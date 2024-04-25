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    Anlık Bildirim

    ŞOK marketlerde oyuncu kasası, dizüstü, tümleşik bilgisayar, monitör, oyuncu koltuğu var

    24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları, TechnoPC tümleşik bilgisayar, Quantum Gaming dizüstü bilgisayar yer alıyor.  
    24 Nisan ŞOK aktüel Tam Boyutta Gör
    Bugüne kadar bazı dönemler oyuncu kasaları bazı dönemler dizüstü bilgisayar satışını gördüğümüz ŞOK marketler bu hafta hepsini birden raflara çıkarıyor. Oyuncu kasası, dizüstü, tümleşik bilgisayar, monitör gibi pek çok çeşit mevcut.

    24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

    24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan ucuz versiyon 1199TL. Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ortak olan kasalardan GeForce RTX 3060 Ti olan versiyon 20999TL, GeForce RTX 4060 olan versiyon 23999TL, GeForce RTX 4060 Ti olan versiyon da 26999TL.

    Raflarda ilk kez gördüğümüz TechnoPC tümleşik bilgisayar modeli 23.8 inç Full HD IPS ekran, Intel i5-12450H işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB depolama ile 21499TL. RTX 3050 ekran kartlı Quantum Gaming dizüstü bilgisayar 24799TL, Samsung M5 32 inçlik Tizen monitör 5999TL, Twisted Minds oyuncu koltuğu da 7899TL.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34quagmire 2 gün önce

    şampiyon GS

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    Seto-Kaiba 2 gün önce

    30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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