğiyle ilgili birşey söylemediler :)

Yasşın belli oluyor söylemene gerek yoktu
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Pardus Linux 7 yıl
Güzel bir bir röpörtaj olmuş, teşşekkürler...
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DH Misafiri 7 yıl
Medyasoft'a mı kalmıs dijital yayıncılık. Allah'tan macromedia'yı Adobe satın altıda Bilkom kurtardı sizden bizi.
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MacTavish 7 yıl
Liseye giden her arkadaşlar hiç Fatih projesine heveslenmesin.
Öncelikli Fen liseleri olacak. Buna eminim.
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artenis 7 yıl
Ortada bir DIJITAL KİTAP PASTASI var, alacak olan bellidir zaten ...
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DH Misafiri 7 yıl
Halid Hocam;
Her zamanki gibi yine masal gibi anlatarak, karşınızdakileri etkilemiş siniz.
Tebrikler..
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face1tr 7 yıl
cgdincer
olm dijital yayınevi kuralım varmı gelen? büyük firmaların umrunda değil kaç tanesine teklif yaptım daha haberleri yok dalgadan!!

bende kaç zamandır bunu diyecek birini arıyordum :) hadi kuralım...!
forum.donanimhaber.com/...
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feylosoft 7 yıl
O kadar pahalı ki bu sektör uzak durmak doğaldır. Biz girmeyi düşündük korkup geri kaçtık. Adımın para. Giriş maaliyeti 8-10 bin Tl civarında (senede 5000 download için sadece)

Tamamen tasarım ve yayıncılığı para ettiği gelişmiş ülkeler için düşünülmüş sistem. Biz de girebilenler ise holding destekli yayınlar genelde. İnş ucuzlarda girebiliriz.
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cgdincer 7 yıl
olm dijital yayınevi kuralım varmı gelen? büyük firmaların umrunda değil kaç tanesine teklif yaptım daha haberleri yok dalgadan!!
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nihaidevran 7 yıl
"Her çarşamba saat tam 11:00'de." ne zaman söylecek diye bekliyordum. :)
Çok faydalı bir video olmuş. Teşekkürler Halid Özgür.
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@Magrebs 7 yıl
Hadi hayırlısı gelir inş
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cmoss 7 yıl
Önümüzdeki 2 yıllık gelişim sürecini başarılı bir şekilde özetleyen bir söyleşi olmuş.Emegi Gecen Herkese Teşekkürler..
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biramıçokgördüler 7 yıl
erdi saçına limon sürmüş o değilde cs6 ne zaman çıkacak yeni format attım yeni sürümünü kurayım
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