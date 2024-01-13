Asus ROG minik oyuncu bilgisayarını duyurdu

ASUS ROG NUC mini PC neler barındırıyor?
ASUS ROG NUC mini PC modeli 270 x 180 x 50 mm ölçülerinde ve 10 dakikada toparlanabiliyor. 2.5 litre hacmi olan kasa taşınabilirlik konusunda da herhangi bir sıkıntı yaşatmıyor. Intel Core Ultra 7 veya Core Ultra 9 işlemciler yanında NVIDIA RTX 4060/RTX 4070 ekran kartları mevcut.
12 RGB aydınlatma bölgesi olan kasada 2.5Gb Ethernet, Intel Killer Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 gibi özellikler yer alıyor. Adreslenebilir arka panelde kullanıcılar kendi aydınlatma tercihlerini de entegre edebiliyor. HDMI 2.1a, DisplayPort 1.4, Thunderbolt 4 / USB4 Type-C, USB 3.2 Gen 2, USB 2.0 bağlantıları mevcut olan ASUS ROG NUC mini PC için henüz bir fiyat açıklanmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.