ŞOK marketlerde oyuncu kasası, dizüstü, tümleşik bilgisayar, monitör, oyuncu koltuğu var

Tam Boyutta Gör Bugüne kadar bazı dönemler oyuncu kasaları bazı dönemler dizüstü bilgisayar satışını gördüğümüz ŞOK marketler bu hafta hepsini birden raflara çıkarıyor. Oyuncu kasası, dizüstü, tümleşik bilgisayar, monitör gibi pek çok çeşit mevcut.

24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan ucuz versiyon 1199TL. Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ortak olan kasalardan GeForce RTX 3060 Ti olan versiyon 20999TL, GeForce RTX 4060 olan versiyon 23999TL, GeForce RTX 4060 Ti olan versiyon da 26999TL.

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Raflarda ilk kez gördüğümüz TechnoPC tümleşik bilgisayar modeli 23.8 inç Full HD IPS ekran, Intel i5-12450H işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB depolama ile 21499TL. RTX 3050 ekran kartlı Quantum Gaming dizüstü bilgisayar 24799TL, Samsung M5 32 inçlik Tizen monitör 5999TL, Twisted Minds oyuncu koltuğu da 7899TL.

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