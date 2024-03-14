Oyuncu donanımları pazarı 6 yılda 277 milyar dolara ulaşacak

Tam Boyutta Gör Global ekonomide yaşanan durgunluğa rağmen oyuncu ekipmanları pazarı durmak bilmiyor. Talebin yoğun olduğu pazarın önümüzdeki 6 yıllık dönemde gelirlerini neredeyse ikiye katlaması bekleniyor.

Oyuncu donanımları coşacak

Yapılan pazar analizine göre oyuncu donanımları pazarı geçen yıl 152 milyar dolara ulaştı. 2024-2030 yılları arasında ise yıllık ortalama yüzde 8.95 yükseliş yakalayarak 277 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Epic Games gelir modelini değiştiriyor 20 sa. önce eklendi

Oyun dünyasındaki büyümenin en önemli etkenlerinden birisi eSpor olacak. Önemli ödüllerin dağıtılıyor olması kitlelerin bu alana yönelmesini sağlıyor. Ayrıca daha yoğun oyun tecrübesine olan ilgi de belirleyici bir faktör.

ABD ve Kanada bu raporda genişlemenin öncü pazarları olarak gösterilmiş. Orta Doğu ve Afrika ise genç nüfus sayesinde dikkat çekici büyüme gerçekleştirecek. Asya ise üretim tarafında kendisini gösterecek.

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Oyuncu pazarı durmak bilmiyor