Aerocool'dan düşük bütçeli oyuncular için yeni kasa; Vs-4

Aerocool bütçesi dar oyuncular için hazırladığı Vs-4 isimli yeni kasa modelini tanıttı. PGS-V serisi altında hazırlanan mid-tower formundaki yeni kasanın tasarım, özellik ve fiyat açısından sınıfının en iddialı modellerinden birisi olduğu belirtiliyor. 433 x 185 x 495 mm boyutlarında olduğu ve yapısında 0.5mm kalınlığında çelik çerçevenin kullanıldığı belirtilen mat siyah renkli oyuncu kasası, dört adet 5.25-inç sürücüye ev sahipliği yaparken aynı zamanda çıkartılabilir sabit disk-floppy disk kafesi ile geliyor.

Sürücü kurulumlarının alet gerektirmeden yapıldığı Aerocool Vs-4, 430mm uzunluğa (Floppy disk rafı takılıyken 290mm'ye kadar) kadar olan ekran kartlarıyla kullanılabiliyor. Üzerinde yer alan giriş-çıkış birimlerinde USB ve ses portlarına ev sahipliği yapan kasada, su soğutma sistemleri için hortum delikleri de bulunuyor. Pek çok oyuncu kasasında olduğu gibi güç kaynağının alt kısma konumlandırıldığı kasada, soğutma içinse 1500 devir/dakika hızında çalışan, 120mm çapında arka fana yer veriliyor.

Aerocool yeni kasa modeli Vs-4'ü yurt dışında 38 Avro seviyesinden kullanıma sunuyor.