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    Anlık Bildirim

    Asus ROG Ally 2 yıl içerisinde piyasaya çıkacak

    Asus ROG Ally ile pazarda önemli bir pay elde eden Asus, devam modeli için kolları sıvadı. Yıl içerisinde daha gelişmiş Asus ROG Ally 2 modeli piyasada olacak.  
    Asus ROG Ally 2 Tam Boyutta Gör
    Nintento Switch ile başlayan el konsollarına modern yaklaşım özellikle Steam Deck ile büyük bir yükselişe geçmişti. Çinli oyuncuların ardı ardına hamlelerine sessiz kalmak istemeyen donanım devleri de birer birer sektöre adım atmaya başladı.

    Asus ROG Ally 2 ne zaman?

    Nintendo ve Steam platformlarından sonra piyasada Windows önemli bir ağırlık kazandı. Yeni çıkan taşınabilir konsollar ağırlıklı olarak Windows 11 işletim sistemi ile geliyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Asus ROG Ally ilgi görünce devam modeli için düğmeye basıldı.

    Sadece Hindistan’da 80 bin civarında satış yapan Asus ROG Ally, AMD’nin yeni Ryzen Z1 serisi, 900p çözünürlük ve HYPR-RX desteği gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Asus Hindistan yöneticisi Arnold Su, devam modelinin yıl içerisinde çıkacağını duyurdu.

    Arnold Su, Asus ROG Ally 2 modelinin Windows özelliklerini devam ettireceğini ancak oyun tarafına daha fazla odaklanacaklarını belirtti. MSI Claw modelinin de yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor. Bu yıl taşınabilir oyun konsolları açısından oldukça zengin geçeceğe benziyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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