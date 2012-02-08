Adobe'nin Dijital Yayıncılık Paketi ve dijital dergileri konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tablet bilgisayar satışlarının patlamasıyla birlikte dijital dergi yayıncılığı da popülerleşmeye başladı. Teknoloji Gündemi'nin yeni bölümünde, Fatih Projesi ile birlikte ülkemizde daha fazla önem kazanması beklenen dijital içerik yayıncılığını ve bu alanda kullanılan en popüler çözümlerden biri olan Adobe'nin Dijital Yayıncılık Paketi'ni konuştuk.
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Yasşın belli oluyor söylemene gerek yoktu
Öncelikli Fen liseleri olacak. Buna eminim.
Her zamanki gibi yine masal gibi anlatarak, karşınızdakileri etkilemiş siniz.
Tebrikler..
bende kaç zamandır bunu diyecek birini arıyordum :) hadi kuralım...!
forum.donanimhaber.com/...
Tamamen tasarım ve yayıncılığı para ettiği gelişmiş ülkeler için düşünülmüş sistem. Biz de girebilenler ise holding destekli yayınlar genelde. İnş ucuzlarda girebiliriz.
Çok faydalı bir video olmuş. Teşekkürler Halid Özgür.