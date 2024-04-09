İnsan beyninden 2000 kat daha hızlı süper bilgisayar geliştirildi

Tam Boyutta Gör İnsan beyninin mucizevi işleyişi uzun yıllardır bilim adamlarının en büyük araştırma konusu durumunda. Saniyede 100 milyar işlem yapabilen insan beyninden 2000 kat daha hızlı süper bilgisayar geliştirildi.

Deep South süper bilgisayar insan beynini geçti

Avusturalya’nın Nöromorfik Sistemler Merkezi için geliştirilen Deep South adındaki süper bilgisayar. Saniyede 228 trilyon işlem yapabiliyor. Böylece süper bilgisayar sadece insan beynini değil tüm insan vücudunu simüle edebiliyor. Sistem veri depolama ve işlem gücünü bir araya getirerek insan beyninin verimliliğini yansıtmaya çalışıyor.

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Süper bilgisayarın insan beyninin sırlarını öğrenmede önemli bir destek olacağı belirtiliyor. Örneğin beyin hastalıklarını araştırmak ya da tedavi ve yaşlanmaya insan beyninin nasıl tepki verdiğini anlamak bunlar arasında. Diğer taraftan donanım teknolojisi sayesinde bir hafta giden telefon bataryaları ya da çok küçük süper bilgisayar yongalarının da önü açılacak.

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Süper bilgisayarlar insan beynini geride bıraktı