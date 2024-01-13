ŞOK marketlerde Asus bileşenlerine sahip oyuncu kasaları var

13 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri
13 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus bileşenleri ile donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. Serinin tepe modeli Intel i7 11700F işlemci, GeForce RTX 3070 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD barındıran Mike ve fiyatı 30299TL.
AMD Ryzen 5600 işlemci, GeForce RTX 3060Ti 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD barındıran Rita modeli 25799TL. Aynı konfigürasyonda Radeon RX6750XT 12GB ekran kartı barındıran Alex modeli ise 24999TL. Bu seride 17899TL seviyesine kadar kasa bulmak mümkün.
Kasalara eşlik edecek Asus TUF Gaming 23.8 inçlik Full HD 165Hz oyuncu monitörü 4299TL iken Asus TUF Gaming K1 RGB oyuncu klavyesi 1399TL, Asus ROG Keris RGP 16000DPI oyuncu faresi 1999TL, 15 saate kadar kullanılabilen Asus TUF Gaming H3 kablosuz kulaklık ise 2099TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.