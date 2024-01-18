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    NES konsoluna benziyor ama değil: Ekranlı bir kasa

    Ayaneo AM02 Retro mini bilgisayar modeli iddialı donanımın yanı sıra 4 inçlik dokunmatik LCD ekranı ile gerçek zamanlı performans verilerini de kontrol etmenizi sağlıyor. 
    Ayaneo AM02 Retro özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Son dönemde dahili bir ekran barındıran mini PC modellerinin sayısı giderek artıyor. Taşınabilir el konsolları ile tanıdığımız Çinli AYANEO bu kez taşınabilir tarzda bir mini PC modeli ile karşımıza çıkıyor.

    Ayaneo AM02 Retro özellikleri ve fiyatı

    Ayaneo AM02 Retro modeli NES konsolundan ilham alan bir mini bilgisayar. 0.9 litrelik bir hacmi olan kasa Ryzen 7 7480HS işlemcisini barındırıyor. 8 çekirdekli olan bu işlemci Radeon 780M grafik birimi ile de oldukça iddialı.

    64GB’a kadar çift kanal DDR5 5600MHz RAM ve 8TB’a kadar 7000MB/s SSD seçenekleri olan kasada büyük boyutlu bir türbin fan, 4 ısı borusu ve 68105 milimetrekare alüminyum yaprak ile soğutma sağlanıyor.

    Kasanın dikkat çeken yanı ise 4 inçlik dokunmatik LCD ekrana sahip olması. Bu ekranda gerçek zamanlı veriler, animasyonlar ve TDP ayarlamaları görüntülenebiliyor. Kasanın ön kısmında özel bir açma mekanizması bulunuyor.

    Windows 11, USB Tip-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.0, DP 1.4 gibi girişleri olan Ayaneo AM02 Retro modeli barebone olarak 439$ bağış istiyor. 16GB/512GB konfigürasyonu ise 529$. Indiegogo kampanyası sonrasında fiyatlar yüzde 15 civarında artacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 2 gün önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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