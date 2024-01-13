ŞOK marketlerde Asus bileşenlerine sahip oyuncu kasaları var

Tam Boyutta Gör Bu hafta ŞOK perakende gıda mağazaları zincirinde Asus bileşenlerine yer verilen toplama sistem oyuncu kasaları ve Asus TUF Gaming markasına ait çeşitli oyuncu ekipmanları bulmak mümkün olacak.

13 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri

13 Ocak ŞOK aktüel teknoloji ürünleri arasında Asus bileşenleri ile donatılmış oyuncu kasaları yer alıyor. Serinin tepe modeli Intel i7 11700F işlemci, GeForce RTX 3070 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD barındıran Mike ve fiyatı 30299TL.

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AMD Ryzen 5600 işlemci, GeForce RTX 3060Ti 8GB ekran kartı, 16GB DDR4 3200MHz RAM, 512GB SSD barındıran Rita modeli 25799TL. Aynı konfigürasyonda Radeon RX6750XT 12GB ekran kartı barındıran Alex modeli ise 24999TL. Bu seride 17899TL seviyesine kadar kasa bulmak mümkün.

Kasalara eşlik edecek Asus TUF Gaming 23.8 inçlik Full HD 165Hz oyuncu monitörü 4299TL iken Asus TUF Gaming K1 RGB oyuncu klavyesi 1399TL, Asus ROG Keris RGP 16000DPI oyuncu faresi 1999TL, 15 saate kadar kullanılabilen Asus TUF Gaming H3 kablosuz kulaklık ise 2099TL.

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13 Ocak ŞOK aktüel kataloğunda neler var?