NES konsoluna benziyor ama değil: Ekranlı bir kasa

Tam Boyutta Gör Son dönemde dahili bir ekran barındıran mini PC modellerinin sayısı giderek artıyor. Taşınabilir el konsolları ile tanıdığımız Çinli AYANEO bu kez taşınabilir tarzda bir mini PC modeli ile karşımıza çıkıyor.

Ayaneo AM02 Retro özellikleri ve fiyatı

Ayaneo AM02 Retro modeli NES konsolundan ilham alan bir mini bilgisayar. 0.9 litrelik bir hacmi olan kasa Ryzen 7 7480HS işlemcisini barındırıyor. 8 çekirdekli olan bu işlemci Radeon 780M grafik birimi ile de oldukça iddialı.

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64GB’a kadar çift kanal DDR5 5600MHz RAM ve 8TB’a kadar 7000MB/s SSD seçenekleri olan kasada büyük boyutlu bir türbin fan, 4 ısı borusu ve 68105 milimetrekare alüminyum yaprak ile soğutma sağlanıyor.

Kasanın dikkat çeken yanı ise 4 inçlik dokunmatik LCD ekrana sahip olması. Bu ekranda gerçek zamanlı veriler, animasyonlar ve TDP ayarlamaları görüntülenebiliyor. Kasanın ön kısmında özel bir açma mekanizması bulunuyor.

Windows 11, USB Tip-C, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, HDMI 2.0, DP 1.4 gibi girişleri olan Ayaneo AM02 Retro modeli barebone olarak 439$ bağış istiyor. 16GB/512GB konfigürasyonu ise 529$. Indiegogo kampanyası sonrasında fiyatlar yüzde 15 civarında artacak.

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Ayaneo AM02 Retro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı