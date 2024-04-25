ŞOK marketlerde oyuncu kasası, dizüstü, tümleşik bilgisayar, monitör, oyuncu koltuğu var

24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
24 Nisan ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Gamers Arena marka oyuncu kasaları yer alıyor. Ryzen 5 5600G yonga, 16GB DDR4 RAM, 512GB depolama olan ucuz versiyon 1199TL. Ryzen 5 5600 işlemci, 16GB RAM ve 512GB depolama ortak olan kasalardan GeForce RTX 3060 Ti olan versiyon 20999TL, GeForce RTX 4060 olan versiyon 23999TL, GeForce RTX 4060 Ti olan versiyon da 26999TL.
Raflarda ilk kez gördüğümüz TechnoPC tümleşik bilgisayar modeli 23.8 inç Full HD IPS ekran, Intel i5-12450H işlemci, 8GB DDR4 RAM, 512GB depolama ile 21499TL. RTX 3050 ekran kartlı Quantum Gaming dizüstü bilgisayar 24799TL, Samsung M5 32 inçlik Tizen monitör 5999TL, Twisted Minds oyuncu koltuğu da 7899TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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şampiyon GS
30 yıldır aynı şey her haberde, güncellemeyecekseniz özelliği kaldırın bence.
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu