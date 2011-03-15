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Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,2b
1
33
Kasa
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4
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Aerocool bütçesi dar oyuncular için hazırladığı Vs-4 isimli yeni kasa modelini tanıttı. PGS-V serisi altında hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasanın tasarım, özellik ve fiyat açısından sınıfının en iddialı modellerinden birisi olduğu belirtiliyor. 433 x 185 x 495 mm boyutlarında olduğu ve yapısında 0.5mm kalınlığında çelik çerçevenin kullanıldığı belirtilen mat siyah renkli oyuncu kasası, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken aynı zamanda çıkartılabilir sabit disk-floppy disk kafesi ile geliyor.

Sürücü kurulumlarının alet gerektirmeden yapıldığı Aerocool Vs-4, 430mm uzunluğa (Floppy disk rafı takılıyken 290mm'ye kadar) kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan giriş-çıkış birimlerinde USB ve ses portlarına ev sahipliği yapan kasada, su soğutma sistemleri için hortum delikleri de bulunuyor. Pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada, soğutma içinse 1500 devir/dakika hızında çalışan, 120mm çapında arka fana yer veriliyor.

Aerocool yeni kasa modeli Vs-4'ü yurt dışında 38 Avro seviyesinden kullanıma sunuyor.

Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4
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Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4
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Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4
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Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4
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OverClocK1ng 8 yıl
Bende Vs-9 var. Arkası bununla ayrı. Sadece ön panel değiştirilmiş. Bir de içi biraz farklı.
İçerisinden çıkan 550Watt PSU da 2 tane 20 şer Watt lık raillere sahip. Kasayla beraber gelen PSU ya kimse laf demesin yani. Üstelik 2 tane 6+2 pin de VGA çıkışı var. 12V'tan 34 Amper vereiliyor.
Sharkoon'un o kasası Aerocool Vs-9 a çok benziyor ama Fiyat yüzünden yanından geçemez.
Sharkoon'un kasası Inventus'ta peşin 63,47USD + KDV ye satılyor. inventus.com.tr/...
Aerocool Vs-9 ise Teknobiyotikte peşin 83,66USD + KDV ye satılıyor. teknobiyotik.com/...
Aralarında sadece 20$ + KDV fark var. E tabi bir de 550Watt PSU farkı var.
Sharkoon da PSU olmadığı için 20$+KDV daha verip Aerocool alınır.
Tartışılmaz bile...
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KingTheodon 8 yıl
@Overclocking

Dediğin Aerocool iyi kasada atladığın 2 nokta var hocam.
1. si 29,5 CM iç yapısı var çoğu üst düzey ekran kartları 31-32 CM civarında olabiliyor.
2.si herkes güç kaynaklı kasa aramıyor, ekran kartın iyiyse zaten o psuyu kullanmazsın o yüzden ben psusuz kasa alacaksam psuyu napıcam? Psusuz opsiyonuda olsaydı dediğinde haklıydın.
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sonalp 8 yıl
yakın zamanda DARK KNIGHT kasa aldım, kim görse çok şık buldu, fiyat performans oranı en başarılı kasalardan birisi, tek eksiği PCI slot kapaklarının vidalı olmayışı. Tavsiye ederim. 100 $ civarında bir fiyatı var.
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ThE LoSt 8 yıl
hd6850 için kaliteli bir 400-450w bir psuda yeterli gelir.. (bu psunun 2x6850 cf ye bile yeterli gelmesi gerek)
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Squadd 8 yıl
Şekli şemali güzel bir kasa ama keşke üst kısma fan yuvası acılsaydı oyuncu kasasında olması gerekir bence
ve keşke sağ kapak anakart tablasından az uzak olsaydı kblo saklamak kolay olurdu çok dar görünüyor...
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ThE LoSt 8 yıl
fiyatına göre kaliteli bir kasa.
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kudretozbay 8 yıl
arkadaslar bence bu kasanın yerıne cm 430 elite 500 w psu lu gayet sık ve hava akısı cok ıyı ondan alabılırsınız.
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Python 8 yıl
Anakartın arkasına kabloları gizleyemeyecegiz,çünkü çok bitişik anakart tablası sol kapaga,ama fiyata göre düşünülürüse gayette güzel,bizdede 38 avro+kdv+ithalat eden şirketin karı düşünülünce ortalama 130 lira gibi bir fiyat çıkıyor.
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JrMaster 8 yıl
bu kadar tipsiz bir kasa daha önce gördümmü hatırlamıyorum ama çöpe atılmış hurdalardan farksız durmuyor hatta dahabeter duruyor

dandik çin malı gibi ....
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TrMhMt 8 yıl
Cog guzel bir kasa ... Az paraya bence alinacak en guzel kasalardan biri olmus !!
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Wabbajack 8 yıl
düşük bütceli oyuncu kasası demişte dostum oyuncu her oyunu oynamak ister oynayamassa canı sıkılır buda ekran kartının iyi birşey olması demek oda kasanın geniş ısınmıyacak rahat bir şekilde sogumasını sağlıyacak kasa demek buda biraz maddi anlamda rahat olmayı gerektirir mid-tower pek paklamaz oyuncuyu bu kasa pek mantıklı değil bence fulltower al markasız olsun bence markası pek önemli değil oyuncular için aerocool da tek alınacak kasa var oyuncular için Xpredator
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X_TaSaRıMCı_X 8 yıl
bu kasa alinir beyler
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devrimdoga 8 yıl
Gerçekten çok alınası bir kasa geldiği zaman almayı planlıyorum :)
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yelkowan 8 yıl
Çok güzel bir kasa olmuş özellikle fiyatı düşünüldüğünde.
Aerocool'un üst segmentlerinde bile nadir olan kablo saklama
ünitesine yer verilmesi gerçekten çok ilginç kasanın tek eksiği
üst hava ızgaralarının olmayışı.
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