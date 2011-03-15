Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4

Aerocool bütçesi dar oyuncular için hazırladığı Vs-4 isimli yeni kasa modelini tanıttı. PGS-V serisi altında hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasanın tasarım, özellik ve fiyat açısından sınıfının en iddialı modellerinden birisi olduğu belirtiliyor. 433 x 185 x 495 mm boyutlarında olduğu ve yapısında 0.5mm kalınlığında çelik çerçevenin kullanıldığı belirtilen mat siyah renkli oyuncu kasası, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken aynı zamanda çıkartılabilir sabit disk-floppy disk kafesi ile geliyor.
Sürücü kurulumlarının alet gerektirmeden yapıldığı Aerocool Vs-4, 430mm uzunluğa (Floppy disk rafı takılıyken 290mm'ye kadar) kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan giriş-çıkış birimlerinde USB ve ses portlarına ev sahipliği yapan kasada, su soğutma sistemleri için hortum delikleri de bulunuyor. Pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada, soğutma içinse 1500 devir/dakika hızında çalışan, 120mm çapında arka fana yer veriliyor.
Aerocool yeni kasa modeli Vs-4'ü yurt dışında 38 Avro seviyesinden kullanıma sunuyor.
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İçerisinden çıkan 550Watt PSU da 2 tane 20 şer Watt lık raillere sahip. Kasayla beraber gelen PSU ya kimse laf demesin yani. Üstelik 2 tane 6+2 pin de VGA çıkışı var. 12V'tan 34 Amper vereiliyor.
Sharkoon'un o kasası Aerocool Vs-9 a çok benziyor ama Fiyat yüzünden yanından geçemez.
Sharkoon'un kasası Inventus'ta peşin 63,47USD + KDV ye satılyor. inventus.com.tr/...
Aerocool Vs-9 ise Teknobiyotikte peşin 83,66USD + KDV ye satılıyor. teknobiyotik.com/...
Aralarında sadece 20$ + KDV fark var. E tabi bir de 550Watt PSU farkı var.
Sharkoon da PSU olmadığı için 20$+KDV daha verip Aerocool alınır.
Tartışılmaz bile...
Dediğin Aerocool iyi kasada atladığın 2 nokta var hocam.
1. si 29,5 CM iç yapısı var çoğu üst düzey ekran kartları 31-32 CM civarında olabiliyor.
2.si herkes güç kaynaklı kasa aramıyor, ekran kartın iyiyse zaten o psuyu kullanmazsın o yüzden ben psusuz kasa alacaksam psuyu napıcam? Psusuz opsiyonuda olsaydı dediğinde haklıydın.
ve keşke sağ kapak anakart tablasından az uzak olsaydı kblo saklamak kolay olurdu çok dar görünüyor...
dandik çin malı gibi ....
Aerocool'un üst segmentlerinde bile nadir olan kablo saklama
ünitesine yer verilmesi gerçekten çok ilginç kasanın tek eksiği
üst hava ızgaralarının olmayışı.