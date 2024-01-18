NES konsoluna benziyor ama değil: Ekranlı bir kasa

Ayaneo AM02 Retro özellikleri ve fiyatı
Ayaneo AM02 Retro modeli NES konsolundan ilham alan bir mini bilgisayar. 0.9 litrelik bir hacmi olan kasa Ryzen 7 7480HS işlemcisini barındırıyor. 8 çekirdekli olan bu işlemci Radeon 780M grafik birimi ile de oldukça iddialı.
64GB’a kadar çift kanal DDR5 5600MHz RAM ve 8TB’a kadar 7000MB/s SSD seçenekleri olan kasada büyük boyutlu bir türbin fan, 4 ısı borusu ve 68105 milimetrekare alüminyum yaprak ile soğutma sağlanıyor.
Kasanın dikkat çeken yanı ise 4 inçlik dokunmatik LCD ekrana sahip olması. Bu ekranda gerçek zamanlı veriler, animasyonlar ve TDP ayarlamaları görüntülenebiliyor. Kasanın ön kısmında özel bir açma mekanizması bulunuyor.
Windows 11, USB Tip-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.0, DP 1.4 gibi girişleri olan Ayaneo AM02 Retro modeli barebone olarak 439$ bağış istiyor. 16GB/512GB konfigürasyonu ise 529$. Indiegogo kampanyası sonrasında fiyatlar yüzde 15 civarında artacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.