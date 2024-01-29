Asus ROG Ally 2 yıl içerisinde piyasaya çıkacak

Tam Boyutta Gör Nintento Switch ile başlayan el konsollarına modern yaklaşım özellikle Steam Deck ile büyük bir yükselişe geçmişti. Çinli oyuncuların ardı ardına hamlelerine sessiz kalmak istemeyen donanım devleri de birer birer sektöre adım atmaya başladı.

Asus ROG Ally 2 ne zaman?

Nintendo ve Steam platformlarından sonra piyasada Windows önemli bir ağırlık kazandı. Yeni çıkan taşınabilir konsollar ağırlıklı olarak Windows 11 işletim sistemi ile geliyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Asus ROG Ally ilgi görünce devam modeli için düğmeye basıldı.

ASUS ROG Ally yeni yetenekler kazandı! Performansı artıyor 3 ay önce eklendi

Sadece Hindistan’da 80 bin civarında satış yapan Asus ROG Ally, AMD’nin yeni Ryzen Z1 serisi, 900p çözünürlük ve HYPR-RX desteği gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Asus Hindistan yöneticisi Arnold Su, devam modelinin yıl içerisinde çıkacağını duyurdu.

Arnold Su, Asus ROG Ally 2 modelinin Windows özelliklerini devam ettireceğini ancak oyun tarafına daha fazla odaklanacaklarını belirtti. MSI Claw modelinin de yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor. Bu yıl taşınabilir oyun konsolları açısından oldukça zengin geçeceğe benziyor.

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Asus ROG Ally 2 ne zaman geliyor?