Asus ROG Ally 2 yıl içerisinde piyasaya çıkacak

Asus ROG Ally 2 ne zaman?
Nintendo ve Steam platformlarından sonra piyasada Windows önemli bir ağırlık kazandı. Yeni çıkan taşınabilir konsollar ağırlıklı olarak Windows 11 işletim sistemi ile geliyor. Geçen yıl piyasaya sürülen Asus ROG Ally ilgi görünce devam modeli için düğmeye basıldı.
Sadece Hindistan’da 80 bin civarında satış yapan Asus ROG Ally, AMD’nin yeni Ryzen Z1 serisi, 900p çözünürlük ve HYPR-RX desteği gibi özelliklerle dikkat çekiyor. Asus Hindistan yöneticisi Arnold Su, devam modelinin yıl içerisinde çıkacağını duyurdu.
Arnold Su, Asus ROG Ally 2 modelinin Windows özelliklerini devam ettireceğini ancak oyun tarafına daha fazla odaklanacaklarını belirtti. MSI Claw modelinin de yıl içerisinde piyasada olması bekleniyor. Bu yıl taşınabilir oyun konsolları açısından oldukça zengin geçeceğe benziyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.