Asus ROG minik oyuncu bilgisayarını duyurdu

Oyuncu bilgisayarları yapıları gereği oldukça kaslı ve masa üzerinde oldukça fazla alan kaplayan sistemlerdir. Asus ROG ise yerden tasarruf etmek isteyen kullanıcılar için performanstan ödün vermediği bir mini PC hazırladı.

ASUS ROG NUC mini PC neler barındırıyor?

ASUS ROG NUC mini PC modeli 270 x 180 x 50 mm ölçülerinde ve 10 dakikada toparlanabiliyor. 2.5 litre hacmi olan kasa taşınabilirlik konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Intel Core Ultra 7 veya Core Ultra 9 işlemciler yanında NVIDIA RTX 4060/RTX 4070 ekran kartları mevcut.

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12 RGB aydınlatma bölgesi olan kasada 2.5Gb Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi özellikler yer alıyor. Adreslenebilir arka panelde kullanıcılar kendi aydınlatma tercihlerini de entegre edebiliyor. HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 bağlantıları mevcut olan ASUS ROG NUC mini PC için henüz bir fiyat açıklanmadı.

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ASUS ROG NUC mini PC tanıtıldı